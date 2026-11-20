Wyrzutnia roju dronów na bezzałogowej platormie

12 listopada Armia USA we współpracy z DEVCOM, jej głównym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, zaprezentowała na niemieckim poligonie bezzałogowy pojazd R3NEGADE. Ćwiczenia pokazały, w jaki sposób bezzałogowe pojazdy lądowe mogą wspierać żołnierzy w uderzeniach na większym dystansie, jednocześnie minimalizując konieczność wystawiania się na nieprzyjacielski ostrzał. W scenariuszu manewrów znalazły się uderzenia pojedynczych dronów, ataki przy użyciu ich roju, a także zrzucanie ładunków dymnych.

Jako pierwszą zademonstrowano kołową platforma R3NEGADE z zamontowaną wyrzutnią dronów HIV3. Z wyrzutni wystrzelono kolejno osiemnaście dronów, które przeprowadziły autonomiczny atak kamikadze na cel z użyciem ładunków wybuchowych.

The U.S. Army conducted a live-fire technology demonstration at Grafenwöhr Training Area in Germany. An unmanned ground vehicle known as the R3NEGADE emerged from a standard shipping container and launched an 18-drone autonomous swarm. The event was organized by the DEVCOM Armaments Center together with U.S. Army Europe and Africa and the 7th Army Training Command under the Remote Rapid Response Autonomous Contingency Team (R3ACT) effort. In addition to the HIV3 swarm launcher on the first R3NEGADE, the demonstration included a second R3NEGADE armed with remotely operated Javelin missiles, TRV-150 drones that deployed smoke, first-person-view attack drones operated by soldiers from the 173rd Airborne Brigade, and a TRV-400 carrying the developmental FIR3FLY anti-armor payload. The trial supported NATO’s Eastern Flank Deterrence Initiative and aligned with the Strike and Endurance elements of the Army’s October 2026 “How the Army Fights” framework. Its purpose was to evaluate how modular, containerized robotic systems can be prepositioned to deliver distributed strikes, reduce the exposure of soldiers, and maintain logistics under operational conditions.— Drone Wars (@Drone_Wars_) November 17, 2026

Drony TRV-150, TRV-400 i wyrzutnie Javelin

Drugi pojazd tego samego typu uzbrojony był w zdalnie sterowane wyrzutnie Javelin, drony TRV-150, które postawiły zasłonę dymną, drony FPV sterowane przez żołnierzy 173. Brygady Powietrznodesantowej oraz drona TRV-400 przenoszącego system przeciwpancerny FIR3FLY. Jak czytamy w komunikacie, testy poligonowe były elementem mającym wspierać politykę odstraszania na wschodniej flance NATO.

Poligon Grafenwöhr (Grafenwoehr Training Area) to jeden z największych i najważniejszych wojskowych ośrodków szkoleniowych w Europie. Obiekt zajmuje około 230 km² i stanowi główną bazę szkoleniową armii amerykańskiej oraz wojsk sojuszniczych w Europie.

Dron TRV-150 strzela z APKWS