• Założycielem Destinusa jest Michaił Kokoricz działający wcześniej w branży kosmicznej w Rosji i USA.

• Destinus wszedł w strategiczną współpracę z jednym z największych niemieckich koncernów zbrojeniowych.

• Atak na Most Krymski stał się dla Destinusa najlepszą demonstracją możliwości bojowych jego pocisków manewrujących.

Czego nie sprzedał Ukrainie Taurus Systems GmbH, to zapewnił Destinus

Wcześniej, i to od lat, mówiło się, że do zniszczenia lub uszkodzenia Mostu Krymskiego Ukraina potrzebuje niemieckich Taurusów. Rosja przechwyciła rozmowę niemieckich oficerów, którzy debatowali nad tym, ile trzeba Taurusów do zniszczenia Mostu Krymskiego. Pociski manewrujące Taurus KEPD 350 produkuje niemiecko-szwedzka spółka Taurus Systems GmbH. Tworzą ją dwa koncerny: MBDA Deutschland (67 proc. udziałów) i Saab Dynamics (33 proc. udziałów). To niewielka spółka, zatrudniająca ok. 200 pracowników delegowanych z koncernów-udziałowców. Bazuje jednak na ich zapleczu przemysłowym i kadrowym odpowiedzialnym za realizację programu rakietowego.

Tymczasem holenderski Destinus to firma istniejąca od 2021 r. Jej założycielem jest były obywatel Federacji Rosyjskiej (zrzekł się obywatelstwa w 2024 r.) Michaił Kokoricz.

W 2012 r. wyjechał z Rosji i osiadł w USA. Rok wcześniej założył spółkę Dauria Aerospace – jedną z pierwszych prywatnych firm kosmicznych w Rosji. W USA w 2017 r. współtworzył w Kalifornii firmę Momentus, zajmującą się transportem satelitów i usługami infrastruktury kosmicznej. Jest ona od 2021 r. notowana na giełdzie NASDAQ. To przysporzyło mu problemów, bowiem Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła jego i spółkę o wprowadzanie inwestorów w błąd w sprawie technologii napędowej oraz bagatelizowanie obaw dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W listopadzie 2024 r. zapadł wyrok zatwierdzający ugodę. Kokoricz zapłaci 2 mln dolarów kary. Zasądzono mu zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w spółkach publicznych przez pięć lat.

Kokoricz nie czekał na wyrok. Opuścił USA i w 2021 r. przeprowadził się do Szwajcarii i założył firmę Destinus. Początkowo ten startup koncentrował się na rozwijaniu technologii lotniczych. Centrala została osadzona w Holandii. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Destinus zmienił profil działalności i wszedł w sektor obronny. Według „Financial Times” w 2026 r. Destinus zatrudniał ok. tysiąca pracowników. Na swojej stronie firmowej podaje, że „Obecnie Destinus to międzynarodowy zespół ponad 800 inżynierów i specjalistów z siedzibą w Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii…”.

Garda: Vigo Photonics na Marsie i w polskich rakietach

Ukraina do ataku na Most Krymski użyła także dronów Destinusa

Oleksandr Danyliuk, prezes Destinusa, powiedział agencji Reuters, że pociski manewrujące Ruta Block 1 uderzyły w Most Krymski podczas wieloetapowej operacji. Wołodymyr Zełenski ujawnił, że ta operacja „trwała tygodnie”. Prezydent Ukrainy podkreślał, że w akcji na Most Krymski zastosowano także drony uderzeniowe Da Vinci (Lord) produkcji Destinusa. Zostały użyte do neutralizacji rosyjskiej obrony przeciwlotniczej wokół mostu.

Czym są pociski, które dokonały tego, co Ukraińcy od dawna chcieli osiągnąć z użyciem niemiecko-szwedzkich Taurusów?

Spółka zaprezentowała je podczas czerwcowych paryskich targów Eurosatory 2026. W relacji w portalu European Defense Review (to spin-off „EDR Magazine”, dwumiesięcznika poświęconego europejskiej obronności) napisano:

„W ciągu dwóch lat od udziału w targach Eurosatory 2024 holenderska firma Destinus przekształciła się w europejskiego producenta zaawansowanej technologicznie amunicji, posiadającego oddziały w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie. Podczas gdy dwa lata temu produkty Destinus były prezentowane jedynie na stoisku ukraińskiego Ukroboronpromu, na targach Eurosatory 2026 firma zaprezentowała swoje produkty zarówno na własnym stoisku, jak i na otwartej, statycznej ekspozycji niemieckiej firmy Rheinmetall, z którą utworzyła spółkę joint venture Rheinmetall Destinus Strike Systems…”.

Ruta Block 1 to poddźwiękowy pocisk manewrujący, napędzany własnym silnikiem turboodrzutowym Destinusa T150. Przy masie startowej ok. 300 kg przenosi głowicę bojową o wadze 150 kg na odległość ponad 300 km. Osiąga maksymalną prędkość 800 km/h. Pocisk jest wystrzeliwany z mobilnej, otwartej platformy, z pomocą dwóch bocznych rakiet startowych. To one nadają mu prędkość początkową. Producent podaje, że kierowanie pociskiem łączy nawigację bezwładnościową (INS), satelitarną (GNSS) i wizyjną (VNS). Destinus deklaruje, że może działać w warunkach zakłócania lub odmowy sygnału satelitarnego, utrzymując niski profil lotu i omijając ukształtowanie terenu. W końcowej fazie lotu uruchamiane jest zaprogramowane wcześniej naprowadzanie terminalne.

Rozwinięciem tego bazowego pocisku jest Ruta Block 2. Ma zasięg do 700 km. Destinus pracuje nad kolejną wersją – Ruta Block 3, która ma mieć zasięg 2000 km. To jeszcze program rozwojowy, a nie gotowy system bojowy. Pierwsze próby w locie zaplanowano na 2027 r., a wejście do służby planowane jest na lata 2028–2029.

Na swojej stronie internetowej Destinus podaje, że wyprodukował 1750 pocisków Ruta Block 1 i miesięcznie może powstawać ich do 300 sztuk. Takie ma zdolności produkcyjne. W czerwcu 2026 r. media podały, że rząd Holandii kupuje od Destinusa pociski manewrujące dla Ukrainy za 250 mln euro. Ówczesny minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow mówił o „około 700” sztukach...

Te vroeg om te concluderen of deze Russische aanval verband houdt met verklaring van Destinus in Hengelo dat zij betrokken waren bij aanval op Krimbrug. Maar Kyiv beslaat ruim 800km2 en NLse ambassade nooit eerder getroffen. Dus heel erg toevallig als dit een toevalstreffer is.— Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) November 19, 2026