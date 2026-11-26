Jak poinformował Departament Stanu USA, ukraiński rząd zwrócił się o zakup wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania floty F-16. Pakiet obejmuje między innymi specjalistyczne urządzenia pirotechniczne, sprzęt laboratoryjny oraz usługi transportowe. Ewentualna sprzedaż miałaby się odbyć w ramach programu Foreign Military Sales (FMS).

Europa sfinansuje utrzymanie ukraińskich F-16

Finansowanie transakcji mają zapewnić Belgia, Dania, Holandia i Norwegia w ramach wspólnego programu wsparcia Ukrainy. Według amerykańskiego Departamentu Stanu do realizacji porozumienia nie będą wykorzystywane środki finansowe USA.

Departament Stanu USA podjął decyzję o zatwierdzeniu możliwej sprzedaży w ramach programu Foreign Military Sales (FMS) dla rządu Ukrainy, obejmującej utrzymanie samolotów F-16 oraz związane z tym wyposażenie. Szacunkowy łączny koszt wynosi 621,9 mln dolarów. Ukraina sfinansuje ten zakup ze środków programu Joint Ukraine Multinational Program - Services, Training and Articles Rapid Timeline (JUMPSTART), pochodzących od Belgii, Danii, Holandii i Norwegii. Z tą transakcją nie będą związane żadne środki pochodzące ze Stanów Zjednoczonych - przekazano w komunikacie. Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Ukrainy do reagowania na obecne i przyszłe zagrożenia, poprzez dalsze wyposażenie jej w możliwość prowadzenia misji samoobrony i bezpieczeństwa regionalnego dzięki bardziej solidnym zdolnościom obrony powietrznej. Ukraina nie będzie miała trudności z włączeniem tych artykułów i usług do swoich sił zbrojnych - dodano.

Główni wykonawcy zostaną wybrani w drodze konkurencyjnych postępowań przeprowadzanych przez rząd Stanów Zjednoczonych zgodnie z Federal Acquisition Regulation (FAR). Na ten moment rząd Stanów Zjednoczonych nie ma wiedzy o żadnej proponowanej umowie offsetowej związanej z tą potencjalną sprzedażą. Ewentualna przyszła umowa offsetowa zostanie określona w negocjacjach między kupującym a wykonawcą lub wykonawcami. Pentagon zapewnił, że zakupiony sprzęt będzie mógł być bezproblemowo wykorzystywany przez Ukrainę.

Ukraina potrzebuje zaplecza technicznego dla F-16

Utrzymanie samolotów w sprawności technicznej ma zasadnicze znaczenie dla zachowania ich zdolności bojowych. Ukraina otrzymała już wcześniej mobilne zestawy umożliwiające przeprowadzanie obsługi przedlotowej F-16 poza stałymi bazami lotniczymi. Sprzęt przekazała w ubiegłym roku fundacja Come Back Alive.

Równolegle europejskie państwa prowadzą rozmowy z Pentagonem w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie kolejnych F-16 pochodzących z zasobów amerykańskiej Gwardii Narodowej. Samoloty miałyby między innymi wspierać zwalczanie rosyjskich dronów odrzutowych. Informację tę ujawnił sekretarz stanu w holenderskim resorcie obrony Derk Boswijk, podczas Halifax International Security Forum.