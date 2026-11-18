Honeywell Aerospace zwiększa inwestycje w program silników turbinowych AGT1500, napędzających czołgi M1 Abrams, aby wzmocnić łańcuch dostaw, moce produkcyjne i zapewnić długoterminowe wsparcie dla użytkowników na całym świecie.

W ramach tych działań, Honeywell Aerospace we współpracy z WZL-1 utworzy w Dęblinie (Polska) autoryzowane centrum serwisowe silników AGT1500, które ma rozpocząć działalność w 2028 roku. Będzie to pierwszy taki ośrodek w Europie, umożliwiający serwisowanie i naprawy polskich Abramsów w kraju.

Inwestycje Honeywell, wynoszące blisko 100 mln dolarów w ciągu ostatnich trzech lat, już przynoszą efekty, m.in. poprzez szybkie uruchomienie dodatkowego źródła produkcji kluczowych komponentów, co podwoiło dostawy i poprawiło dostępność czołgów Abrams.

Od ponad czterdziestu pięciu lat silniki AGT1500 niezawodnie napędzają pojazdy wojskowe z rodziny M1 Abrams, gwarantując im niezbędną mobilność i imponujące osiągi nawet w najbardziej wymagających warunkach eksploatacji. Czołgi Abrams służą armii Stanów Zjednoczonych oraz siłom zbrojnym państw sojuszniczych. W obliczu rosnących potrzeb i dynamicznej sytuacji geopolitycznej, Honeywell Aerospace podjął decyzję o zwiększeniu inwestycji, aby zapewnić nie tylko odpowiednie zaplecze produkcyjne i serwisowe, ale także rozwijać kluczowe kompetencje inżynierskie. Działania te mają na celu wspieranie użytkowników tych pojazdów przez kolejne dekady, gwarantując im niezawodność i sprawność techniczną.

Milionowe inwestycje w silniki AGT1500: Jak Honeywell wzmacnia globalny łańcuch dostaw?

W ciągu ostatnich trzech lat Honeywell Aerospace zainwestował blisko 100 milionów dolarów w łańcuch dostaw i sieć produkcyjną programu AGT1500. Te znaczące inwestycje są kompleksowe i obejmują szereg kluczowych obszarów. Przede wszystkim skupiono się na rozwoju dostawców, co jest fundamentalne dla zapewnienia ciągłości i jakości komponentów. Równocześnie wdrożono strategie dywersyfikacji dostaw krytycznych elementów, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw i zwiększenie jego odporności na niespodziewane wydarzenia.

Ponadto, środki te zostały przeznaczone na modernizację urządzeń i oprzyrządowania produkcyjnego, co przekłada się na wzrost efektywności i precyzji wytwarzania. Istotnym elementem strategii jest również tworzenie zapasów strategicznych materiałów, co pozwala na szybką reakcję w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania. Wreszcie, Honeywell Aerospace zainwestował w zwiększenie mocy produkcyjnych we własnych zakładach, co jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące potrzeby rynkowe. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie ciągłości dostaw i pomóc użytkownikom Abramsów utrzymać stałą gotowość operacyjną floty, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa państw korzystających z tych czołgów.

Kathy Worthen, starsza wiceprezes i dyrektor ds. łańcucha dostaw w Honeywell Aerospace, podkreśla złożoność tych działań, mówiąc:

„Wsparcie dla sprawdzonego od dekad silnika AGT1500 to coś więcej niż zamawianie części u dostawców. Wymaga stałych inwestycji w całe zaplecze przemysłowe, które za nim stoi. Zwiększamy moce produkcyjne, inwestując w łańcuch dostaw i rozwijając kluczowe kompetencje w całym ekosystemie AGT1500, aby użytkownicy Abramsów mieli potrzebne wsparcie dziś i w kolejnych latach”.

Polska strategicznym centrum serwisowym Abramsów: Co oznacza współpraca z WZL-1 w Dęblinie?

Szczególnie istotnym aspektem globalnej strategii Honeywell Aerospace jest współpraca z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 S.A. (WZL-1), należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Celem tej kooperacji jest utworzenie w Dęblinie autoryzowanego centrum serwisowego dla silników AGT1500. Planuje się, że centrum rozpocznie działalność w 2028 roku. Utworzenie tego ośrodka umożliwi serwisowanie, naprawy i remonty silników polskich Abramsów w kraju, eliminując konieczność wysyłania ich do Stanów Zjednoczonych.

Ma to być pierwszy autoryzowany ośrodek tego typu w Europie. W przyszłości centrum w Dęblinie może również obsługiwać silniki innych europejskich użytkowników Abramsów, umacniając pozycję Polski jako kluczowego partnera w zakresie utrzymania gotowości operacyjnej tych czołgów. Jest to znaczący krok w budowaniu regionalnych zdolności obronnych i technologicznych.

Piotr Marczuk, Defense & Space leader na region Europy Środkowo-Wschodniej, Honeywell Aerospace, podkreśla znaczenie tej inicjatywy dla polskiego bezpieczeństwa:

„Inwestycjom Polski w obronność musi towarzyszyć rozwój zaplecza przemysłowego, które pozwoli utrzymać sprzęt w gotowości przez kolejne dekady. W przypadku Abramsów oznacza to pewny dostęp do części silnikowych oraz kompetencje potrzebne do serwisowania i naprawy silników w kraju. Nasze globalne inwestycje w program AGT1500 mają wzmocnić sieć produkcji i dostaw. Z kolei współpraca z WZL-1 pozwoli rozwinąć specjalistyczne kompetencje serwisowe w Dęblinie. Dzięki rozwojowi tych kompetencji Polska będzie mogła w większym stopniu samodzielnie utrzymywać gotowość obronną, która jest jednym z fundamentów jej długoterminowego bezpieczeństwa”.

W listopadzie ubiegłego roku, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. oraz 2. Regionalna Baza Logistyczna zawarły strategiczną umowę ramową dotyczącą serwisowania i remontu silników AGT1500 będących na wyposażeniu czołgów M1A1 FEP i M1A2 SEPv3 Abrams w Siłach Zbrojnych RP. Porozumienie, podpisane 14 listopada 2025 roku w Warszawie, ma na celu zapewnienie ciągłości eksploatacji kluczowego sprzętu wojskowego, a jego obowiązywanie przewidziano na lata 2028-2034.

We wrześniu 2025 roku, firma General Dynamics Land Systems (GDLS) podpisała osiem umów z Polską na dostawę części zamiennych do czołgów Abrams. Umowy obejmują łącznie 52 unikalne komponenty stosowane w czołgach Abrams.

W maju 2025 roku obie strony podpisały umowę ramową dotyczącą wsparcia rosnącej floty czołgów Abrams w Polsce oraz pojazdów używanych w innych państwach Europy. Pierwszym elementem tej współpracy był program szkoleniowy dla polskiego sektora przemysłowego, uruchomiony w czerwcu 2025 roku. Szkolenia prowadzone przez specjalistów GDLS mają zapewnić najwyższe standardy obsługi i utrzymania sprzętu.

Równolegle rozwijany jest tzw. ekosystem Team Abrams. W kwietniu 2025 roku BAE Systems i WZM podpisały umowę licencyjną dotyczącą wsparcia pojazdów zabezpieczenia technicznego M88A2, które również obsługiwane będą w Regionalnym Centrum Kompetencyjnym w Poznaniu.

AGT1500: Dlaczego silnik Abramsów jest kluczowy dla obronności i jak zapewnić jego gotowość?

Inwestycje w łańcuch dostaw już przynoszą wymierne efekty. Przykładem jest szybka kwalifikacja wewnętrznego Centrum Doskonałości Honeywell Aerospace ds. precyzyjnej obróbki mechanicznej jako zatwierdzonego dostawcy wirnika sprężarki AGT1500, który jest kluczowym elementem silnika. Dzięki temu udało się uruchomić dodatkowe źródło produkcji tego istotnego komponentu, co znacząco wzmocniło odporność łańcucha dostaw i poprawiło możliwości wspierania gotowości operacyjnej armii amerykańskiej w ramach programu Total Integrated Engine Revitalization (TIGER).

Dzięki ścisłej współpracy zespołów inżynieryjnych, produkcyjnych, odpowiedzialnych za łańcuch dostaw i obsługę klienta, Honeywell Aerospace przyspieszył proces kwalifikacji i uruchomienia produkcji. Części dostarczono kilka miesięcy przed planowanym terminem, co jest świadectwem efektywności i zaangażowania. W rezultacie dostawy wirników sprężarki podwoiły się, co skutecznie wyeliminowało istotne ograniczenie wpływające na dostępność czołgów Abrams. Ten projekt dobitnie pokazał, że Honeywell Aerospace potrafi szybko kwalifikować i uruchamiać nowe źródła produkcji, zwłaszcza gdy klienci najbardziej ich potrzebują, zapewniając nieprzerwaną gotowość operacyjną.

Silnik AGT1500 ma imponującą moc 1500 koni mechanicznych, co jest kluczowe dla mobilności i siły bojowej czołgów M1 Abrams, której konstrukcja wywodzi się wprost z technologii lotniczej. To właśnie ta jednostka nadaje ważącemu blisko 70 ton czołgowi Abrams niesamowite przyspieszenie i mobilność taktyczną.

W przeciwieństwie do tradycyjnych silników diesla, turbina gazowa jest bardziej skomplikowana, pracuje ciszej i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi do obsługi. Charakteryzuje się również znacznym zapotrzebowaniem na paliwo, co czyni kwestię efektywności i niezawodności absolutnym priorytetem. Nowoczesne systemy sterowania, takie jak DECU (Digital Electronic Control Unit), pomagają optymalizować zużycie paliwa, jednak regularny i fachowy serwis jest kluczem do utrzymania pełnej sprawności.

Wyposażone w niego Abramsy przejechały łącznie ponad 40 milionów mil na całym świecie. Poprzez programy takie jak TIGER, Honeywell Aerospace aktywnie wspiera modernizację i utrzymanie floty, pomagając użytkownikom poprawiać osiągi i niezawodność silników oraz zwiększać dostępność pojazdów przez cały okres ich eksploatacji.

Abramsy w Wojsku Polskim

Polskie wojska pancerne posiadają na swoim wyposażeniu dwie wersje czołgów Abrams M1A1 FEP i M1A2 SEPv3. Kontrakt na dostawę czołgów M1A1 Abrams został podpisany 4 stycznia 2023 r., przez ówczesnego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Wartość kontraktu wyniosła 1,4 mld dolarów (6,2 mld zł) netto, z czego prawie 200 mln (880 mln zł) stanowiła amerykańska pomoc wojskowa. Polska zamówiła 116 używanych M1A1FEP (Firepower Enhancement Package) z zapasów nadmiarowego sprzętu amerykańskiego. Umowa obejmowała ona starsze Abramsy, ale też sprzęt towarzyszący, obejmujący 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES, 8 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, 6 wozów dowodzenia M577 i 26 warsztatów NG SECM na podwoziu HMMWV, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym. Dostawy tych maszyn zakończyły się w czerwcu 2024 r. Czołgi M1A1 pochodzą z zapasów Piechoty Morskiej USA i wymagały jedynie przeglądów i prostych remontów po „wyciągnięciu z naftaliny”. Przeprowadzono też modyfikacje dostosowujące je do wymogów Sił Zbrojnych RP. Wymieniono w nich także moduły starego pancerza kompozytowego na nowocześniejszy, zapewniający lepszą ochronę.

Docelowo wszystkie pojazdy polskiej armii zostaną doprowadzone do standardu M1A2SEPv3, najnowszego używane obecnie przez US Army. Zapewnia on nie tylko wyższy poziom ochrony, ale też większą celność ognia, szczególnie prowadzonego w ruchu oraz możliwość wykorzystania nowocześniejszej amunicji. Proces ten potrwa jednak lata i w pierwszej kolejności dostarczone zostaną do Polski fabrycznie nowe M1A2SEPv3.

Pierwsze Abramsy w wersji M1A2 SEPv3 dotarły do Polski na początku 2025 r. Dostawa obejmowała 28 pojazdów, które po przybyciu do kraju zostały skierowane do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, gdzie wykonano ich tzw. deprocessing, czyli poszerzony przegląd zerowy po długotrwałym transporcie morskim. Dostawy wciąż trwają i zgodnie z informacjami Ministerstwa Obrony Narodowej zakończą się do 2026 r. Po ich zrealizowaniu Abramsy M1A2 SEPv3 staną się cennym uzupełnieniem i wzmocnieniem wojsk pancernych.

Polska zamówiła 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 na mocy umowy podpisanej w kwietniu 2022 r. o wartości ok. ok. 4,75 mld dolarów. Obejmuje ona czołgi wraz ze sprzętem towarzyszącym, w tym 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, a także pakiet szkoleniowy i logistyczny oraz zapas amunicji. Czołgi Abrams w najnowszej wersji SEPv3 trafią przede wszystkim do 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, która właśnie pochwaliła się ich dostawami.

Abrams M1A2 SEPv3 został wyposażony w mocny silnik turbinowym o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką mobilność mimo masy przekraczającej 66 ton. Czołg uzbrojony jest w armatę gładkolufową kalibru 120 mm M256, współpracującą z nowoczesnymi systemami kierowania ogniem. Dodatkowo, na jego wyposażeniu znajduje się karabin maszynowy kalibru 7,62 mm sprzężony z armatą, karabin 12,7 mm na wieżyczce dowódcy oraz system zdalnie sterowanego uzbrojenia CROWS-LP. Czołg posiada również zaawansowane systemy ochrony, w tym pancerz kompozytowy wzbogacony o warstwy ze zubożonego uranu, systemy przeciwdziałania zakłóceniom, a także nowoczesne środki łączności i zarządzania polem walki.

Na podstawie komunikatu prasowego Honeywell Aerospace i Portal Obronny