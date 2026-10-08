Tech Robotics przejmuje pełną kontrolę nad Niewiadów Warhead Systems

Przejęcie pozostałych 67 proc. akcji następuje po objęciu przez Tech Robotics pakietu 33 proc. w czerwcu 2026 roku. Niewiadów Warhead Systems powstała w celu rozwoju i produkcji specjalistycznych głowic bojowych, przeznaczonych m.in. do systemów bezzałogowych. Przyjęty model zakłada, że spółka odpowiada za obszar koncesyjno-handlowy, a ZSP Niewiadów zapewnia zaplecze produkcyjne.

"Pełna kontrola nad przejętą spółką usprawni procesy związane z certyfikacją obiektów przeznaczonych do pracy z materiałami wysokoenergetycznymi" – komentuje Bartosz Kubacki, prezes zarządu Tech Robotics. Jak dodaje, ma również umożliwić firmie samodzielny udział w przetargach instytucjonalnych i komercyjnych jako dostawcy rozwiązań dla systemów bezzałogowych.

Centrum Uzbrajania Dronów ma zajmować się dostosowywaniem, integracją i testowaniem platform bezzałogowych do zastosowań operacyjnych i bojowych. Rozwój jego zaplecza ma wesprzeć pożyczka w wysokości 15,5 mln zł, której Niewiadów Polska Grupa Militarna udzieliła Tech Robotics na podstawie umowy z 7 października 2026 roku. Środki przeznaczono na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nieruchomości związanych z Centrum.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych.