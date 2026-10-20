Hyundai Rotem, producent czołgów K2 Black Panther, finalizuje strategiczne przejęcie, aby zwiększyć kontrolę nad produkcją kluczowego uzbrojenia.

Transakcja o wartości ponad 268 mln dolarów ma zintegrować wytwarzanie armat kalibru 120 mm dla czołgów K2 oraz luf do armatohaubic K9 Thunder.

Jak ta fuzja wpłynie na efektywność dostaw i wzmocni pozycję Korei Południowej w międzynarodowym przemyśle obronnym.

Produkcja armat do K2 pod kontrolą Hyundai Rotem

Jak poinformowała 19 października spółka Hyundai Wia, jej zarząd zatwierdził sprzedaż Special Business Division na rzecz Hyundai Rotem, należącej do tej samej grupy Hyundai Motor Group. Wartość transakcji ustalono na 358,386 mld wonów (około 267,3 mld dolarów), a jej finalizację zaplanowano na 31 marca 2027 roku. Warunkiem jest uzyskanie wymaganych zgód akcjonariuszy i organów regulacyjnych. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej sprawie zostało zaplanowane na 27 listopada 2026 roku.

Przejęcie obejmie aktywa operacyjne, zobowiązania, działalność biznesową oraz wskazanych pracowników, donosi Kdefense News. Z transakcji wyłączono część gruntów i budynków. Ostateczna kwota może zostać skorygowana w zależności od zmian wartości aktywów netto do momentu sfinalizowania umowy.

Armaty do K2 i lufy do K9 Thunder

Hyundai Wia produkuje gładkolufowe armaty kalibru 120 mm wykorzystywane w czołgach K2 Black Panther, a także lufy do armatohaubic samobieżnych K9 Thunder, wytwarzanych przez Hanwha Aerospace. Przejęcie działu zbrojeniowego pozwoli Hyundai Rotem bezpośrednio kontrolować produkcję jednego z kluczowych elementów uzbrojenia własnych czołgów. Oczekuje się, że integracja produkcji armat z wytwarzaniem pojazdów może ułatwić koordynację wielu procesów, w tym dostaw, czy planowania produkcji. Może też ograniczyć zależność od zewnętrznych dostawców oraz poprawić dostępność komponentów.

Zmiana ma znaczenie nie tylko dla czołgów K2 Black Panther, ale również dla programu K9 Thunder. Po przejęciu Hyundai Rotem będzie kontrolować zdolności produkcyjne wykorzystywane zarówno przy budowie czołgów K2, jak i przy dostawach luf do armatohaubic Hanwha Aerospace. Jest to istotne, ponieważ Hyundai Rotem rozwija ofertę eksportową czołgów K2, również z myślą o europejskich odbiorcach modernizujących wojska pancerne.

Co istotne, skupienie produkcji czołgów i ich głównego uzbrojenia w ramach jednej struktury korporacyjnej może ułatwić realizację zamówień, zwłaszcza tych obejmujących produkcję lokalną, transfer technologii i napięte harmonogramy dostaw. Zwłaszcza że w sektorze obronnym coraz większe znaczenie ma nie tylko sam produkt, lecz także zdolność do zapewnienia odpowiedniej skali produkcji i stabilnych dostaw. Kontrola nad wytwarzaniem armat może zatem wzmocnić pozycję Hyundai Rotem w międzynarodowych przetargach na czołgi.

Czołgi K2 Black Phanter dla Polski

Południowokoreańskie czołgi K2 Black Phanter, które są już w Polsce, to efekt pierwszej umowy wykonawczej podpisanej w sierpniu 2022 r. Umowa ta o wartości 3,37 mld dolarów netto zawarta z Hyundai Rotem zakładała dostawy 180 czołgów w latach 2022-2025. Ich pierwsza partia dotarła do kraju pod koniec 2022 r., a dostawy zakończyły się w listopadzie 2025 r. Po wielomiesięcznych negocjacjach, 1 sierpnia 2025 r. w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy podpisano drugą umowę wykonawczą na dostawę 180 czołgów K2, w tym około 60 w spolonizowanej wersji K2PL, oraz 80 pojazdów wsparcia, a także uruchomienie produkcji w Polsce. Wartość tego kontraktu wynosi 6,5 mld dolarów netto.

Druga umowa wykonawcza, podpisana 1 sierpnia 2025 roku, jest kluczowym elementem modernizacji polskich wojsk pancernych. Jej wartość to ok. 6,7 mld dolarów. Oprócz 180 czołgów K2, kontrakt obejmuje również dostawę 80 wozów towarzyszących (zabezpieczenia technicznego, inżynieryjnych i mostów towarzyszących), które powstaną w Polsce. Umowa zakłada dostawy w latach 2026-2030 i jest podzielona na dwa etapy: 116 czołgów K2GF dostarczonych z Korei w latach 2026-2027 oraz 64 czołgi w docelowej wersji K2PL, które trafią do armii w latach 2028-2030. Co najważniejsze, aż 61 z 64 czołgów K2PL zostanie wyprodukowanych w Polsce, w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach.

Podstawowe różnice względem K2GF to wzmocnione opancerzenie, między innymi wieży, aktywny system samoobrony przed nadlatującymi pociskami KAPS-2 oraz zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia na wieży. W Gliwicach mają też być realizowane prace obsługowe i remontowe czołgów K2, podczas których wozy w wersji GF będą sukcesywnie przebudowywane do wersji PL.

Umowa wykonawcza nr 2 przewiduje transfer technologii, który umożliwi polskim spółkom obronnym stworzenie zdolności produkcyjnych (montaż końcowy) oraz pełną obsługę i eksploatację czołgów. Firma Hyundai Rotem Company (HRC) dostarczy Zakładom Mechanicznym „Bumar-Łabędy” narzędzia i wyposażenie niezbędne do uruchomienia linii montażowej czołgów K2PL oraz pojazdów towarzyszących.

Umowa określa również warunki współpracy biznesowej (B2B) między HRC a polskimi podmiotami przemysłowymi w zakresie produkcji:

kadłuba wieży i podwozia,

hydropneumatycznego zawieszenia,

głównego uzbrojenia (systemu armaty),

automatu ładowania.