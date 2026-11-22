Atak w Bengazi. "Merkury" i doniesienia o trafieniu transportowca

Eksplozja i pożar nastąpiły nad ranem 22 listopada. Według portalu Militarnyi korweta rakietowa "Merkury" (535) proj. 20380, typu Strieguszczij, przebywała w Bengazi od kilku dni, eskortując statki z uzbrojeniem dla wspieranej przez Rosję Libijskiej Armii Narodowej. Dwaj anonimowi libijscy wojskowi przekazali Associated Press, że atak przeprowadziły ukraińskie bezzałogowce nawodne wysłane z zachodniej Libii. Według ich wstępnych ustaleń dwa pojazdy trafiły w okręt. Kijów nie potwierdził tej operacji. Drugi atak miał nastąpić u wejścia do Bengazi. Serwis ItaMilRadar wskazał jako możliwy cel transportowiec "Ascalon", związany z rosyjskimi przewozami wojskowymi, zaznaczając jednak brak niezależnego potwierdzenia jego trafienia.

Ukraińskie zaplecze w Libii i rosyjskie szlaki zaopatrzenia

Korweta "Merkury" weszła do służby w maju 2023 roku. Nominalnie należy do Floty Czarnomorskiej, lecz według Militarnyi operowała z baz Floty Północnej. Jej zadaniem pod Bengazi była osłona transportu wojskowego, nie przewozów energetycznych rosyjskiej "floty cieni". Ukraińskie możliwości prowadzenia operacji w tym rejonie opisywało wcześniej radio RFI: według jego źródeł ponad 200 ukraińskich oficerów i specjalistów rozmieszczono w zachodniej Libii za zgodą rządu w Trypolisie. Zaplecze miało obejmować Misratę oraz infrastrukturę do użycia bezzałogowców powietrznych i nawodnych. Rozgłośnia przypisywała Ukraińcom wcześniejsze uderzenie na gazowiec "Arctic Metagaz". Jeżeli ukraińskie sprawstwo ataku w Bengazi się potwierdzi, oznaczałoby to rozszerzenie tej kampanii na okręty zabezpieczające rosyjskie szlaki zaopatrzenia wojskowego w Afryce.