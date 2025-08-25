J.D. Vance o pokoju między Ukrainą a Rosją. Czy jest szansa na przełom?

J.D. Vance stanowczo zaprzeczył sugestiom, jakoby Rosjanie zwodzili prezydenta Trumpa. W programie „Meet the Press” wiceprezydent zaznaczył, że

„Rosjanie poszli na znaczące ustępstwa wobec prezydenta Trumpa po raz pierwszy od 3,5 roku trwania tego konfliktu. W rzeczywistości byli gotowi wykazać się elastycznością w kwestii niektórych swoich kluczowych żądań”.

Ta elastyczność, zdaniem Vance'a, stanowi kluczowy element w dążeniu do pokoju. Wiceprezydent odniósł się również do ataku Rosji na amerykańską firmę na Ukrainie, nazywając to „ofiarą wojny” i podkreślając, że Amerykanie powinni być dumni „z prezydenta, który próbuje powstrzymać zabijanie”.

Sankcje i suwerenność Ukrainy

Mimo trwających rozmów i potencjalnych ustępstw, Vance zapewnił, że sankcje wobec Rosji wciąż pozostają możliwe. Podkreślił również kluczową kwestię suwerenności Ukrainy, stwierdzając, że decyzja o wyznaczeniu granic kraju „ostatecznie należy do Ukrainy”. To stanowisko sugeruje, że wszelkie porozumienia pokojowe muszą uwzględniać wolę i interesy Kijowa.

Różnice zdań i perspektywy europejskie

Jak donosi „Washington Post”, rozmowy Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami europejskimi i NATO po szczycie na Alasce ujawniły wyraźne różnice zdań. Trump utrzymywał, że Putin jest gotowy na pokój, pomimo kontynuacji bombardowań Ukrainy. Miał również zażądać od Kijowa „daleko idących i bolesnych ustępstw, w dużej mierze niezmienionych od czasu rozpoczęcia inwazji w 2022 roku, w tym oddania znacznych terytoriów we wschodniej Ukrainie”.

Mimo tych rozbieżności, europejscy przywódcy dostrzegli w otwartości Trumpa na gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa „pewien sygnał nadziei”. Jednakże, realizacja tych gwarancji może okazać się trudna do zaakceptowania przez Putina. Prezydent USA nie sprecyzował jeszcze, co konkretnie zaoferuje Ukrainie, aby wzmocnić jej zdolności obronne w ramach ewentualnego porozumienia.

Rosja oskarża Zachód

Siergiej Ławrow, w wywiadzie dla publicznej telewizji Rossija, oskarżył państwa zachodnie o sabotowanie negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy

"Szukają tylko pretekstu, by zapobiec negocjacjom" – powiedział Ławrow w rozmowie udostępnionej na Telegramie.

Ławrow skrytykował również postawę prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który jego zdaniem „upiera się, wysuwa warunki i żąda za wszelką cenę natychmiastowego spotkania” z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

W piątek, w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji, Ławrow stwierdził, że obecnie nie ma planów spotkania Putina z Zełenskim, a dojdzie do niego, „gdy będzie gotowy plan szczytu”. Podkreślił, że obecnie plan ten nie jest gotowy.

Były prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że po rozmowach z ukraińskim przywódcą i kilkorgiem europejskich liderów w Białym Domu, rozpoczął aranżowanie spotkania między Putinem i Zełenskim. Po spotkaniu dwustronnym miałoby dojść do trójstronnego szczytu z jego udziałem. Według Białego Domu Moskwa zgodziła się na spotkanie Putina z Zełenskim.