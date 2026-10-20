Pioruny dla polskiej armii. Pierwsza umowa na finiszu, kolejna już czeka

Wojsko Polskie finalizuje odbiór setek nowoczesnych zestawów przeciwlotniczych Piorun, kończąc realizację kluczowej umowy zbrojeniowej.

Tuż po tym rusza rekordowe zamówienie o wartości ponad 8 mld zł, które znacząco wzmocni obronę powietrzną Polski i sojuszników.

Jak Piorun sprawdził się w boju i poznaj plany rozwoju jego następcy – Grzmota?

Pierwsza umowa dobiega końca

Kontrakt, zawarty 20 grudnia 2016 roku z Mesko S.A. i Polską Grupą Zbrojeniową, dotyczył dostaw PPZR Piorun, nowoczesnego systemu obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu przeznaczonego dla pododdziałów obrony przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. Pierwotnie zamówienie obejmowało 1300 pocisków i 420 mechanizmów startowych, z dostawami planowanymi na lata 2017–2022. W czerwcu 2022 roku podpisano aneks, który zwiększył zakres umowy o 600 mechanizmów startowych i 3500 rakiet. Łącznie kontrakt objął więc 4800 pocisków i ponad tysiąc mechanizmów startowych.

Agencja Uzbrojenia zaznacza, że zakończenie dostaw w ramach tej umowy przewidziano „w ciągu najbliższych miesięcy”. W praktyce oznacza to, że Wojsko Polskie kończy etap budowy zapasów Piorunów zakontraktowanych niemal dekadę temu.

Kończymy realizację umowy z grudnia 2016 r., podpisanej z @PGZ_MESKO_SA i @PGZ_pl, na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych #PIORUN – polskiego systemu VSHORAD dla pododdziałów OPL Wojsk Lądowych. Tylko w październiku odebrano kilkaset mechanizmów startowych, a zapas rakiet jest na bieżąco uzupełniany. Zakończenie dostaw w ramach tego kontraktu przewidziano w ciągu najbliższych miesięcy. Następnie rozpocznie się realizacja drugiej umowy, zawartej we wrześniu tego roku w formule wspólnych zakupów (common procurement) w ramach instrumentu #SAFE.— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 20, 2026

Kolejne Pioruny w ramach SAFE

Po zakończeniu pierwszego kontraktu ruszy realizacja drugiej umowy, zawartej we wrześniu 2026 roku w formule wspólnych zakupów (common procurement) w ramach europejskiego instrumentu SAFE (Security Action for Europe). Polska jest liderem tego zakupu w ramach międzynarodowego konsorcjum EDIRPA VSHORAD. Podstawą jest umowa ramowa z 24 sierpnia 2026 roku zawarta przez Agencję Uzbrojenia z Mesko. Jej wartość przekracza 8 mld zł netto, a pierwsza umowa wykonawcza została podpisana 11 września podczas MSPO 2026. Zamówienie obejmuje kilka tysięcy pocisków oraz kilkaset mechanizmów startowych dla konsorcjum Polski, Litwy, Łotwy i Norwegii. Ponad 80 proc. uzbrojenia trafi do Sił Zbrojnych RP, a dostawy mają być realizowane do 2030 roku.

Znaczenie dla obrony przeciwlotniczej

Piorun jest elementem bliskiej obrony przeciwlotniczej Wojska Polskiego, przeznaczonym m.in. do zwalczania śmigłowców, samolotów oraz – w rosnącym stopniu – zagrożeń bezzałogowych. Rozszerzenie zamówień ma zapewnić zarówno uzupełnienie zapasów amunicji, jak i zwiększenie liczby mechanizmów startowych dostępnych dla pododdziałów OPL. Dla polskiego przemysłu obronnego to również istotny sygnał, że po zakończeniu pierwszego, wieloletniego kontraktu Mesko otrzymuje kolejne zamówienie o rekordowej skali, realizowane we współpracy z sojusznikami i finansowane częściowo ze środków SAFE.

Czym jest Piorun?

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to nowoczesny system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, będący głęboką modernizacją zestawu Grom. Opracowany przez MESKO S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i CRW Telesystem-Mesko, Piorun wyróżnia się zaawansowanym systemem naprowadzania na podczerwień, odpornym na zakłócenia.

Wyposażony w czujnik zbliżeniowy oraz celowniki dzienne i termowizyjne, umożliwia skuteczne działanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Rakieta o masie 10,5 kg osiąga prędkość do 660 m/s i jest zdolna do zwalczania celów poruszających się z prędkością do 400 m/s na kursie spotkaniowym. System został przetestowany w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczył rosyjskie samoloty, śmigłowce i drony.

Swoją skuteczność zestawy przeciwlotnicze Piorun udowodniły w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczyły rosyjskie samoloty, śmigłowce, a nawet pociski manewrujące. System może razić cele na dystansie do 6,5 km i pułapie do 4 km, a dzięki nowoczesnej głowicy samonaprowadzającej na podczerwień i zapalnikowi zbliżeniowemu jest skuteczny przeciwko małym obiektom, takim jak drony. Możliwość prowadzenia ognia w nocy i w trudnych warunkach pogodowych czyni go niezwykle uniwersalnym narzędziem na współczesnym polu walki.

Nadchodzi Piorun 2, czyli Grzmot

MESKO S.A. kontynuuje rozwój systemu, pracując nad wersją Piorun NG, która oferuje większy zasięg i ulepszoną głowicę naprowadzającą, oraz nad zestawem Grzmot o zasięgu do 12 km. Mesko wraz z partnerami od pewnego czasu promuje koncepcję Pioruna nowej generacji wyposażonego między innymi w głowicę wielospektralną, a prace nad takim systemem naprowadzania trwają już w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W kwietniu 2026 roku Agencja Uzbrojenia oficjalnie rozpoczęła konsultacje rynkowe w sprawie pozyskania PPZR nowej generacji, co dało zielone światło dla intensyfikacji prac nad projektem Grzmot. Do wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących nowej generacji przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego, czyli następcy Pioruna, zgłosiły się trzy podmioty: polskie Mesko S.A., turecki koncern Roketsan oraz spółka Castelior.

Wstępne konsultacje rynkowe mają na celu poinformowanie potencjalnych wykonawców o planach oraz zebranie danych potrzebnych do przygotowania opisu zamówienia. Agencja Uzbrojenia pyta między innymi o odległość i wysokość rażenia różnych typów celów, parametry systemu naprowadzania i sterowania, silniki, zapalniki oraz bazę sygnatur. Nowy zestaw ma cechować się wysoką mobilnością i krótkim czasem przejścia z położenia marszowego w bojowe, a także możliwością użycia w ruchu lądowym i morskim.

Według zapowiedzi przedstawicieli Mesko S.A. z września 2025 roku, firma jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Po podpisaniu umowy z Agencją Uzbrojenia, pierwsze egzemplarze Pioruna 2 mogłyby trafić do polskiej armii w ciągu około 2,5 roku. Następca Pioruna będzie kluczowym elementem najniższej warstwy wielopoziomowego systemu obrony powietrznej kraju.