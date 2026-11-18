Operacja pod Fałszywą Flagą

Według informacji „Rzeczpospolitej”, powołującej się na wysoko postawione źródła w służbach mundurowych, Rosja przygotowywała na przełomie października i listopada prowokację wymierzoną w Polskę. Scenariusz zakładał operację dywersyjną pod fałszywą flagą, której celem było obarczenie odpowiedzialnością Ukrainy i w konsekwencji wstrzymanie międzynarodowej pomocy dla Kijowa. Ostrzeżenia w tej sprawie napłynęły zarówno od służb partnerskich, jak i od analityków polskiego wywiadu.

Plan Rosjan miał przypominać niesławną prowokację gliwicką z 1939 roku. Mógł on obejmować przekroczenie granicy przez dywersantów oraz upozorowany atak na obiekt po stronie rosyjskiej. Osoby realizujące zadanie najpewniej zostałyby zlikwidowane, a znalezione przy nich dowody miałyby wskazywać na ich powiązania z Ukrainą. Za koordynację tego typu działań po stronie rosyjskiej odpowiadają zazwyczaj oficerowie wywiadu wojskowego GRU, których wzmożona aktywność miała być zaobserwowana w rejonie przygranicznym.

GROM przy granicy z Rosją. Służby przygotowują się na dywersantów

Polska odpowiedziała na zagrożenie w sposób zdecydowany i wielowymiarowy. Celem była demonstracja siły, odstraszanie oraz gotowość do podjęcia działań wyprzedzających. W rejon granicy z obwodem królewieckim skierowano dodatkowe siły policyjne z innych części kraju, wzmocniono placówki Straży Granicznej i wysłano tam funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - czytamy.

Równolegle na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowano szeroko zakrojone ćwiczenia wojskowe. Wzięły w nich udział zespół bojowe elitarnych jednostek wojsk specjalnych: GROM, NIL oraz AGAT, a także Wojska Obrony Terytorialnej. Skala podjętych środków miała pokazać rosyjskim planistom, że Polska jest świadoma zagrożenia i gotowa na każdy scenariusz, co mogło ostatecznie zniechęcić ich do realizacji prowokacji.

Choć oficjalnie nikt nie chce potwierdzać szczegółów planowanej operacji, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w rozmowie z „Rz” przyznał, że podjęte kroki były odpowiedzią na realne niebezpieczeństwo. – Jeśli podjęliśmy pewne kroki, to dlatego, że uznaliśmy, iż jest realne zagrożenie – stwierdził. Dodał również, że nie może dzielić się informacjami wywiadowczymi, ale ocenia podjęte działania jako „adekwatne” do sytuacji.