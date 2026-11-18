Polska artyleria zyskuje potężne wzmocnienie: Agencja Uzbrojenia dostarcza kolejne nowoczesne armatohaubice Krab do kluczowej jednostki wojskowej.

11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej otrzymała komponenty dywizjonowego modułu ogniowego REGINA, tym samym podnosząc precyzję i siłę rażenia.

Kolejne Kraby w Czarnej Dywizji

Agencja Uzbrojenia poinformowała, że do 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej trafiają kolejne elementy dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) REGINA. Jak zaznaczono w komunikacie, trwają odbiory baterii armatohaubic Krab, które stanowią trzon tego systemu.

Sprzęt został przekazany żołnierzom 23. Śląskiego Pułku Artylerii, wchodzącego w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Jest to druga w tym roku dostawa elementów DMO REGINA dla tej jednostki. Poprzednia, obejmująca kilkanaście pojazdów, odbyła się pod koniec października br. Była to pierwsza w 2026 roku dostawa elementów DMO REGINA do Wojska Polskiego. Sprzęt przekazano Czarnej Dywizji po wznowieniu realizacji programu, którego dostawy zostały wcześniej przesunięte na lata 2025-2027 m.in. w związku z priorytetem dla zamówienia 54 haubic Krab dla Ukrainy.

Kolejne skorupiaki najeżdżają Czarną Dywizję! Trwają odbiorcze baterii #KRAB, wchodzącej w skład dywizjonowego modułu ogniowego REGINA. To realne wzmocnienie siły rażenia polskiej artylerii. O tej sile świadczą nie tylko haubice, ale też pojazdy towarzyszące, wozy dowodzenia oraz zabezpieczenie logistyczne. Spójne działanie modułu ogniowego podnosi precyzje rażenia i zdolności ogniowe polskiej artylerii. Fot. @11LDKPanc— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 18, 2026

23 Śląski Pułk Artylerii rośnie w siłę. Huta Stalowa Wola, należąca do Grupy PGZ, przekazała żołnierzom 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej kolejną partię sprzętu w ramach dywizjonowego modułu ogniowego REGINA. Wraz z najnowszą dostawą do Czarnej Dywizji trafiło kilkanaście jednostek sprzętu. Flotę wzmocniły m.in. AHS Krab polską samobieżną armatohaubicę kalibru 155 mm, a także specjalistyczne wozy dowódcze, dowódczo-sztabowe oraz amunicyjne - podkreśliła 1. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej.

Co wchodzi w skład Regina

Dywizjonowy moduł ogniowy Regina to nie tylko armatohaubice. W jego skład wchodzą także pojazdy zapewniające dowodzenie, koordynację ognia, transport amunicji oraz zabezpieczenie logistyczne i serwisowe. W ramach aktualnej dostawy do Czarnej Dywizji trafiły m.in. armatohaubice samobieżne Krab, wozy dowódcze, wóz dowódczo-sztabowy oraz wozy amunicyjne. Pełny DMO REGINA obejmuje 24 armatohaubice Krab oraz wozy dowodzenia i logistyki - trzy baterie po 8 armatohaubic Krab, wóz dowódczo-sztabowy, trzy wozy dowodzenia i dwa wozy amunicyjne.

Jak podkreśliła Agencja Uzbrojenia, spójne działanie modułu ogniowego podnosi precyzję rażenia oraz zdolności ogniowe polskiej artylerii. O sile systemu decydują nie tylko same haubice, lecz także sprawna współpraca wozów dowodzenia, amunicyjnych i elementów logistycznych. DMO REGINA przeznaczone jest do realizacji wsparcia ogniowego na szczeblu brygady oraz dywizji. Oznacza to, że nowe Kraby wzmacniają nie tylko pojedynczą baterię, ale również zdolność 11. DKPanc do prowadzenia zintegrowanych działań artyleryjskich.

Program REGINA

Program Regina jest jednym z kluczowych przedsięwzięć modernizacyjnych polskiej artylerii. W grudniu 2024 roku Agencja Uzbrojenia zawarła z Hutą Stalowa Wola umowę na dostawy kolejnych czterech DMO REGINA, obejmującą 96 armatohaubic Krab wraz z pojazdami towarzyszącymi.wojsko-polskie+1

W sierpniu 2026 roku HSW poinformowała o kolejnym kontrakcie na elementy dwóch dodatkowych modułów REGINA, przewidujący dostawę 48 haubic Krab oraz 33 wozów dowodzenia, amunicyjnych i warsztatów remontowych. Realizacja tego zamówienia ma potrwać do 2027 roku.