Wyrzutnia roju dronów na bezzałogowej platormie
12 listopada Armia USA we współpracy z DEVCOM, jej głównym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, zaprezentowała na niemieckim poligonie bezzałogowy pojazd R3NEGADE. Ćwiczenia pokazały, w jaki sposób bezzałogowe pojazdy lądowe mogą wspierać żołnierzy w uderzeniach na większym dystansie, jednocześnie minimalizując konieczność wystawiania się na nieprzyjacielski ostrzał. W scenariuszu manewrów znalazły się uderzenia pojedynczych dronów, ataki przy użyciu ich roju, a także zrzucanie ładunków dymnych.
Jako pierwszą zademonstrowano kołową platforma R3NEGADE z zamontowaną wyrzutnią dronów HIV3. Z wyrzutni wystrzelono kolejno osiemnaście dronów, które przeprowadziły autonomiczny atak kamikadze na cel z użyciem ładunków wybuchowych.
Drony TRV-150, TRV-400 i wyrzutnie Javelin
Drugi pojazd tego samego typu uzbrojony był w zdalnie sterowane wyrzutnie Javelin, drony TRV-150, które postawiły zasłonę dymną, drony FPV sterowane przez żołnierzy 173. Brygady Powietrznodesantowej oraz drona TRV-400 przenoszącego system przeciwpancerny FIR3FLY. Jak czytamy w komunikacie, testy poligonowe były elementem mającym wspierać politykę odstraszania na wschodniej flance NATO.
Poligon Grafenwöhr (Grafenwoehr Training Area) to jeden z największych i najważniejszych wojskowych ośrodków szkoleniowych w Europie. Obiekt zajmuje około 230 km² i stanowi główną bazę szkoleniową armii amerykańskiej oraz wojsk sojuszniczych w Europie.