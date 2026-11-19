Dokument podpisano 19 listopada w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, w obecności sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej oraz greckiego wiceministra obrony Athanasiosa Davakisa.

Memorandum podpisali gen. bryg. Romuald Maksymiuk, Krajowy Dyrektor ds. Uzbrojenia i dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, oraz gen. dyw. Ioannis Bouras, Krajowy Dyrektor ds. Uzbrojenia i dyrektor generalny Generalnego Zarządu Inwestycji Obronnych i Uzbrojenia Grecji.

Polska i Grecja rozważają wspólny zakup satelitów SAR

Porozumienie ustanawia ramy współpracy między resortami obrony obu państw w zakresie wspólnego pozyskania radarowych satelitów obserwacji powierzchni Ziemi. Polska i Grecja planują wykorzystać w tym celu część środków z pożyczki przewidzianej w ramach unijnego instrumentu SAFE.

Zawarcie memorandum umożliwi stronie polskiej, reprezentowanej przez Agencję Uzbrojenia, podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia o Grecję kontraktu zawartego w maju 2025 roku z konsorcjum ICEYE Polska i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1. Umowa dotyczy dostaw satelitów w ramach projektu Satellite Earth Observation System - MikroSAR.

Podpisany dokument stanowi podstawę do dalszych działań mających umożliwić greckiej stronie dołączenie do polskiego kontraktu. Nie oznacza jednak zobowiązania do zawarcia umowy ramowej ani konkretnych umów wykonawczych dotyczących systemu.

Dziś w #Warszawa, w obecności wiceminister @magdasobkowiak, podpisane zostało memorandum o współpracy między resortami obrony Polski i Grecji w kontekście wspólnego pozyskania radarowych satelitów obserwacji powierzchni Ziemi wykorzystujących technologię SAR. Zawarte przez @AgencjaUzbr memorandum pozwoli stronie polskiej na rozszerzenie o stronę grecką kontraktu podpisanego w maju ubiegłego roku z konsorcjum firm (@iceye_global i Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.), dotyczącego dostaw satelitów.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 19, 2026

Polsko-grecka współpraca przemysłów obronnych

Podpisaniu memorandum towarzyszy Polsko-Grecki Dzień Przemysłu Obronnego, którego celem jest rozwój bezpośredniej współpracy przedsiębiorstw z obu państw. W wydarzeniu uczestniczy 84 firm, w tym 53 polskie i 31 greckich, reprezentujących różne obszary sektora obronnego.