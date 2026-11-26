Nowy ukraiński detektor dronów Chuyka 4.5.0. Producent udostępnił go cywilom

Jak przekazał Yurin, największe zainteresowanie detektorem dronów jest w regionach przyfrontowych. Z firmą kontaktują się m.in. przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne, rolnicy, kierowcy minibusów oraz pracownicy stacji paliw. BlueBird Tech informuje, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy liczba zapytań od klientów cywilnych dotyczących wykrywaczy wzrosła o 40 proc.

Urządzenie jednocześnie skanuje cztery zakresy częstotliwości: 1080–2200, 2870–4500, 4890–6040 oraz 6050–8800 MHz. Pełne skanowanie trwa mdo ośmiu sekund. Po wykryciu sygnału urządzenie emituje alarm dźwiękowy i wizualny oraz wyświetla informacje o nim na ekranie. Przechwytuje też obraz z kamery drona. Przechwycony obraz wideo można oglądać na wyświetlaczu urządzenia lub przesłać na zewnętrzny ekran.

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Deklarowany zasięg wykrywania wynosi do 4 km, a czas pracy na baterii – do 4,5 godziny. W przypadku zakresu 6050–8800 MHz producent podaje wynik testów wynoszący około 3–3,5 km. Rzeczywisty zasięg zależy od nadajnika drona, siły sygnału, zastosowanych anten oraz warunków pracy urządzenia.Chuyka 4.5.0 została zaprezentowana w październiku 2026 r. Producent podkreśla, że wykrywacz nie rozpoznaje wszystkich typów dronów, w tym bezzałogowców sterowanych za pomocą światłowodu.

Cena Chuyka 4.5.0 wynosi 59 880 hrywien (UAH) z VAT. Urządzenie można zamówić na stronie internetowej BlueBird Tech lub za pośrednictwem oficjalnych profili firmy w mediach społecznościowych.

Prezentację wideo zamieszczamy poniżej: