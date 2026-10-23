Wspólną deklarację ogłoszono podczas wizyty premiera Finlandii na Ukrainie.

Wcześniej w tym miesiącu ICEYE i Nokia ogłosiły partnerstwo, w ramach którego opracują szerokopasmowe systemy łączności satelitarnej rozmieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Systemy te, przeznaczone dla rządów, mają zapewniać bezpieczną łączność o wysokiej przepustowości. Znajdą zastosowanie w obronności i ochronie granic, a także w pracy służb ratowniczych i w reagowaniu na katastrofy. Będą oparte na zaufanej technologii europejskiej. Ich suwerenny charakter oznacza, że państwa, które je wdrożą, staną się właścicielami satelitów, segmentu naziemnego i terminali oraz zachowają nad nimi pełną kontrolę.

Ukraina potrzebuje bezpiecznych i suwerennych systemów łączności satelitarnej o wysokiej przepustowości, nad którymi sama sprawuje kontrolę. Wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy szybko realizować misje satelitarne na potrzeby państw, i to doświadczenie chcemy wykorzystać, aby pomóc w budowie takich zdolności. ICEYE z dumą wspiera Ukrainę od 2022 roku. Dziś jesteśmy równie zdecydowani, by to wsparcie kontynuować - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Państwa potrzebują łączności, na której mogą polegać w każdej sytuacji. Sieci satelitarne, które poszerzają jej zasięg i zabezpieczają ją w razie zakłócenia systemów naziemnych, stanowią kluczowy element każdego bezpiecznego systemu łączności. W ramach tego listu intencyjnego wspólnie z Ukrainą i ICEYE zbadamy, w jaki sposób zaufana, suwerenna łączność satelitarna może wzmocnić odporność Ukrainy i zapewnić jej kontrolę nad łącznością, na której polega - zaznaczył Mikko Hautala, Chief Geopolitical & Government Relations Officer and Chairman, Nokia Defense.

Na podstawie informacji prasowej ICEYE