MSWiA finalizuje prace nad zmianami w dostępie do broni czarnoprochowej i kolekcjonerskiej oraz przegląda przepisy dotyczące pozwoleń na broń. Jest to odpowiedź na prośbę premiera Tuska, złożoną po tragicznym zamachu w Krakowie z 7 listopada.

Ministerstwo analizuje obowiązujące regulacje pod kątem bezpieczeństwa publicznego i rozważa wprowadzenie obowiązkowych badań okresowych dla wszystkich posiadaczy broni. Działania te częściowo odpowiadają na zalecenia NIK, która wcześniej wskazała na braki w nadzorze.

MSWiA nie podało szczegółów planowanych zmian ani terminu ich wejścia w życie, podkreślając potrzebę pogłębionej analizy. Sprawca zamachu w Krakowie, 24-letni Michał O., który zabił 6 osób, posiadał pozwolenie na broń.

MSWiA poinformowało PAP, że „finalizuje prace nad zmianami w dostępie do broni czarnoprochowej i kolekcjonerskiej”. Podkreślono, że trwają także zapowiedziane po tragicznym zamachu w Krakowie prace nad przeglądem przepisów dotyczących pozwoleń na broń. Ministerstwo nie podało jednak terminu zakończenia tych prac ani szczegółów planowanych modyfikacji. Pilny przegląd wszystkich przepisów dotyczących broni oraz sposobu funkcjonowania strzelnic został zainicjowany przez premiera Donalda Tuska. Zwrócił się on z tą prośbą do ministrów 10 listopada, na pierwszym posiedzeniu rządu po wstrząsającym ataku. Premier Tusk zaznaczył, że do sprawy należy podejść „odpowiedzialnie i metodycznie”, a nie ulegać „chwilowej emocji” czy „populistycznym wezwaniom”. Podkreślił również wagę pewności, „że rejestrujemy każdy egzemplarz broni, który trafia do rąk prywatnych”.

MSWiA przekazało, że obecnie analizuje obowiązujące regulacje. Resort, zapytany przez PAP o zakres planowanych zmian, w tym o możliwość wprowadzenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla posiadaczy pozwoleń na broń sportową i kolekcjonerską, odpowiedział ogólnikowo.

„Prowadzone są prace nad przeglądem przepisów prawnych dotyczących reglamentacji dostępu do broni palnej oraz ich ocenę z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. O konkretnych rekomendacjach będziemy informować po zakończeniu tych prac” – poinformował Wydział Obsługi Mediów MSWiA.

Jednocześnie ministerstwo wskazało na zaawansowany etap prac nad zmianami dotyczącymi broni czarnoprochowej i kolekcjonerskiej.

„Chcemy, by te przepisy zaczęły obowiązywać tak szybko, jak to będzie możliwe” – przekazało MSWiA.

Niestety, podobnie jak w przypadku ogólnego przeglądu, nie przedstawiono szczegółowego zakresu przygotowywanych zmian ani terminu ich wejścia w życie. Nie przesądzono również, czy przegląd zakończy się propozycją wprowadzenia obowiązkowych badań okresowych dla osób posiadających broń do celów sportowych lub kolekcjonerskich, co jest kluczową kwestią poruszaną przez ekspertów i opinię publiczną.

Ministerstwo podkreśliło, że każda zmiana w tym obszarze powinna zostać poprzedzona pogłębioną analizą opartą na szczegółowych danych, diagnozą ewentualnych zagrożeń oraz oceną możliwości zastosowania innych środków, np. organizacyjnych.

„Wypracowane rozwiązania muszą zapewniać właściwą równowagę przede wszystkim między ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego a oczekiwaniami osób zainteresowanych posiadaniem broni” – zaznaczył resort.

W stanowisku wskazano również, że propozycje zmian muszą być zgodne z przepisami unijnymi, w szczególności z dyrektywą w sprawie kontroli kupowania i posiadania broni, która zobowiązuje państwa członkowskie do utrzymania odpowiednio restrykcyjnych standardów bezpieczeństwa. MSWiA przypomniało, że prawo posiadania broni jest „uprawnieniem reglamentowanym, przyznawanym po spełnieniu wymogów ustawowych, a nie prawem obywatelskim gwarantowanym w Konstytucji RP”.

Pilny przegląd po tragedii w Krakowie: jakie zmiany szykuje MSWiA?

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w opublikowanym w maju raporcie „Reglamentacja dostępu do broni palnej” wskazała na szereg nieprawidłowości. Izba zwróciła uwagę na niedostateczny nadzór nad posiadaczami pozwoleń na broń oraz brak skutecznych mechanizmów umożliwiających systematyczne sprawdzanie, czy osoby te nadal spełniają warunki uprawniające do posiadania broni. NIK wystąpiła do MSWiA z konkretnymi zaleceniami, w tym z propozycją podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do objęcia obowiązkowymi badaniami okresowymi wszystkich posiadaczy pozwoleń na broń palną.

Zarekomendowano również wprowadzenie obowiązku monitorowania, czy nie ustały okoliczności stanowiące podstawę wydania pozwolenia, oraz objęcie reglamentacją broni czarnoprochowej. W odpowiedzi udzielonej PAP resort nie wskazał, jakie działania podjął w celu realizacji poszczególnych zaleceń NIK. Nie sprecyzował też, czy prowadzony przegląd obejmuje zmiany w nadzorze nad bezpieczeństwem szkoleń na strzelnicach komercyjnych, co również jest istotną kwestią.

Broń czarnoprochowa i kolekcjonerska pod lupą: Co z obowiązkowymi badaniami?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o broni i amunicji, pozwolenia na broń wydają właściwi komendanci wojewódzcy policji, a na obszarze właściwości Komendy Stołecznej Policji – komendant stołeczny. Wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie na broń musi wykazać ważną przyczynę jej posiadania, przejść szczegółowe badania lekarskie i psychologiczne oraz, co do zasady, zdać egzamin obejmujący znajomość przepisów i umiejętność posługiwania się bronią. W przypadku broni do celów sportowych wymagane jest m.in. członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji i licencji sportowej. Dla broni do celów kolekcjonerskich konieczne jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerskim.

Obecnie obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne, przeprowadzane co pięć lat, dotyczą wyłącznie cywilnych posiadaczy pozwoleń na broń wydanych do ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia. Właściciele pozwoleń sportowych, kolekcjonerskich i łowieckich nie są zobowiązani do cyklicznego przechodzenia takich badań. Istnieje jednak mechanizm, który pozwala policji zobowiązać posiadacza pozwolenia na broń do ponownych badań, jeśli „ujawnią się okoliczności dostatecznie uzasadniające podejrzenie, że nie spełnia on wymogów zdrowotnych lub psychologicznych”. To właśnie ten aspekt jest jednym z kluczowych punktów krytyki ze strony NIK, która postuluje rozszerzenie obowiązku badań na wszystkie kategorie posiadaczy.

Odrębne zasady regulują kwestię broni czarnoprochowej. Bez pozwolenia można posiadać broń palną rozdzielnego ładowania, wytworzoną przed 1885 rokiem oraz jej repliki. Zwolnienie to nie obejmuje wszystkich rodzajów broni wykorzystującej czarny proch. Należy również pamiętać, że broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich nie wolno nosić, czyli przemieszczać w stanie załadowanym, bez zgody właściwego organu policji. Te szczegółowe regulacje dotyczące broni czarnoprochowej są obecnie przedmiotem prac MSWiA, które dąży do ich modyfikacji.

Rosnąca liczba broni w Polsce: Kontekst regulacji i incydent w Krakowie

Dane Komendy Głównej Policji (KGP) na koniec 2025 roku wskazują na znaczący wzrost liczby zarejestrowanych egzemplarzy broni w Polsce. Wówczas było to 1 milion 37 tysięcy 778 egzemplarzy, podczas gdy w 2020 roku liczba ta wynosiła niespełna 588 tysięcy. Analogicznie, liczba ważnych pozwoleń na broń wzrosła w tym samym okresie z niespełna 235 tysięcy do 411 tysięcy 769. NIK zwróciła uwagę, że liczba pozwoleń nie odpowiada liczbie ich posiadaczy, ponieważ jedna osoba może uzyskać uprawnienia w kilku kategoriach. Ten dynamiczny wzrost liczby broni w obiegu jest jednym z czynników, które skłaniają do pilnego przeglądu i ewentualnych zmian w przepisach.

Zamach, który doprowadził do zapowiedzi przeglądu przepisów, miał miejsce 7 listopada. Według ustaleń śledczych, 24-letni Michał O. miał wcześniej zastrzelić w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i siostrę, a następnie udać się do Krakowa. Tam, na Rynku Głównym, otworzył ogień do przypadkowych osób. W krakowskim ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Napastnik został postrzelony podczas interwencji i zmarł w szpitalu 9 listopada. Prokuratura ustaliła, że Michał O. miał pozwolenie na 10 sztuk broni palnej, a zarejestrowane na siebie miał dwie sztuki: karabin AR-15 i pistolet Glock.