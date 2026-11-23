Historyczną jednostką US Army, pierwszą certyfikowaną na IBCS, stała się 18 listopada 2026 roku Bateria Delta (D) z 6. Batalionu 52. Pułku Artylerii Obrony Powietrznej. Należy ona do 35. Brygady Artylerii Przeciwlotniczej (35th Air Defense Artillery Brigade), tak zwanej „Dragon Brigade”, która broni kluczowych amerykańskich obiektów wojskowych w Republice Korei. Jak poinformowała Ósma Armia USA, w najbliższych tygodniach do sieci mają dołączyć kolejne baterie z tego samego batalionu. Wybór tej jednostki jako pierwszej, wyposażonej w system Patriot, korzystającej z sieciocentrycznego systemu dowodzenia, jasno wskazuje, gdzie US Army chce mieć obecnie najnowocześniejszy sprzęt.

Co oznacza IBCS dla systemu Patriot?

Przejście na opracowaną przez koncern Northrop Grumman sieć IBCS (ang. Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) oznacza odejście od tradycyjnych, zamkniętych sieci przypisanych do pojedynczych baterii. Podczas certyfikacji obsługa rozdzieliła sensory i wyrzutnie od stanowiska kierowania ogniem, co zwiększa przeżywalność zestawów oraz umożliwia realizację zwalczania celów według zasady „najlepszy sensor – najlepszy efektor” (best sensor-best shooter). Jest to zasadnicza, wręcz rewolucyjna zmiana.

Tradycyjna bateria Patriot funkcjonuje w zamkniętej pętli: własny radar AN/MPQ-65 przekazuje dane do stacji kierowania ogniem, która steruje wyrzutniami przypisanymi do danej baterii. Przy czym pojedynczy radar obserwuje wyznaczony sektor zamiast pełnych 360 stopni wokół bronionego obiektu. Wyżej w hierarchii znajduje się węzeł koordynacji informacji batalionu i tak dalej. System IBCS zastępuje te tradycyjne węzły dowodzenia misją, zarówno dla zestawów Patriot, jak i dla systemów THAAD oraz wyższych dowództw obrony powietrznej.

W architekturze IBCS każdy podłączony do sieci radar przesyła dane celów dla całej sieci. Obsługa stanowiska kierowania ogniem przydziela zwalczanie zagrożenia do dowolnej wyrzutni wpiętej do sieci, nawet jeśli nie jest ona powiązana z tym konkretnym sensorem. Skuteczność zwalczania celu zależy od pokrycia radarowego, jakości śledzenia, dostępności sieci oraz parametrów samego pocisku przechwytującego. Dlatego takie rozwiązanie nie zwiększa parametrów, a jedynie ułatwia optymalne wykorzystanie zasobów.

IBCS pozwala również na bieżąco przekazywać zadania zniszczonych sensorów, efektorów czy punktów dowodzenia innym elementom systemu, o ile tylko są w stanie je wykonać. Zwiększa to odporność systemu w warunkach bojowych, a otwarta architektura pozwoli włączyć do sieci pbrpny powietrznej nowe sensory i efektory w miarę wprowadzania ich do służby. To uprości modernizację i skróci jej czas.

Droga do wdrożenia operacyjnego i polski akcent

Program IBCS przechodził wieloletni cykl rozwojowy. W grudniu 2021 roku Northrop Grumman uzyskał kontrakt o wartości 1,4 mld dolarów na małoseryjną produkcję wstępną i produkcję pełnoskalową, a w listopadzie 2022 roku w teście rozwojowym zademonstrowano przechwycenie celu klasy pocisku manewrującego przez efektor Patriot bez udziału radaru Patriot w architekturze. Pełnoskalową produkcję zatwierdzono w kwietniu 2023 roku, a wstępną gotowość operacyjną (IOC) ogłoszono w maju 2023 roku.

Pierwsze wdrożenie w jednostce operacyjnej trafiło w grudniu 2024 roku do 3. Batalionu 43. Pułku Artylerii Obrony Powietrznej w Fort Bliss w Teksasie, gdzie żołnierze realizowali testy eksploatacyjne, m.in. 2 października 2025 roku na poligonie White Sands niszcząc dwa manewrujące cele powietrzne. Certyfikacja baterii Delta w Korei Południowej przenosi system z ośrodków testowych do jednostki wysuniętej na terytorium, gdzie głównym zagrożeniem są północnokoreańskie taktyczne pociski balistyczne. Jest to znak zaufania do nowego systemu kierowania ogniem.

Warto też przypomnieć, że to Polska,a nie USA, jako pierwsza osiągnęła ten etap gotowości, i to niemal rok wcześniej. Po podpisaniu w 2024 roku umowy o wartości 2,5 mld dolarów na zakup systemu IBCS, już 18 grudnia 2025 roku ogłoszono pełną gotowość operacyjną pierwszego polskiego dywizjonu Patriot (złożonego z dwóch baterii) wpiętego w ten system. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał IBCS „mózgiem” dowodzenia spajającymefektory i sensory, a w październiku 2026 roku Northrop Grumman potwierdził, że system znajduje się w produkcji pełnoskalowej, działa operacyjnie w Polsce oraz jest wdrażony w jednostkach podległych dowództwom w Europie i regionie Indo-Pacyfiku.