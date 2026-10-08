Niewiadów i WITU opracują imitatory strzału i amunicję ćwiczebną. Wyroby dla artylerii, moździerzy i czołgów

Przedmiot umowy

Umowę zawarły ZSP Niewiadów, spółka należąca do Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej S.A., oraz WITU. Celem współpracy jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania imitatorów strzału armatniego w czterech kalibrach: 120, 122, 152 i 155 mm. Drugim wyrobem jest nabój z pociskiem ćwiczebnym kalibru 120 mm.

Według komunikatu projekt łączy kompetencje badawczo-rozwojowe instytutu z zapleczem technologicznym i produkcyjnym Niewiadowa. Odbiorcami docelowymi są obsługi artylerii, moździerzy i systemów czołgowych.

Podział zadań i współwłasność

Obowiązki rozdzielono pomiędzy instytut a zakład. WITU odpowiada (m.in.) za dokumentację konstrukcyjną, badania laboratoryjne i testy poligonowe. ZSP Niewiadów opracuje dokumentację technologiczną, wykona partie testowe i wdroży technologię w zakładzie produkcyjnym.

Technologia i dokumentacja będą współwłasnością obu stron w równych udziałach. Produkcja seryjna nie jest jeszcze przesądzona. Jeśli prace zakończą się pozytywnie, a strony zdecydują o wdrożeniu danego wyrobu, przewidziano odrębną umowę licencyjną, która umożliwi jego produkcję w ZSP Niewiadów.

Szkolenie jako element zdolności

Prezes zarządu ZSP Niewiadów Krystian Gąsior uzasadnił projekt potrzebami szkoleniowymi wojska. "Zakup nowoczesnego uzbrojenia to tylko jeden element budowania zdolności. Drugim jest możliwość wyszkolenia i regularnego doskonalenia załóg, które ten sprzęt obsługują" – powiedział. Zwrócił uwagę, że wraz ze wzrostem liczby systemów 120 i 155 mm w Siłach Zbrojnych rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania do efektywnego szkolenia. "Dlatego wspólnie z WITU rozwijamy rodzinę krajowych rozwiązań treningowych, które chcemy docelowo wdrażać do produkcji w Niewiadowie" – dodał.

Nowa umowa rozwija wcześniejszą współpracę obu podmiotów przy amunicji artyleryjskiej pozoracyjnej kalibru 155 mm. Obejmuje teraz również kolejne rozwiązania dla artylerii, moździerzy i systemów czołgowych. ZSP Niewiadów, zakład o ponad stuletnich tradycjach, jest jedną z kluczowych spółek NPGM, notowanej na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych PGM Niewiadów.