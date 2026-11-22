Atak na trasie do Królewca

Fińskie służby otrzymały zgłoszenie w sobotę 21 listopada około godz. 8.50 czasu miejscowego. "Sparta II" (IMO: 9160994) znajdowała się wówczas około 50 km na zachód od wyspy Suursaari. Do ataku doszło na wodach międzynarodowych. Płonący statek zdryfował następnie na fińskie morze terytorialne.

Gubernator obwodu królewieckiego Aleksiej Biesprozwannych poinformował, że według wstępnych ustaleń jednostkę zaatakowały dwa drony. Fińskie siły zbrojne uznają ukraińskie sprawstwo za prawdopodobne. Kijów nie skomentował zdarzenia.

Początkowo załoga odmawiała ewakuacji i zamierzała kontynuować podróż. Później marynarzy zabrał inny rosyjski statek, który skierował się do Rosji. Przy "Sparcie II" pozostała rosyjska jednostka ratownicza. Gubernator zapewnił, że atak nie zagrozi zaopatrzeniu obwodu królewieckiego.

"Sparta II" jest statkiem ro-ro, przystosowanym do przewozu pojazdów i innych ładunków wprowadzanych na pokład po rampach. Jednostkę objęto sankcjami Stanów Zjednoczonych w 2022 roku, a w tym roku również Ukrainy. Jej operator powstał w strukturach rosyjskiego Ministerstwa Obrony w 2011 roku, a od 2015 roku działa w kompleksie budownictwa wojskowego. Nie jest znany ładunek statku.

Fińska akcja i podejrzany lot śmigłowca

Fińska Straż Graniczna kieruje akcją ratowniczą oraz przygotowaniami do ochrony morza przed zanieczyszczeniem. Rejon działań objęto czasowymi ograniczeniami żeglugi i ruchu lotniczego. Służby nie stwierdziły zagrożenia dla ludzi ani pozostałych statków.

Fiński resort obrony poinformował także o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez rosyjski śmigłowiec. Jego lot mógł mieć związek z akcją ratowniczą lub obserwacją sytuacji na morzu. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Minister obrony Antti Häkkänen przekazał, że dochodzenie w sprawie ataku prowadzi Straż Graniczna we współpracy z innymi właściwymi organami. O zdarzeniu powiadomiono NATO. Premier Petteri Orpo ocenił, że wojna przenosi się w bezpośrednie sąsiedztwo Finlandii. Podkreślił zarazem prawo Ukrainy do obrony przed rosyjską agresją.

Paliwo może zagrozić morzu i wybrzeżu

"Sparta II" nie jest zbiornikowcem, ale ewentualny wyciek jej paliwa również stanowiłby zagrożenie dla środowiska. Nie ujawniono ilości paliwa na pokładzie ani stanu zbiorników.

Bałtyk jest szczególnie wrażliwy na rozlewy substancji ropopochodnych. Ograniczona wymiana wód z Morzem Północnym sprzyja długotrwałemu utrzymywaniu się zanieczyszczeń. Część składników paliw trafia do osadów i strefy przybrzeżnej, gdzie może nadal oddziaływać toksycznie na organizmy. Zniknięcie plamy z powierzchni nie oznacza więc końca szkód.

Szczególnie narażone są ptaki wodne. Zabrudzone upierzenie traci właściwości izolacyjne, co prowadzi do wychłodzenia i może powodować śmierć. Nawet niewielki rozlew bywa niebezpieczny, jeśli dotrze do miejsca koncentracji ptaków. O skali strat decyduje zatem nie tylko ilość paliwa, lecz także położenie i kierunek przemieszczania się plamy.

Fińskie wybrzeże, z licznymi wyspami, szkierami i zatokami, jest trudne do oczyszczania. Usuwanie paliwa ze skalistych brzegów wymaga znacznie więcej czasu i pracy niż zebranie go na morzu. Dlatego służby przygotowują się do interwencji, zanim zanieczyszczenie dotrze do wybrzeża.