Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał kluczowy wyrok w głośnej sprawie żołnierza z granicy z Białorusią.

Podporucznik Wojska Polskiego został uniewinniony od zarzutów nieumyślnego postrzelenia migranta, do którego doszło podczas służby w 2023 roku.

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Sąd uniewinnił podporucznika

Wyrok zapadł 21 października 2026 r. Sąd nie uznał zarzutu nieostrożnego obchodzenia się z bronią i nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała. Decyzja jest nieprawomocna.wydarzenia.

Podporucznik Wojska Polskiego został dziś uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią. W listopadzie 2023 r. przypadkowo postrzelił on migranta. Od początku zapewniliśmy mu pomoc prawną i wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza. Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji. Tak jak już kiedyś wspominałem w czasie spotkania z podporucznikiem-żaden żołnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy - napisał na X wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

❗Podporucznik Wojska Polskiego został dziś uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią. W listopadzie 2023 r. przypadkowo postrzelił on migranta. Od początku zapewniliśmy mu pomoc prawną i wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza. Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji. Tak jak już kiedyś wspominałem w czasie spotkania z podporucznikiem-żaden żolnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 21, 2026

Co się wydarzyło w 2023 roku?

Do zdarzenia doszło na początku listopada 2023 r. w rejonie Topiła w Puszczy Białowieskiej. Podporucznik pełnił wówczas służbę wspierającą Straż Graniczną i policję w ochronie granicy polsko-białoruskiej. Podczas patrolu żołnierz zauważył zbliżającego się obywatela Syrii z grupy, która nielegalnie przekroczyła granicę. Nakazał mu zatrzymanie się po polsku i angielsku, oddał strzały alarmowe i ostrzegawcze, a następnie ruszył w pościg. Według ustaleń podawanych w relacjach z procesu podporucznik potknął się podczas pościgu, po czym padł przypadkowy strzał, który ranił migranta.

Co oznacza wyrok?

Uniewinnienie oznacza, że sąd nie uznał winy żołnierza w zarzucanym zakresie. Nie przesądza ono jednak automatycznie o prawomocności rozstrzygnięcia. Wyrok może zostać zaskarżony. Warto podkreślić, że sprawa ma znaczenie także dla żołnierzy pełniących służbę w trudnych warunkach na granicy wschodniej. Ministerstwo podkreśla, że wykonujący obowiązki żołnierz powinien mieć zagwarantowane wsparcie prawne i instytucjonalne, gdy podczas służby dojdzie do incydentu.