Damian Skałecki posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze technologicznym i budowlanym. W swojej karierze uczestniczył m.in. w realizacji projektów związanych z budową i uruchamianiem cyfrowych sieci telekomunikacyjnych w Polsce. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w spółkach Polkomtel S.A., Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. oraz Towerlink sp. z o.o.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Bydgoskiej oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) i Doctor of Business Administration (DBA) na Uniwersytecie VIZJA. W Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych BELMA S.A. do tej pory był zaangażowany w opracowanie Strategii Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) oraz współtworzenie biznesplanu rozwoju zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Dokument ten stanowił podstawę dokapitalizowania Spółki ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych w 2026 roku.

Na podstawie informacji prasowej BELMA