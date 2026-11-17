Broń na masową skalę, tania i precyzyjna

Tradycyjne programy zbrojeniowe, choć technologicznie zaawansowane, często cierpią na ograniczenia związane z powolnym tempem produkcji oraz bardzo wysoką jednostkową ceną pocisków przeciwlotniczych. Obecne zagrożenia, takie jak intensywne użycie dronów, wymuszają przejście na tzw. „affordable mass”, czyli dużą ilość tanich środków obrony, dostosowanych do długotrwałego konfliktu o wysokiej intensywności.

Pentagon bierze tu pod uwagę doświadczenia z Ukrainy czy wojny z Iranem, stawiając na nowe podejście i dostawców spoza grupy wielkich koncernów zbrojeniowych. Tak właśnie narodziła się koncepcja CCL (ang. Common Containerized Launcher), wyrzutni w standardowym kontenerze, mającej „niepozorny” wygląd i mogącej długo pozostawać w stanie oczekiwania na zadanie. Jej uzbrojeniem mają być tanie pociski przeciwlotnicze CAMP.

The @usairforce has selected Anduril to develop the containerized launcher for the Counter-Air Missile Program. CAMP helps the service field affordable, ground-launched counter-air missiles at greater scale. Shown: Anduril’s internally funded Menace-based hardware, software, and testing that will ultimately build the CAMP launcher.— Anduril Industries (@anduriltech) November 16, 2026

Zgodnie z założeniami programu Counter-Air Missile Program (CAMP), pojedynczy pocisk odpalany z nowego systemu ma kosztować poniżej 500 tys. dolarów, a docelowe tempo produkcji ma wynosić od 1000 do 3500 sztuk rocznie. Nowa wyrzutnia kontenerowa ma zapewnić wysoką elastyczność operacyjną, łatwość transportu oraz możliwość szybkiego rozlokowania w terenie, co znacząco zwiększa potencjał odstraszania i realną siłę ognia sił powietrznych.Całość ma składać się na system przeciwlotniczy Ground Launched Counter Air (GLCA).

10 miesięcy na sukces?

Kontrakt został zawarty w elastycznym trybie porozumienia prototypowego (Other Transaction Authority – OTA) przez Dyrektoriat Uzbrojenia USAF. Zgodnie z tą umową Anduril Industries ma 10 miesięcy na opracowanie wstępnego projektu wyrzutni oraz przygotowanie jej do fazy testów. Będzie się ona opierać na wyrzutni kontenerowej, którą ta firma opracowała dla własnych pocisków, takich jak Barracuda.

Wersja dla USAF ma spełniać nieco inne zadania, a przede wszystkim, być zdolna do użycia pocisków przeciwlotniczych różnego typu i od różnych dostawców. Dzieki takiej koncepcji, program pocisków CAMP ma zapewniać nie tylko szybką i skalowalną produkcję, ale również możliwość szybkiego odpowiadania na nowe zagrożenia. Kolejne typy pocisków nie będą musiały pochodzić od jednego producenta, będą musiały jedynie pasować do tej samej wyrzutni.

Dokładna wartość finansowa zawartego porozumienia nie została ujawniona do publicznej wiadomości. Ani Siły Powietrzne USA, ani przedstawiciele Anduril Industries nie podają kwoty kontraktu. Pomyślne zakończenie fazy prototypowej i wdrożenie systemu do produkcji seryjnej umożliwią USAF w ekspresowym, jak na przemysł zbrojeniowy, tempie wprowadzić rozwiązania których dzisiaj siłom zbrojnym USA dramatycznie brakuje.