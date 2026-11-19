Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) konsoliduje swoje aktywa nieruchomościowe, aby zwiększyć potencjał ekonomiczny i stworzyć dodatkowe źródło finansowania dla działalności zbrojeniowej.

Głównym podmiotem skupiającym te aktywa stanie się Waryński S.A. Grupa Holdingowa; pierwszym krokiem było wniesienie 67,2% akcji Unimor Development S.A. z Gdańska, co podpisano 19 listopada 2026 roku.

Celem jest zrestrukturyzowanie kilkunastu spółek nieruchomościowych, zmniejszenie ich liczby i integracja funkcji zarządczych, z planami dalszego włączania kolejnych podmiotów, takich jak FS Nieruchomości i Gryf Nieruchomości.

Konsolidacja ma zapewnić strategiczne bezpieczeństwo i stabilność finansową Grupy PGZ, tworząc "bank aktywów" zdolny do wspierania zbrojeniówki nawet w okresach niższych nakładów.

Proces porządkowania struktury Grupy Kapitałowej PGZ, w szczególności w obszarze aktywów nieruchomościowych, jest elementem szerszej strategii mającej na celu optymalizację zarządzania i maksymalizację wartości posiadanych zasobów. Polska Grupa Zbrojeniowa posiada udziały w kilkunastu spółkach zajmujących się działalnością deweloperską oraz gospodarowaniem nieruchomościami. Zintegrowanie tych podmiotów pod jednym, silnym zarządem Waryński S.A. Grupa Holdingowa ma przynieść znaczące korzyści, zarówno operacyjne, jak i finansowe.

Strategiczny cel konsolidacji: Wzmocnienie PGZ i nowe źródła finansowania

Celem nadrzędnym konsolidacji aktywów nieruchomościowych jest nie tylko zwiększenie efektywności zarządzania, ale przede wszystkim stworzenie stabilnego fundamentu finansowego dla przyszłych inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy. W dobie zmieniających się potrzeb obronnych i rosnących wymagań technologicznych, zabezpieczenie różnorodnych źródeł finansowania jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i innowacyjności PGZ.

Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., podkreślił strategiczne znaczenie prowadzonych działań.

„Kontynuujemy konsolidację aktywów nieruchomościowych w ramach Grupy Kapitałowej PGZ. I choć głównym naszym zadaniem jest produkcja zbrojeniowa, to aktywnie również wzmacniamy zarządzanie tą częścią Grupy. To kilkanaście podmiotów i naszym zamiarem jest zrestrukturyzować tę grupę spółek zmniejszając ich liczbę, obniżając koszty i integrując funkcje zarządcze wokół spółki Waryński S.A. Budujemy silną grupę nieruchomościową, która ma stanowić bank aktywów oraz w przyszłości stać się jednym z elementów finansowania działalności zbrojeniowej PGZ S.A.” – powiedział Adam Leszkiewicz.

🇵🇱🏢 PGZ KONSOLIDUJE AKTYWA NIERUCHOMOŚCIOWE 🤝 Podpisaliśmy dziś umowę dotyczącą wniesienia pakietu 67,2% akcji UNIMOR Development S.A. do Waryński S.A. Grupa Holdingowa. To pierwszy krok w kolejnym etapie konsolidacji majątku Grupy PGZ. ✍️ Umowę podpisali @AdamLeszkiewicz oraz przedstawiciele Waryński S.A. Grupa Holdingowa: Wojciech Wilhelm Zhang-Czabanowski, Prezes Zarządu, i Tomasz Czuchra, Wiceprezes Zarządu. 🎯 Cel? Efektywniejsze zarządzanie nieruchomościami, zwiększanie ich potencjału gospodarczego i tworzenie w przyszłości dodatkowych możliwości finansowania działalności zbrojeniowej. #PGZ #Waryński— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) November 19, 2026

Pierwsze kroki i przyszłe plany: Jak będzie wyglądać restrukturyzacja?

Pierwszym, konkretnym krokiem w realizacji tej strategii było podpisanie umowy dotyczącej wniesienia pakietu 67,2% akcji Unimor Development S.A. z Gdańska do Waryński S.A. Grupa Holdingowa. Dokumenty w tej sprawie podpisali Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojciech Wilhelm Zhang-Czabanowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupy Holdingowej, oraz Tomasz Czuchra, wiceprezes zarządu.

W kolejnych etapach planowane jest dalsze włączanie spółek nieruchomościowych oraz kompleksowe uporządkowanie struktury holdingu. Te działania mają na celu zapewnienie jeszcze efektywniejszego zarządzania majątkiem, rozwój jego potencjału biznesowego i długoterminowe budowanie wartości całej Grupy PGZ. Wśród zaplanowanych działań wymienia się aport do Waryński S.A. Grupa Holdingowa (WGH) akcji FS Nieruchomości z Lublina oraz Gryf Nieruchomości ze Szczecina. Dodatkowo, przewiduje się połączenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa z MS Waryński Development S.A., w której WGH posiada już 100% akcji. Na rok 2027 zaplanowano również zakończenie dwóch procesów likwidacyjnych, które dotyczą spółek Adextra i Waryński Trade. Te kroki mają na celu uproszczenie struktury korporacyjnej, eliminację zbędnych kosztów operacyjnych oraz skoncentrowanie zasobów w kluczowych podmiotach.

Bezpieczeństwo strategiczne Polski: Perspektywa Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Z perspektywy Waryński S.A. Grupa Holdingowa, konsolidacja aktywów nieruchomościowych to nie tylko kwestia biznesowa, ale również strategiczna. Wojciech Wilhelm Zhang-Czabanowski, prezes Waryński Spółka Akcyjna Grupa Holdingowa, podkreślił szerszy kontekst tych działań.

„To kwestia bezpieczeństwa strategicznego Polski i Grupy PGZ. Konsolidacja spółek nieruchomościowych w obrębie Grupy zapewni dodatkowe źródło finansowania w czasach, w których nakłady na zbrojenia mogą nie być tak wysokie jak obecnie. Budujemy dużą grupę z myślą o przyszłości. Jestem niezwykle dumny z naszego zespołu, który umożliwił przeprowadzenie tego procesu, a także niezmiernie wdzięczny Prezesowi Leszkiewiczowi i kolegom z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy w sposób przychylny i dynamiczny pomogli nam dopiąć tego celu. To właśnie takimi przedsięwzięciami i dalekowzrocznym myśleniem gwarantujemy spokój i bezpieczeństwo na przyszłość” – zaznaczył Wojciech Wilhelm Zhang-Czabanowski.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ

🤝 – Widzimy w Grupie Waryński duży potencjał i chcemy wokół niej integrować nasze aktywa nieruchomościowe. Dziś wykonujemy pierwszy ważny krok związany z UNIMOREM. Przed nami kolejne projekty integracyjne, https://t.co/rrtbLIpqGN. z udziałem spółek z Lublina i Szczecina – @AdamLeszkiewicz, Prezes Zarządu PGZ S.A. 📍Warszawa— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) November 19, 2026