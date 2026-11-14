Korea Południowa uziemiła całą flotę 36 śmigłowców Apache po ostrzeżeniu z USA o potencjalnych wadach technicznych.

Wykryte wady dotyczą przekładni IDS, co spowodowało globalne inspekcje i zawieszenie lotów tych maszyn także w innych armiach.

Kiedy południowokoreańska flota Apache wróci do pełnej gotowości?

Południowokoreańskie wojska lądowe zawiesiły rutynowe loty śmigłowców AH-64E Apache na początku października br. Jak wynika z komunikatu armii z 10 listopada, decyzja była następstwem ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa lotów, przekazanego przez amerykańskie władze wojskowe.

Problem dotyczy śmigłowców wyposażonych w przekładnie Improved Drive System (IDS), donosi Kdefense News. 2 października amerykańska armia ogłosiła tymczasowe, natychmiastowe wstrzymanie lotów maszyn objętych zaleceniem. Powodem były zastrzeżenia techniczne dotyczące układu przeniesienia napędu. Przed wznowieniem eksploatacji konieczne stały się inspekcje i wdrożenie odpowiednich działań naprawczych.

Jak poinformował rzecznik armii kapitan Bae Seok-jin, kontrole techniczne maszyn prowadzone są etapami. „Ze względów bezpieczeństwa armia tymczasowo uziemiła flotę na początku października, aby strona amerykańska mogła przeprowadzić inspekcje techniczne w kilku etapach” - wyjaśnił Bae podczas konferencji prasowej. Jak dodał, przywracanie śmigłowców do lotów będzie następowało stopniowo, w zależności od wyników przeprowadzonych kontroli.

Ostrzeżenie pojawiło się po dwóch wypadkach śmigłowców Apache w 2026 r. W czerwcu maszyna należąca do amerykańskich sił zbrojnych rozbiła się podczas działań w rejonie cieśniny Ormuz i wybrzeża Omanu. Do kolejnego wypadku doszło w sierpniu w pobliżu Fort Hood w Teksasie. Zginęło w nim dwóch amerykańskich żołnierzy.

Nie potwierdzono jednak publicznie, że przyczyną obu katastrof były usterki przekładni. Wstrzymanie lotów jest związane z szerszymi działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa eksploatacji systemu IDS, uwzględniającymi wyniki inspekcji, raporty serwisowe i analizy techniczne. Ograniczenia objęły również innych użytkowników Apache. Pod koniec października loty AH-64E zawiesił Tajwan, który również otrzymał amerykańskie ostrzeżenie dotyczące potencjalnych problemów z przekładnią.

36 śmigłowców AH-64E czeka na powrót do służby

W przypadku Korei Południowej kontrole floty prowadzą w listopadzie specjaliści techniczni Boeinga. Nie przedstawiono jednak harmonogramu pełnego przywrócenia lotów. Wznowienie eksploatacji ma następować stopniowo, zależnie od wyników przeprowadzanych inspekcji.

Seul pozyskał 36 śmigłowców AH-64E Apache Guardian w ramach programu zakupowego rozpoczętego w 2013 r. Dostawy zrealizowano w latach 2016–2017. Maszyny stanowią istotny element zdolności południowokoreańskich wojsk lądowych do zwalczania celów opancerzonych i prowadzenia precyzyjnych uderzeń, szczególnie w scenariuszu konfliktu z Koreą Północną.

Południowokoreańska armia zapewnia jednak, że uziemienie floty śmigłowców nie wpłynęło na jej gotowość operacyjną. Śmigłowce pozostają w gotowości do natychmiastowego użycia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. „Obecnie nie ma żadnych problemów z naszą gotowością ani postawą operacyjną” - zapewnił rzecznik południowokoreańskich wojsk lądowych.

Kolejny problem: awarie komputerów misji

Problemy z przekładniami nie są jedynym wyzwaniem związanym z utrzymaniem floty Apache. Jak poinformował 10 listopada południowokoreański dziennik The Asia Business Daily, Dowództwo Operacji Lotniczych Wojsk Lądowych dysponuje około 30 niesprawnymi komputerami misji (Mission Processors, MP), dla których nie udało się dotychczas zapewnić skutecznego systemu napraw.

Sytuację komplikuje fakt, że konfiguracja komputerów zainstalowanych w południowokoreańskich AH-64E została wycofana z produkcji. Utrudnia to pozyskiwanie części zamiennych i korzystanie z usług napraw na poziomie zakładów remontowych. Według doniesień procedura naprawy za granicą trwa około dziewięciu miesięcy. Armia ma otrzymywać średnio dwa naprawione komputery miesięcznie. W tym samym czasie podobna liczba kolejnych urządzeń ulega awariom, przez co zaległości serwisowe nie maleją.