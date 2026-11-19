W dniu 18 listopada 2026 roku w Jarosławiu, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w otwarciu i przekazaniu w użytkowanie nowo wybudowanych budynków dla 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza.

Miliardowa inwestycja w bezpieczeństwo: Nowoczesne budynki dla dywizjonu

Inwestycje w garnizon Jarosław są niezwykle istotne, zwłaszcza że służy w nim około 3000 osób, w tym zarówno żołnierze, jak i cywilni pracownicy wojska. Stanowi to kluczowy element rozwoju gospodarczego i społecznego dla powiatów takich jak Jarosław, Przeworsk czy Lubaczów. Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na skalę przedsięwzięcia:

„Cieszę się, że możemy tutaj dzisiaj razem otwierać kompleks, którego budowa zajęła kilka lat. Największa skala tej inwestycji przypada na lata 2025-2026. To ponad 100 milionów wydanych na ten kompleks, szczególnie w ostatnich dwóch latach, kiedy powstają garaże dla armatohaubic Krab, K9, dla tych sprzętów, którymi będą operować żołnierze z 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej”.

Nowe obiekty, w tym specjalistyczne garaże, zapewnią odpowiednie warunki dla nowoczesnego sprzętu wojskowego, takiego jak armatohaubice Krab i K9, zwiększając tym samym zdolności operacyjne dywizjonu i wzmacniając Wojsko Polskie.

🎥 Otwarcie nowej inwestycji budowlanej w 14. Dywizjonie Artylerii Samobieżnej https://t.co/32gBxiTMB7— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2026

Jarosław – strategiczny ośrodek obronny: Znaczenie garnizonu na wschodniej flance

Szef MON podkreślił, że celem rozbudowy garnizonu Jarosław jest przede wszystkim odstraszanie i obrona, a nie przygotowania do działań wojennych.

„Mam dzisiaj wielką satysfakcję z otwarcia kompleksu, który będzie służył dywizjonowi artylerii samobieżnej. Rozbudowujemy dzisiaj garnizon w Jarosławiu po to, żeby nie korzystać z niego w działaniach wojennych, ale po to, żeby odstraszać. Odstraszanie i obrona to jest główna strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy w najbardziej wysuniętym elemencie, najbardziej wysuniętej części Sojuszu na wschodniej flance” – zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lokalizacja Jarosławia na wschodniej flance NATO, w pobliżu granicy z Ukrainą, sprawia, że gotowość operacyjna Wojska Polskiego jest tu codziennością. Żołnierze są stale przygotowani do uruchamiania tarczy obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej, przeciwdronowej oraz naziemnej, a także do niesienia pomocy ludności cywilnej w razie potrzeby.

Współpraca i gotowość operacyjna: Siła Wojska Polskiego w regionie

Garnizon Jarosław stanowi kluczowy ośrodek wojskowy w województwie podkarpackim. Stacjonują w nim różnorodne jednostki, reprezentujące zarówno wojska operacyjne, jak i Wojska Obrony Terytorialnej. Wśród nich znajdują się pododdziały artyleryjskie, przeciwlotnicze i lekkiej piechoty. Ich skoordynowane działanie znacząco wzmacnia potencjał obronny całego regionu oraz umożliwia efektywną realizację zadań związanych z bezpieczeństwem państwa.

Na podstawie komunikatu prasowego MON

Nowa infrastruktura wzmacnia zaplecze jednostki stacjonującej w jednym z ważnych garnizonów województwa podkarpackiego. Garnizon Jarosław skupia pododdziały artyleryjskie, przeciwlotnicze i lekkiej piechoty. Współdziałanie tych jednostek wpływa na zwiększenie potencjału obronnego regionu oraz umożliwia realizację zadań związanych z bezpieczeństwem państwa. @21_bsp #WojskoPolskie 🇵🇱— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2026