Zmodernizowane Apache Echo dotarły do Holandii. Przyleciały samolotem

Niderlandy odebrały kolejną partię zmodernizowanych śmigłowców AH-64E Apache Guardian, kontynuując ambitny program unowocześniania swojej floty wojskowej.

Wersja „Echo” to technologiczny szczyt, oferujący cyfrową awionikę, zaawansowane czujniki, wzmocnione silniki i zdolność do kierowania dronami (MUM-T).

Sprawdź, jak te zaawansowane maszyny zwiększą interoperacyjność w NATO i dlaczego są kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki.

Powrót zmodyfikowanych maszyn to kolejny krok w wieloletnim procesie transformacji niderlandzkiego lotnictwa wojskowego, które od 1998 roku dysponowało śmigłowcami AH-64D Apache. W ramach szeroko zakrojonego programu wszystkie 28 egzemplarzy znajdujących się w służbie poddano modernizacji do standardu AH-64E Apache Guardian, nazywanego też „Apache Echo”.

Nowe możliwości technologiczne i cyfrowa awionika

Standard Apache Echo reprezentuje obecnie najwyższy poziom rozwoju śmigłowców tego tpy. Modernizacja obejmuje de facto rozebranie całej maszyny i wymianę wielu kluczowych elementów, w tym układu napędowego, czujników i awioniki. Główne obszary zmian obejmują:

Zintegrowany system wymiany danych Link 16: Maszyny zyskały zaawansowany, zabezpieczony cyfrowy kanał wymiany danych, umożliwiający płynną koordynację działań z lądowymi pododdziałami, innymi rodzajami sił zbrojnych oraz sojusznikami w ramach struktur NATO.

Nowoczesny radar i czujniki: Śmigłowce wyposażono w zmodernizowane stacje radiolokacyjne oraz systemy optoelektroniczne o zwiększonej czułości, poprawiające wykrywanie celów w każdych warunkach pogodowych.

Lepsze osiągi i kompozytowe łopaty: Wzmocnione silniki oraz nowe łopaty wirnika głównego z kompozytu znacząco podnoszą bezpieczeństwo lotu, udźwig, prędkość oraz manewrowość maszyny w strefie przyfrontowej.

MUM-T: Zdolność do kierowania bezpośrednio systemami bezzałogowymi i wymiany danych oraz użycia ich uzbrojenia.

Jak podkreślają przedstawiciele holenderskiego resortu obrony, wdrożenie standardu „Echo” pozwala na maksymalne zwiększenie interoperacyjności z nowoczesnymi systemami uzbrojenia oraz ułatwia współpracę z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Harmonogram dostaw i perspektywy operacyjne

Pierwsze zmodernizowane egzemplarze zaczęły powracać do kraju w 2023 roku, a przekazanie ostatnich maszyn z zaplanowanej puli ma nastąpić w ciągu najbliższego roku.

Dla europejskiego członka NATO utrzymanie w pełnej gotowości nowoczesnej floty śmigłowców szturmowych ma kluczowe znaczenie w kontekście odstraszania i stabilizacji bezpieczeństwa na wschodniej flancіe. Zdolność do szybkiego reagowania oraz precyzyjnego wsparcia wojsk lądowych sprawia, że niderlandzkie Apache pozostają jednym z fundamentów taktycznych sił szybkiego reagowania. Równie istotne jest to, że maszyny współpracują z jednostkami Bundeswehry, która po przedwczesnym wycofaniu bez następcy śmiglowców Tiger, będzie pozbawiona maszyn tej klasy. Tymczasowo rolę śmigłowców przeciwpancernych mają pełnić lekkie, nieopancerzone H145M.