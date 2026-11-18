Pentagon stawia NATO jasny warunek: amerykańskie firmy muszą mieć zapewniony dostęp do kontraktów na uzbrojenie, mimo rosnących wydatków europejskich sojuszników.

USA jednocześnie rewidują swoją obecność wojskową w Europie, co może skutkować relokacją nawet 80 tysięcy żołnierzy stacjonujących na kontynencie.

Jak te decyzje wpłyną na bezpieczeństwo Europy i przyszłość transatlantyckiego sojuszu obronnego?

Dlaczego USA stawiają warunki w sprawie zbrojeń NATO?

Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, po spotkaniu tzw. grupy Ramstein w kwaterze głównej NATO w Brukseli, wyraźnie zasygnalizował stanowisko Waszyngtonu wobec europejskich partnerów. Stany Zjednoczone, choć rozumieją potrzebę korzystania przez europejskie społeczeństwa ze zwiększonych wydatków na obronność, oczekują, że nie będzie to oznaczało wykluczania amerykańskich producentów. Colby podkreślił, że „amerykańskie firmy produkują najlepsze uzbrojenie na świecie. Jeśli chcemy zapewnić bezpieczeństwo Europie w ramach NATO 3.0, potrzebujemy rozwiązań takich jak (amerykański myśliwiec) F-35”.

Zapewnił jednocześnie, że Waszyngton nie dąży do wyłączności dla swoich producentów, a raczej do współpracy między przemysłami zbrojeniowymi po obu stronach Atlantyku. Ta współpraca, według Colby’ego, powinna opierać się na pragmatyzmie i równowadze. Wypowiedź ta jest istotna w kontekście rosnących budżetów obronnych wielu krajów NATO, które często preferują inwestycje w rodzimy przemysł. Przedstawiciel Pentagonu pozytywnie ocenił działania takich krajów jak Niemcy, państwa skandynawskie, Polska i Holandia w zakresie zwiększania zdolności obronnych, jednocześnie apelując do pozostałych sojuszników o przyspieszenie działań w tym kierunku. Podkreślił, że Stany Zjednoczone nie porzucą Europy, ale dążą do zrównoważenia relacji z sojusznikami.

Przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej w Europie: Czy dojdzie do redukcji?

Kolejnym kluczowym tematem poruszonym przez Elbridge’a Colby’ego jest trwający przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Sześciomiesięczny przegląd, ogłoszony w czerwcu przez ministra wojny USA, Pete’a Hegsetha, ma zostać zakończony do 1 grudnia. Colby nie przesądził, czy jego wynikiem będzie ograniczenie liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie, których obecnie jest około 80 tysięcy. Zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone muszą rozdzielać swoje siły zbrojne w sposób uwzględniający ich globalne zobowiązania, w tym sytuację na półkuli zachodniej i w regionie Indo-Pacyfiku. Jak stwierdził, „Będziemy rozmieszczać nasze siły zbrojne tam, gdzie są najbardziej potrzebne Amerykanom”.

Boris Pistorius, niemiecki minister obrony, przed spotkaniem wyraził nadzieję na uzyskanie w ciągu kilku tygodni bardziej konkretnych informacji na temat ewentualnego ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej. „Spodziewamy się zmian w liczebności wojsk, ale nie wiemy jeszcze nic konkretnego” – powiedział. Pistorius dodał, że przesunięcie punktu ciężkości konwencjonalnych sił zbrojnych nastąpiłoby niezależnie od tego, kto sprawowałby urząd prezydenta USA, ze względu na rosnące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku. Obecnie w Niemczech stacjonuje około 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy, co stanowi największą koncentrację wojsk USA w Europie. Spekulacje wskazują na możliwość przeniesienia jednej brygady, czyli około 5 tysięcy żołnierzy, do Azji lub bliżej wschodniej flanki NATO, na przykład do Polski.

Wsparcie dla Ukrainy i rola grupy Ramstein

Podczas wtorkowego spotkania tzw. grupy Ramstein, zrzeszającej państwa wspierające militarnie Ukrainę, omawiano sposoby zwiększenia dostaw uzbrojenia dla Kijowa przed nadchodzącą surową zimą. Jest to kluczowe w obliczu nasilających się rosyjskich ataków powietrznych na infrastrukturę cywilną Ukrainy.

Boris Pistorius poinformował, że Niemcy i Norwegia sfinansują kolejny pakiet amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy w ramach programu PURL. Dostawy mają koncentrować się na pociskach PAC-2 i PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot, które są niezwykle ważne w obronie przed atakami rakietowymi. Wartość niemieckiego wkładu w ten pakiet wyniesie około 300 milionów dolarów. Berlin dostarczy również dodatkowe radary, amunicję dla dronów oraz samolotów bojowych. Minister Pistorius zaapelował do wszystkich sojuszników, w tym do Grecji, która nadal dysponuje znacznymi zapasami pocisków do systemów Patriot, o poczucie odpowiedzialności. Podkreślił, że pomoc Ukrainie nie jest jedynie działaniem charytatywnym, ale strategicznym posunięciem wykraczającym poza solidarność. „Chodzi o bezpieczeństwo Europy, o powstrzymanie Władimira Putina” – podsumował niemiecki minister. Decyzje podjęte na spotkaniu grupy Ramstein mają kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu konfliktu i bezpieczeństwa całego kontynentu.