Bardzo ważna umowa WZM. Partnerstwo strategiczne z GDLS w sprawie Abramsów

Wieczorem 13 maja został zamieszczony komunikat prasowy, w którym poinformowano, że tegoż dnia została zawarta umowa pomiędzy Wojskowymi Zakładami motoryzacyjnymi a General Dynamic Land Systems. Ma być ona jak to, podkreśla producent, krokiem milowy w tworzeniu krajowego potencjału do obsługi i wsparcia czołgów rodziny M1 Abrams, które są obecnie wdrażane do służby w Siłach Zbrojnych RP w postaci wersji M1A1 FEP oraz M1A2SEPv3.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne już rozpoczęły przygotowania do utworzenia tych zdolności oraz możliwości ich nabycia. Bardzo istotne jest, że od czerwca 2025, rozpoczną się szkolenia pierwszych pracowników WZM S.A. Zakres tych szkoleń ma obejmować przygotowania ich do prowadzenia prac na amerykańskim uzbrojeniu pancernym.

Jak wspomnieliśmy wcześniej w zeszłym miesiąc (kwiecień 2025), została podpisana umowa licencyjna, której stronami były WZM S.A. oraz BAE Systems Inc. Zapisy umowy, obejmują transfer technologii do obsług wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. W kwietniu 2022 roku Polska zakupiła 250 amerykańskich czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEP v.3, a później 116 maszyn w starszym wariancie M1A1 FEP. Siły zbrojne, wraz z czołgami zamówiły także pojazdy towarzyszące, w tym łącznie 38 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Ponadto zakupiono 25 mostów szturmowych M1074 Joint Assault Bridge.