ORP "Ślązak". MON odpowiada na pytania dotyczące dozbrojenia korwety

W Interpelacja nr 19790 do ministra obrony narodowej w sprawie braku realizacji zapowiadanej umowy na dozbrojenie ORP "Ślązak" poseł Andrzej Śliwka zwrócił uwagę, że "ORP „Ślązak” jest jednym z okrętów pozostających w służbie Marynarki Wojennej RP, którego budowa i wieloletnie doprowadzenie do obecnego stanu pochłonęły ponad miliard złotych ze środków publicznych. Jednocześnie potencjał tej jednostki w dalszym ciągu nie jest wykorzystywany w pełnym zakresie, przede wszystkim ze względu na ograniczony zakres jej uzbrojenia i wyposażenia". W związku z tym skierował do MON następujące pytania:

Czy Ministerstwo Obrony Narodowej nadal planuje zawarcie umowy na dozbrojenie ORP „Ślązak”? Jeżeli tak, kiedy planowane jest jej podpisanie? Jeżeli umowa nadal jest planowana, co jest przyczyną opóźnienia jej zawarcia, pomimo wcześniejszych zapowiedzi ministra obrony narodowej, że zostanie ona podpisana w 2025 roku? Jaki jest obecnie docelowy zakres dozbrojenia i modernizacji ORP „Ślązak”? Proszę o szczegółowe wskazanie planowanych do zastosowania systemów uzbrojenia, sensorów oraz pozostałego wyposażenia. Czy w ramach planowanego dozbrojenia ORP „Ślązak” przewidziano wyposażenie jednostki w rakiety przeciwokrętowe oraz system obrony przeciwlotniczej? Jeżeli tak, jakie rozwiązania są obecnie brane pod uwagę? Czy planowane jest wyposażenie ORP „Ślązak” w zdolności do zwalczania okrętów podwodnych? Jeżeli tak, jakie systemy mają zapewnić te zdolności? Jaki jest aktualnie przewidywany koszt dozbrojenia i modernizacji ORP „Ślązak”? Czy w związku z opóźnieniem zawarcia umowy doszło do zwiększenia szacowanych kosztów realizacji tego przedsięwzięcia? Jeżeli tak, o jaką kwotę? Jakie środki finansowe Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Siły Zbrojne RP przeznaczyły na eksploatację, remonty, naprawy i modernizację ORP „Ślązak” w latach 2019-2026, z podziałem na poszczególne lata? Jaki jest aktualny termin osiągnięcia przez ORP „Ślązak” pełnej gotowości operacyjnej po przeprowadzeniu planowanego dozbrojenia i modernizacji? Czy brak realizacji zapowiadanej umowy na dozbrojenie ORP „Ślązak” wpływa na realizację przez Marynarkę Wojenną zadań i zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w NATO? Jeżeli tak, w jakim zakresie? Czy Ministerstwo Obrony Narodowej posiada obecnie zatwierdzony harmonogram realizacji przedsięwzięcia dotyczącego dozbrojenia ORP „Ślązak”? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie jego najważniejszych etapów i terminów. Kto w Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiada za przygotowanie i realizację umowy dotyczącej dozbrojenia ORP „Ślązak” oraz za opóźnienie w jej zawarciu? Czy Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymuje stanowisko, że ORP „Ślązak” powinien zostać doprowadzony do pełnych zakładanych zdolności bojowych, czy też zmieniło swoje stanowisko w tej sprawie?

Odpowiedź MON na interpelację w sprawie ORP „Ślązak”

Paweł Bejda w odpowiedzi na interpelację zaznaczył, że "Docelowy zakres oraz konfiguracja dozbrojenia i modernizacji ORP "Ślązak" zostały wstępnie ustalone, w ramach prowadzonych konsultacji rynkowych, co warunkuje podpisanie umowy, i stanowią niejawną część prowadzonej analizy, uwzględniającej zmieniające się środowisko bezpieczeństwa oraz doświadczenia z trwających konfliktów, przede wszystkim wojny w Ukrainie. W latach 2019-2026 na naprawy bieżące, przeglądy, legalizacje oraz dostawy technicznych środków materiałowych przeznaczono ponad 56,1 mln zł. Aktualnie na okręcie trwają lub zakończyły się naprawy zasadniczego sprzętu oraz przeprowadzone będą próby morskie. Po zakończeniu ww. prac okręt będzie mógł realizować zadania zgodnie z przeznaczeniem, jako korweta patrolowa. Natomiast osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej nastąpi po dozbrojeniu i modernizacji, zakończeniu prac stoczniowych i integracyjnych oraz wymaganego cyklu szkolenia".

Sekretarz Stanu dodał: "Do czasu planowanego dozbrojenia, ORP „Ślązak” będzie realizował zadania i zobowiązania Marynarki Wojennej RP wynikające z członkostwa Polski w NATO. Okręt po zakończonych naprawach będzie zdolny do realizacji zakładanych zadań przy wykorzystaniu aktualnie posiadanego uzbrojenia i zaawansowanych systemów okrętowych (np. radar obserwacji powietrznej) m.in. do ochrony szlaków komunikacyjnych, prowadzenia rozpoznania, patrolowania, utrzymywania stałej obecności operacyjnej na obszarach morskich, możliwości budowania morskiej świadomości sytuacyjnej czy ochrony morskiej infrastruktury krytycznej jako element budowania odporności państwa. Dozbrojenie okrętu będzie miało za zadanie podniesienie jego zdolności bojowych i gotowości do realizacji zadań w systemie narodowym, sojuszniczym oraz koalicyjnym. Za zasadne uznaje się jednak doposażenie ORP „Ślązak” w zdolności stanowiące bezpośrednią odpowiedź na współczesne wyzwania prowadzenia operacji na morzu".

Według komunikatu MON "Docelowy zakres oraz konfiguracja dozbrojenia i modernizacji ORP "Ślązak" zostały wstępnie ustalone, w ramach prowadzonych konsultacji rynkowych". Warto tutaj przypomnieć, że wstępne konsultacje rynkowe, zostały ogłoszone przez Agencję Uzbrojenia 30 grudnia 2024 r.. Zgłoszenia przyjmowano do 17 stycznia 2025 r., a do procedury przystąpiło 21 podmiotów. Zakres obejmował rażenie celów nawodnych i powietrznych uzbrojeniem rakietowym, rozpoznanie radioelektroniczne, zwalczanie i użycie BSL oraz pakiety logistyczne i szkoleniowe.