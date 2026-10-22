Krok po kroku tworzymy warunki do realizacji strategii rozwoju Tech Robotics na lata 2026–2031, której centralnym projektem jest budowa Centrum Uzbrajania Dronów. Przejęliśmy pełną kontrolę nad Niewiadów Warhead Systems, pozyskaliśmy 15,5 mln zł pożyczki na rozbudowę zaplecza przemysłowego, a teraz uzyskaliśmy zgodę akcjonariuszy na emisję akcji, z której środki przeznaczymy na kolejne inwestycje. W ten sposób budujemy potencjał finansowy, produkcyjny i technologiczny, który pozwoli nam zwiększyć skalę działalności, rozszerzyć ofertę zaawansowanych rozwiązań dla sektora obronnego i wzmocnić pozycję rynkową Grupy – komentuje Bartosz Kubacki, Prezes Zarządu Tech Robotics.

Strategia Tech Robotics na lata 2026–2031 opiera się na czterech wzajemnie powiązanych filarach: integracji i uzbrajaniu platform bezzałogowych, produkcji głowic oraz ładunków specjalnych, skalowaniu mocy produkcyjnych, a także rozwoju napędów rakietowych na paliwo stałe. Jednym z jej kluczowych projektów jest Centrum Uzbrajania Dronów, które ma odpowiadać za dostosowywanie, konfigurowanie i testowanie różnego rodzaju platform bezzałogowych do konkretnych zastosowań operacyjnych i bojowych.

Realizacja projektu Centrum Uzbrajania Dronów jest równolegle wspierana rozbudową zaplecza przemysłowego Tech Robotics. 7 października 2026 r. Niewiadów Polska Grupa Militarna zawarła ze spółką umowę pożyczki w wysokości 15,5 mln zł, przeznaczonej na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nieruchomości związanych z rozwojem Centrum. 8 października Tech Robotics nabył od ZSP Niewiadów 670 tys. akcji Niewiadów Warhead Systems, zwiększając swój udział w spółce do 100 proc. Transakcja konsoliduje w strukturach Tech Robotics kompetencje w zakresie rozwoju i integracji głowic bojowych, wspierając realizację strategii.

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Połączenie kompetencji integracyjnych Tech Robotics, zaplecza produkcyjnego ZSP Niewiadów, potencjału Niewiadów Warhead Systems oraz planowanego Centrum Uzbrajania Dronów pozwoli stworzyć kompleksowy model realizacji projektów – od konfiguracji platformy i doboru efektora, przez integrację i testy, po przygotowanie rozwiązania do wdrożenia.

Na podstawie informacji prasowej Tech Robotics