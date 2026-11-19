W Gdyni ruszyła budowa nowoczesnego Centrum Symulatorów i Trenażerów za 55 mln zł, które odmieni szkolenie Marynarki Wojennej RP.

Ośrodek przygotuje przyszłych specjalistów do obsługi najnowszych okrętów, w tym fregat „Miecznik”, oferując im zaawansowane warunki szkoleniowe.

Sprawdź, kiedy obiekt będzie gotowy i dlaczego jego powstanie jest ważne dla modernizacji polskiej floty wojennej.

Nowoczesne Centrum Symulatorów i Trenażerów

Powstające Centrum Symulatorów i Trenażerów to strategiczna inwestycja, która znacząco wzmocni potencjał szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Nowy obiekt, o imponującej kubaturze blisko 15 tys. m sześciennych, jest wznoszony w technologii tradycyjnej tuż przy Bibliotece Głównej AMW.

Jego projekt przewiduje nie tylko nowoczesne sale dydaktyczne, ale także praktyczne rozwiązania logistyczne, takie jak obszerny parking, mogący pomieścić aż 200 miejsc. Co więcej, w części podziemnej centrum znajdzie się miejsce doraźnego schronienia dla 300 osób, co podkreśla wielofunkcyjny charakter i znaczenie obiektu dla bezpieczeństwa. To zaawansowane technologicznie centrum ma stać się sercem szkolenia przyszłych kadr morskich, oferując warunki zbliżone do rzeczywistych.

Wmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Symulatorów i Trenażerów. 15 tys. m³ pomieści specjalistyczny sprzęt i sale dydaktyczne dla podchorążych AMW oraz żołnierzy zawodowych. Fot. https://t.co/Mq7fE37dWdślak @MON_GOV_PL @SztabGenWP @DGeneralneRSZ @MiastoGdynia @Polska_Zbrojna https://t.co/TMdA9cjWIS— Akademia Marynarki Wojennej (@Akademia_MW) November 19, 2026

Kluczowe szkolenia dla Marynarki Wojennej: Rola i beneficjenci

Głównym celem Centrum Symulatorów i Trenażerów jest zapewnienie najwyższej jakości szkoleń dla przyszłych i obecnych kadr Marynarki Wojennej. Obiekt zostanie wyposażony w najnowocześniejsze, specjalistyczne trenażery i symulatory, przeznaczone dla wszystkich głównych specjalności okrętowych. Wśród szkolonych znajdą się nawigatorzy, mechanicy, a także specjaliści z zakresu uzbrojenia, łączności, logistyki, informatyki i cyberbezpieczeństwa. Z kompleksu korzystać będą zarówno podchorążowie w ramach studiów stacjonarnych, jak i żołnierze zawodowi uczestniczący w specjalistycznych kursach doskonalących.

Powstanie tego ośrodka jest ściśle powiązane z procesem modernizacji technicznej Marynarki Wojennej oraz planowanym wprowadzaniem do służby nowych, zaawansowanych technologicznie okrętów. Mowa tu o fregatach programu „Miecznik”, niszczycielach min „Kormoran II” czy jednostkach podwodnych programu „Orka”, dla których Centrum Symulatorów i Trenażerów będzie stanowić kluczową bazę przygotowawczą. Dzięki temu szkolenie będzie odpowiadać realnym wyzwaniom i potrzebom współczesnej floty.

Finansowanie i harmonogram

Realizacja tak dużej i zaawansowanej inwestycji wymaga znaczących nakładów finansowych oraz precyzyjnego harmonogramu prac. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 55 mln zł. Finansowanie budowy Centrum Symulatorów i Trenażerów odbywa się z dwóch głównych źródeł: znaczącej dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ze środków własnych AMW. Takie podejście gwarantuje stabilność finansową projektu i pozwala na jego płynną realizację. Prace budowlane, które właśnie się rozpoczęły, potrwają dwa lata. Zgodnie z planem, oddanie obiektu do użytku zaplanowano na 2028 rok, co oznacza, że już za kilka lat Akademia Marynarki Wojennej będzie dysponować jednym z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w regionie, gotowym na przyjęcie przyszłych pokoleń oficerów i specjalistów morskich.

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Symulatorów i Trenażerów była symbolicznym momentem, który poprzedził coroczne obchody Dnia Podchorążego na placu apelowym uczelni. Wydarzenie to podkreśla rolę Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jako wiodącej uczelni wojskowej, kształcącej kadry nie tylko dla Marynarki Wojennej RP, ale także dla sektora gospodarki morskiej i bezpieczeństwa narodowego.