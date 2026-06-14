WZM budują kluczowe zaplecze serwisowe dla czołgów Abrams

Jeszcze do niedawna modernizacja Sił Zbrojnych RP kojarzona była głównie z masowymi zakupami nowoczesnego uzbrojenia. Obecnie jednak, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, obserwuje się wyraźne przesunięcie akcentów. Analitycy z renomowanych think tanków, takich jak amerykańskie RAND, IISS czy CSIS, a także polski PISM oraz instytucje takie jak European Defence Agency i samo NATO, zgodnie podkreślają, że w obliczu konfliktu o wysokiej intensywności przewagę na polu walki zapewnia nie tylko zaawansowana technologia, ale przede wszystkim zdolność do utrzymania sprzętu w ciągłym działaniu. O skuteczności operacji decyduje tempo napraw, łatwość dostępu do części zamiennych oraz możliwość szybkiego odtworzenia zdolności bojowych. Bez solidnego zaplecza logistycznego i serwisowego, nawet najbardziej zaawansowane systemy uzbrojenia mogą szybko stracić swoją wartość bojową, stając się jedynie pozorem siły.

Polska, świadoma tych wyzwań, aktywnie dąży do budowy własnych zdolności w zakresie utrzymania i modernizacji sprzętu wojskowego w kraju. Jest to kluczowe dla zapewnienia długoterminowej kontroli nad dostępnością uzbrojenia, optymalizacji kosztów oraz utrzymania wysokiej gotowości operacyjnej Sił Zbrojnych RP. Rozwój krajowego przemysłu obronnego i kompetencji serwisowych staje się zatem priorytetem, który wykracza poza jednorazowe transakcje zakupowe. To inwestycja w strategiczną niezależność i bezpieczeństwo państwa na wiele dekad.

WZM w centrum strategicznego rozwoju: Regionalne Centrum Kompetencyjne dla Abramsów

W tym kontekście działania podejmowane przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. (WZM) w Poznaniu nabierają znaczenia systemowego. Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej, WZM dynamicznie rozwijają krajowe zdolności wsparcia dla czołgów M1 Abrams oraz innego amerykańskiego sprzętu gąsienicowego. To nie tylko kwestia bieżącego serwisu, ale budowa kompleksowego systemu, który obejmuje cały cykl życia sprzętu – od codziennej obsługi, przez zaawansowane naprawy, po gruntowne remonty i stały rozwój kompetencji przemysłowych.

Kluczowym elementem tego strategicznego procesu jest tworzone Regionalne Centrum Kompetencyjne. Będzie to pierwsze w Polsce zaplecze tej klasy, dedykowane nowoczesnym platformom pancernym. Centrum powstaje w ścisłej współpracy z firmą General Dynamics Land Systems (GDLS), odpowiedzialną za dostawy czołgów Abrams dla Sił Zbrojnych RP. W maju 2025 roku WZM S.A. i GDLS podpisały umowę ramową, która szczegółowo określa zakres współpracy. Obejmuje ona kompleksowe obsługi i naprawy, terminowe dostawy części zamiennych, udostępnienie specjalistycznego oprzyrządowania, a także wsparcie szkoleniowe i techniczne. Jest to fundament pod długoterminową współpracę, która ma zapewnić pełną gotowość bojową polskiej floty Abramsów.

Jak podkreśla Grzegorz Szkaradek, prezes zarządu WZM S.A., inicjatywa ta ma dalekosiężne cele:

„Budujemy zdolności, które wykraczają poza bieżące potrzeby operacyjne. Naszym celem jest stworzenie w Polsce, wraz z naszym amerykańskim partnerem trwałego systemu utrzymania sprzętu pancernego, opartego na wiedzy, technologii i krajowym zapleczu przemysłowym. To inwestycja w bezpieczeństwo i niezależność na dekady”.

Szkolenia, technologia i pierwsze sukcesy: WZM na drodze do pełnej samodzielności

Rozwój kompetencji w WZM nie jest jedynie teoretycznym planem, lecz dynamicznym procesem wdrażanym w praktyce. Zakład prowadzi intensywne szkolenia teoretyczne i praktyczne, które obejmują obsługę i naprawy sprzętu wojskowego. Pierwszy etap tych szkoleń został już zakończony, a kolejne będą obejmować bardziej zaawansowane poziomy – drugi i trzeci, co pozwoli na stopniowe podnoszenie kwalifikacji personelu i rozszerzanie zakresu realizowanych zadań.

Efekty tych działań są już widoczne. WZM z sukcesem zakończyły tak zwaną dekonserwację 116 egzemplarzy czołgów M1A1 FEP, co było kluczowym krokiem w przygotowaniu ich do służby. Równolegle realizowany jest proces dekonserwacji najnowocześniejszej wersji Abramsów – M1A2 SEPv3. Do końca pierwszego kwartału 2026 roku ma on objąć 100 egzemplarzy tych zaawansowanych maszyn. Wszystkie pozostałe czołgi M1A2 SEPv3 mają zostać wyprodukowane i dostarczone do końca 2026 roku, a ich dalsza dekonserwacja będzie prowadzona wspólnie przez WZM i GDLS. Te konkretne projekty budują bezcenne doświadczenie, które w kolejnych etapach przełoży się na pełne zdolności serwisowe w kraju, uniezależniając Polskę od zewnętrznych dostawców usług serwisowych.

Utrzymanie sprzętu wojskowego to jednak nie tylko czołgi. Obejmuje ono także sprzęt wsparcia i całe zaplecze logistyczne. W tym kontekście, WZM podpisały również umowę licencyjną z BAE Systems, dotyczącą wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Jest to kolejny krok w budowaniu kompleksowego systemu wsparcia. Równolegle rozwijane są zdolności w zakresie magazynowania części zamiennych, tworzenia krajowego łańcucha dostawców oraz współprodukcji komponentów. Kluczowym elementem tych działań jest planowane utworzenie magazynu buforowego części zamiennych, który ma znacząco zwiększyć ich dostępność i skrócić czas niezbędnych napraw. To bezpośrednia odpowiedź na realia współczesnych konfliktów, gdzie tempo działań, dostępność części i możliwości naprawcze decydują o skuteczności operacji i zdolności do utrzymania ciągłości działań bojowych.

Polska jako zaplecze NATO: Rozszerzanie horyzontów współpracy

Istotnym elementem rozwijanego systemu jest również zaawansowane zaplecze technologiczne. WZM aktywnie rozwijają Centrum Zespołów Napędowych i są jedynym w Polsce autoryzowanym partnerem renomowanych firm Rolls-Royce Solutions GmbH oraz RENK AG. Ponadto, zawarto umowę licencyjną z Allison Transmission na obsługę i remonty przekładni stosowanych w nowoczesnych pojazdach wojskowych. Kolejnym krokiem w rozwoju będzie budowa nowoczesnej hamowni oraz rozszerzenie zdolności testowych, co pozwoli na kompleksową diagnostykę i weryfikację sprawności remontowanych podzespołów. Równolegle modernizowana jest infrastruktura zakładów – na początku 2026 roku oddano do użytku nową halę o powierzchni ponad 20 tys. metrów kwadratowych, która została specjalnie przystosowana do obsługi ciężkiego sprzętu pancernego.

Rozwijane przez WZM zdolności są już dziś weryfikowane na arenie międzynarodowej. Zakłady były wielokrotnie audytowane przez US Army, co potwierdza ich wysokie standardy i potencjał. W kolejnych etapach, we współpracy z partnerami amerykańskimi, WZM będą odpowiadać nie tylko za sprzęt wojskowy używany przez polskie wojsko, ale także przez siły sojusznicze. Zakres ten obejmie również kolejne platformy, w tym pojazdy kołowe, takie jak Stryker.

W perspektywie najbliższej przyszłości planowane są rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczące zawarcia umowy ramowej na obsługi, naprawy i remonty, a więc kolejne etapy rozwoju zdolności w zakresie czołgów Abrams. Jednocześnie, szybki postęp osiągnięty przez WZM we współpracy z GDLS stworzył solidne podstawy do rozważania współprodukcji w Polsce amerykańskich systemów, takich jak czołg M1 Abrams czy wóz zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Wspólnym celem pozostaje budowa suwerennych zdolności w Polsce – zarówno na potrzeby krajowe, jak i sojusznicze oraz partnerskie. Modernizacja Sił Zbrojnych RP przestaje być jednorazowym zakupem, stając się procesem budowy trwałych kompetencji, w którym sprzęt wojskowy to nie tylko produkt, ale złożony system, a jego sprawność zależy od wiedzy, technologii i zaplecza dostępnego na miejscu.

Na podstawie komunikatu prasowego GDLS