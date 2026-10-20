Światowy lider ICEYE umieścił na orbicie cztery nowe satelity SAR, znacząco rozbudowując swoją konstelację i globalne zdolności rozpoznawcze.

Wspierając strategiczne projekty, m.in. portugalski Atlantic Constellation, ICEYE zwiększa produkcję do 100 satelitów rocznie.

Polska już korzysta z tej przełomowej technologii – sprawdź, jak suwerenne systemy ICEYE zmieniają bezpieczeństwo i dostęp do kluczowych danych.

Satelity, których integrację z rakietą nośną przeprowadziła firma Exolaunch, zostały wyniesione na orbitę 20 października 2026 r. w ramach misji współdzielonej Bandwagon-5 firmy SpaceX z przylądka Canaveral na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Ze wszystkimi satelitami nawiązano łączność. Obecnie trwają standardowe procedury ich uruchamiania i przygotowania do operacji na orbicie.

Portugalska Atlantic Constellation rośnie do czterech satelitów ICEYE

Wraz z wyniesieniem dwóch nowych satelitów, projekt Atlantic Constellation dysponuje już czterema jednostkami wyprodukowanymi przez ICEYE. Zostały one zakupione przez CTI Aeroespacial – spółkę joint venture Sił Powietrznych Portugalii i działającego w tym kraju Centrum Inżynierii i Rozwoju Produktów (CEiiA). Dołączają one do dwóch satelitów wyniesionych na orbitę wcześniej w tym roku. Jednym z nich jest pierwszy satelita SAR pod suwerenną kontrolą Portugalii, już wykorzystywany operacyjnie.

ICEYE zwiększa tempo wynoszenia satelitów

To drugie wyniesienie systemów ICEYE w tym miesiącu. 1 października 2026 r., w ramach misji współdzielonej Transporter-18 firmy SpaceX, na orbitę trafiły cztery satelity SAR przeznaczone na potrzeby ICEYE i klientów firmy.

Łącznie ICEYE umieścił na orbicie 84 satelity SAR, zarówno na potrzeby własnej konstelacji, jak i na zamówienie klientów. Systemy rozpoznania satelitarnego ICEYE wybrało dotąd siedem państw europejskich, co umacnia pozycję firmy jako wiodącego dostawcy takich rozwiązań. Każde z tych państw sprawuje suwerenną kontrolę nad zakupionym systemem.

Tempo wynoszenia satelitów na orbitę odzwierciedla wzrost skali produkcji ICEYE – z obecnych 50 satelitów rocznie do docelowych 100 rocznie od 2027 r. Konstelacje budowane przez ICEYE zapewniają w pełni suwerenne zdolności i nie podlegają ograniczeniom amerykańskich przepisów ITAR dotyczących międzynarodowego obrotu uzbrojeniem.

Firma dostarcza satelity jako część kompletnego, bezpiecznego systemu, który może zostać wyniesiony, rozmieszczony na orbicie i osiągnąć gotowość operacyjną w ciągu 12 miesięcy. Oferta obejmuje również segment naziemny, kompleksowe szkolenia oraz stałe aktualizacje oprogramowania.

ICEYE dostarczył niedawno Siłom Zbrojnym RP w pełni operacyjny system satelitarny SAR, pozostający pod suwerenną kontrolą państwa. Od podpisania umowy do uzyskania zdolności operacyjnej minął niespełna rok i był to jeden z najkrótszych w historii terminów wdrożenia suwerennego systemu satelitarnego. Model ten jest obecnie wdrażany w kolejnych państwach Europy, Bliskiego Wschodu i Azji, a tempo jego upowszechniania rośnie.

Na podstawie informacji prasowej ICEYE