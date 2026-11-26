Dyskusję zapoczątkował Friedrich Merz 25 listopada, podczas konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Stwierdził on, że sprzeciw Niemiec wobec amerykańskiej propozycji szybkiego przyjęcia Ukrainy do NATO był błędem, który mógł mieć dalekosiężne konsekwencje. Jak podaje „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, słowa Merza są „przytykiem” pod adresem Angeli Merkel, która w 2008 roku przeciwstawiła się naciskom ze strony prezydenta USA George'a W. Busha.

„FAZ” zaznacza, że Angela Merkel nie była wówczas odosobniona w swojej krytyce propozycji Busha. Jej ocenę, że Ukraina nie jest gotowa do wstąpienia do NATO, podzielał prezydent Francji Nicolas Sarkozy, a podobne stanowisko reprezentował również rząd Holandii. Tematem sporu na szczycie w Bukareszcie było członkostwo nie tylko Ukrainy, lecz także Gruzji. Prezydent Bush dążył do objęcia obu krajów Planem działań na rzecz członkostwa (Membership Action Plan – MAP), co miało przyspieszyć ich przyjęcie do Sojuszu. Amerykańskiego prezydenta wspierały przede wszystkim kraje Europy Środkowo-Wschodniej, z Polską i Krajami Bałtyckimi na czele.

Szczyt zakończył się kompromisem – Ukraina i Gruzja otrzymały obietnicę przyjęcia, ale bez konkretnej daty i marszruty. Dzięki temu Bush „nie wrócił do domu z pustymi rękami”, a Niemcy, dzięki zapisowi o konieczności sprawdzania gotowości do wstąpienia, „dostały do ręki kij, który mogły wkładać w szprychy”, co umożliwiało im blokowanie rozpoczęcia procesu przyjmowania obu krajów.

Merkel broni swojej decyzji: obawa przed Putinem

Angela Merkel zapewniała wówczas, że jej postawa nie oznacza przyznania Rosji prawa weta wobec rozszerzenia NATO. Twierdziła, że powiedziała to również prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Jednak minister spraw zagranicznych w jej rządzie, Frank Walter Steinmeier, opowiedział się w wywiadzie przed szczytem w Bukareszcie za „uwzględnieniem napiętych relacji z Moskwą”. Steinmeier powiedział wtedy, że po uznaniu Kosowa „nasza polityka” wobec Rosji „doszła do ściany” i nie można przekroczyć „granicy tego, co da się opanować”.

„FAZ” przypomina, że wpływ na ówczesne decyzje Zachodu miało konfrontacyjne wystąpienie Władimira Putina na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w 2007 roku. Gazeta konstatuje, że jeżeli ktoś przypuszczał, iż kompromisowa decyzja na szczycie NATO w 2008 roku udobrucha Putina, to był w błędzie. Już w sierpniu tego samego roku Rosja zaatakowała Gruzję, a od 2014 roku prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie.

Krytyka i obrona po latach

„Sueddeutsche Zeitung” zwraca uwagę, że Friedrich Merz często krytykuje Angeli Merkel, wytykając jej zamknięcie elektrowni atomowych i błędną politykę migracyjną. Jednak obecna krytyka, ze względu na „moralny impet”, wykracza poza dotychczasowe ramy. Przedmiotem krytyki jest „wkład Merkel do wojny Putina” – pisze Daniel Broessler. Autor podkreśla, że Merz jest pierwszym niemieckim politykiem na tak wysokim szczeblu, który postawił taki zarzut Merkel. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po masakrze w Buczy.

„SZ” podkreśla, że Angela Merkel broni swojej decyzji z Bukaresztu i nie poczuwa się do winy. W wydanych w 2024 roku wspomnieniach napisała: „Dyskusję o statucie MAP dla Ukrainy i Gruzji bez analizy stanowiska Putina uważałam za grubo lekkomyślną”. Merkel uważa, że status MAP nie ochroniłby obu krajów przed rosyjską agresją. „Założenie, że Putin nie wykorzysta czasu pomiędzy decyzją o MAP a początkiem członkostwa Ukrainy i Gruzji, uważałam za myślenie życzeniowe” – napisała Merkel we wspomnieniach.

Przyszłość Ukrainy w NATO: co proponuje Merz?

Daniel Broessler zastrzega, że Friedrich Merz nie opowiada się obecnie za natychmiastowym przyjęciem Ukrainy do NATO. Na konferencji z Markiem Rutte Merz powiedział, że po zakończeniu wojny Kijów powinien zostać objęty gwarancjami „podobnymi do art. 5”, co zbliżałoby Ukrainę do członkostwa w NATO. Otwarta pozostaje kwestia, jak takie gwarancje mogłyby wyglądać i czy kraje NATO w przypadku konfliktu rzeczywiście przyszłyby Ukrainie z pomocą – podsumowuje dziennikarz „Sueddeutsche Zeitung”. Debata na temat historycznych decyzji i ich wpływu na obecną sytuację geopolityczną w Europie z pewnością będzie kontynuowana.

Mądry Niemiec po szkodzie

Krytyka decyzji z 2008 roku może sprawiać wrażenie, że Friedrich Merz od zawsze był zdeklarowanym orędownikiem natychmiastowego włączenia Kijowa do struktur północnoatlantyckich. Analiza jego wcześniejszych wypowiedzi z ubiegłych lat rysuje jednak znacznie bardziej wyważony obraz polityka.

Przez długi czas, zwłaszcza w pierwszych latach po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, stanowisko Merza oraz CDU było zbieżne z ogólnym, ostrożnym konsensusem panującym w Berlinie. Choć lider chadecji od samego początku mocno angażował się w pomoc humanitarną i wojskową dla Kijowa, w kwestii formalnego członkostwa Ukrainy w NATO tonował nastroje. Podobnie jak ówczesny kanclerz Olaf Scholz, Merz stał na stanowisku, że wejście kraju ogarniętego wojną do struktur Sojuszu nie jest tematem, który można realnie położyć na stole negocjacyjnym przed uregulowaniem konfliktu.

Ogólnie rządy Olafa Scholza, trwające w cieniu rozpoczętej w 2022 roku pełnoskalowej inwazji Rosji, zapisały się w historii pod hasłem „Zeitenwende”, jednak w praktyce realizacja tych założeń przez koalicję SPD, Zielonych i FDP charakteryzowała się dużą dozą powściągliwości. Scholz budował swoją strategię wokół dwóch głównych filarów: niedopuszczenia do bezpośredniej konfrontacji militarnej między NATO a Rosją oraz ścisłego uzgadniania każdego kroku z administracją prezydenta USA Joe Bidena. To podejście skutkowało wielomiesięcznymi debatami nad przekazaniem Kijowowi kolejnych kategorii uzbrojenia, od czołgów Leopard po systemy obrony powietrznej. Symbolem oporu Scholza stała się odmowa dostarczenia pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus. Choć Niemcy stały się drugim po USA największym dostawcą pomocy dla Ukrainy pod względem wolumenu, wizerunek Berlina cierpiał z powodu wizerunkowych wahań kanclerza, który w kwestii członkostwa Ukrainy w strukturach zachodnich wolał kryć się za plecami Waszyngtonu.

Niemiecka klasa polityczna obawiała się wówczas, że szybkie procedowanie akcesji mogłoby zostać zinterpretowane przez Kreml jako bezpośrednie włączenie się NATO do wojny. W wywiadzie udzielonym wiosną 2024 roku dla dziennika „Handelsblatt” Merz jednoznacznie stwierdził, że kraj będący w stanie otwartego konfliktu zbrojnego nie może zostać przyjęty ani do Unii Europejskiej, ani do NATO. Choć zapewniał, że Kijów posiada jasną, długofalową perspektywę członkostwa w obu tych organizacjach, kategorycznie powtarzał, że warunkiem koniecznym do jakichkolwiek wiążących decyzji akcesyjnych jest ostateczne zakończenie wojny.

Jednakże Friedrich Merz, zanim stanął na czele niemieckiego rządu w maju 2025 roku, jako lider chadeckiej opozycji (CDU/CSU) prowadził niezwykle wyrazistą politykę wobec rosyjskiej agresji. O ile ówczesny kanclerz Olaf Scholz reprezentował linię pełną wahań i ostrożności, o tyle Merz z ław opozycyjnych konsekwentnie pozycjonował się jako zwolennik znacznie twardszego, bezkompromisowego kursu wobec Kremla. Jego wypowiedzi i działania definiowały go jako jednego z najgłośniejszych krytyków rosyjskiego imperializmu w Niemczech.

Będąc liderem opozycji, Merz nieustannie wytykał rządowi socjaldemokratów brak zdecydowania w dozbrajaniu Ukrainy. W toku trwającej od 2023 roku debaty stał się głównym orędownikiem przekazania Kijowowi niemieckich pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus. Merz wzywał do postawienia Władimirowi Putinowi militarnego ultimatum: jeśli Rosja w ciągu 24 godzin nie zaprzestanie ataków na ukraińską infrastrukturę cywilną, Niemcy powinny natychmiast dostarczyć Ukrainie wspomniane pociski oraz wyrazić zgodę na atakowanie celów wojskowych bezpośrednio na terytorium Rosji. Ta determinacja mocno uderzała w ostrożną politykę rządu koalicyjnego Scholza.

Merz potrafił także przekuć swoje słowa w spektakularne gesty polityczne. W maju 2022 roku, zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, jako lider opozycji udał się w podróż pociągiem do ogarniętego wojną Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Był to krok o potężnym znaczeniu symbolicznym. Merz odwiedził ukraińską stolicę znacznie wcześniej niż urzędujący kanclerz Olaf Scholz czy prezydent Frank-Walter Steinmeier, co wywołało ogromne poruszenie w niemieckiej opinii publicznej i ugruntowało jego wizerunek jako zdecydowanego lidera na czas kryzysu.

Mimo twardej retoryki wojskowej, Merz jako lider opozycji zachowywał jednak geopolityczną ostrożność w kluczowych kwestiach strategicznych. Pokazała to debata pod koniec 2024 roku nad ewentualnym wysłaniem europejskich sił pokojowych do Ukrainy. Pod koniec grudnia 2024 roku Merz jednoznacznie oświadczył, że ewentualne zaangażowanie Bundeswehry w misję pokojową zabezpieczającą rozejm mogłoby być rozważane wyłącznie wtedy, gdyby istniał jasny mandat prawa międzynarodowego wypracowany w konsensusie, a nie w otwartym konflikcie z Rosją. Określił wówczas przedwczesne dyskusje o wysłaniu niemieckich żołnierzy na front jako „nieodpowiedzialne”, co pokazywało, że jako kandydat na kanclerza musiał balansować między twardym wsparciem militarnym a obawami niemieckiego społeczeństwa przed bezpośrednią konfrontacją z Moskwą.

W swoich wcześniejszych wypowiedziach Merz wielokrotnie przestrzegał również przed niedocenianiem determinacji oraz zasobów Federacji Rosyjskiej, wskazując, że rosyjska machina wojenna opiera się na historycznie zakorzenionym, bezwzględnym szafowaniu życiem ludzkim. Odrzucał wówczas nadzieje na to, że konflikt wygaśnie samoistnie z powodu ekonomicznego wykrwawienia Moskwy czy wewnętrznego buntu przeciwko reżimowi Władimira Putina.

Zmiana w retoryce i działaniach Merza nastąpił wraz z objęciem przez niego teki kanclerskiej w maju 2025 roku oraz zmianami na arenie międzynarodowej, w tym nieprzewidywalną polityką Waszyngtonu pod wodzą Donalda Trumpa. Od tego momentu jego rząd zaczął aktywnie redefiniować rolę Niemiec jako europejskiego lidera bezpieczeństwa. Jednym z pierwszych spektakularnych kroków nowo upieczonego kanclerza była podróż do Kijowa w maju 2025 roku, Merz realizował tam politykę w ścisłym porozumieniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Europejscy liderzy wezwali wówczas Rosję do natychmiastowego, 30-dniowego zawieszenia broni w celu przygotowania rozmów pokojowych, zapowiadając, że odrzucenie tej oferty przez Kreml spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią militarną i dyplomatyczną. Jednocześnie Merz zadeklarował, że jeśli zajdzie taka potrzeba, jest gotowy na bezpośredni kontakt telefoniczny z Putinem, byle tylko doprowadzić do zakończenia rozlewu krwi.

Gdy jednak Merz sam przejął stery rządu, jego wcześniejsze, opozycyjne stanowisko w sprawie dostarczenia pocisków Taurus uległo pragmatycznej weryfikacji. W marcu 2026 roku kanclerz oświadczył w Bundestagu, że dostarczanie niemieckich Taurusów straciło swój pierwotny sens. Argumentował to niesamowitym skokiem technologicznym, jakiego dokonała Ukraina, która zaczęła masowo produkować własną broń dalekiego zasięgu w tym krajowe pociski manewrujące, znacznie lepiej dostosowaną do realiów pola walki i pozbawioną zachodnich ograniczeń terytorialnych .

Merz konsekwentnie ostrzega partnerów na Zachodzie, że rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Kijowie. W serii przemówień do dyplomatów oraz podczas debat budżetowych w Bundestagu wielokrotnie podkreślał, że „Ukraina to dopiero początek”, a Europa mierzy się z nowym, globalnym konfliktem systemowym między liberalnymi demokracjami a osią autokracji. Wskazywał przy tym na codzienne ataki hybrydowe wymierzone w europejską infrastrukturę, prowokacje na Morzu Bałtyckim oraz incydenty sabotażowe, wobec których zadeklarował pełną, militarną solidarność w ramach NATO. W listopadzie 2026 roku Merz wysłał jasny sygnał do Moskwy, podkreślając, że nadszedł czas, by Władimir Putin zrozumieć realia, a jego maksymalistyczne żądania terytorialne są całkowicie nierealistyczne.

Najbardziej namacalnym dowodem nowej ery w stosunkach Berlina z Kijowem stały się niemiecko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe z kwietnia 2026 roku. Gabinet Merza podpisał wówczas z prezydentem Zełenskim deklarację o partnerstwie strategicznym. Choć Niemcy oficjalnie zobowiązały się do „wspierania wypracowywania w NATO konsensusu w sprawie członkostwa Ukrainy”, to prawdziwym novum umowy był wart 4 miliardy euro pakt obronno-przemysłowy tzw. Drone Deal oraz zakup pocisków Patriot.