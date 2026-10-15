Izrael znacząco wzmacnia swoje siły powietrzne, zamawiając 12 zaawansowanych śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache od Boeinga.

Nowe maszyny zastąpią intensywnie eksploatowane, najstarsze egzemplarze floty, liczące nawet 39 lat, z dostawami przewidzianymi na początek kolejnej dekady.

Sprawdź, co wyróżnia najnowszą wersję Apache Guardian i dlaczego to zamówienie jest mniejsze niż pierwotnie zatwierdzone przez USA.

Izrael zamawia 12 śmigłowców AH-64E Apache

Jak poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony 14 października, Izrael podpisał porozumienie z amerykańskim Departamentem Wojny dotyczące zakupu 12 śmigłowców AH-64E Apache. Zawarcie umowy zatwierdził izraelski rząd, a gen. dyw. w st. spocz. Amir Baram, dyrektor generalny resortu obrony, polecił izraelskiej misji obronnej w USA sfinalizowanie transakcji. Nie ujawniono wartości kontraktu ani dokładnego terminu dostaw. Wiadomo jedynie, że nowe śmigłowce mają dotrzeć do Izraela na początku przyszłej dekady.

Zamówienie jest mniejsze niż potencjalna transakcja zatwierdzona przez Waszyngton w styczniu 2026 roku. Amerykański Departament Stanu wyraził wówczas zgodę na możliwą sprzedaż Izraelowi do 30 śmigłowców AH-64E Apache. Pakiet o szacunkowej wartości 3,8 mld dolarów obejmował również 70 silników, radary kierowania ogniem Longbow oraz systemy celownicze. Zatwierdzenie sprzedaży przez USA określa maksymalny zakres potencjalnej transakcji, nie oznacza jednak, że odbiorca musi zamówić cały przewidziany pakiet. Izrael nie poinformował, czy planuje kolejne zakupy Apache.

Apache mają zastąpić nawet 39-letnie śmigłowce

Izraelskie siły powietrzne eksploatują obecnie śmigłowce AH-64A Peten i AH-64D Saraf. Według doniesień serwisu Janes flota liczy 43 maszyn, w tym 23 egzemplarze AH-64A Peten - dostarczanych od 1990 roku, oraz 20 pozostałych AH-64D Saraf - wdrażanych od 2005 roku. Najstarsze egzemplarze AH-64A Peten mają nawet 39 lat, a nowe AH-64E Apache Guardian mają zastąpić najstarszą część floty. Izraelskie śmigłowce tego typu są intensywnie wykorzystywane bojowo od rozpoczęcia wojny z Hamasem w październiku 2023 roku. Brały udział w uderzeniach w Strefie Gazy i Libanie, a także w zwalczaniu bezzałogowych statków powietrznych.

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Co potrafi AH-64E Apache Guardian?

AH-64E to najnowsza wersja śmigłowca uderzeniowego Apache produkowanego przez Boeinga. W porównaniu ze starszymi odmianami ma mocniejsze silniki, ulepszone sensory i nowocześniejszą awionikę. Jedną z istotnych możliwości tej wersji jest współpraca z bezzałogowcami. Załoga może kontrolować drony bezpośrednio z kabiny śmigłowca i odbierać obraz z ich kamer. Pozwala to wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne do rozpoznania i wspierania działań bojowych Apache.

Apacze zamówione przez Izrael będą w najnowszym standardzie Version 6, obecnie użytkowanym przez US Army oraz innych zagranicznych odbiorców. Wersja ta znacząco rozszerza możliwości prowadzenia działań z bezpiecznej odległości (stand-off), zwiększając zasięg zamontowanego na maszcie radaru kontroli ognia Northrop Grumman AN/APG-78 z 8 do 16 km. Jak zwraca uwagę serwis Janes, w pakiecie znajdują się wyrzutnie uzbrojenia, natomiast same środki rażenia nie są objęte umową. "Najprawdopodobniej oprócz standardowych pocisków powietrze–ziemia Lockheed Martin AGM-114 Hellfire II śmigłowce zostaną uzbrojone w te same pociski Rafael Spike Non-Line-Of-Sight (NLOS), które przenoszą AH-64E eksploatowane przez US Army, co dodatkowo zwiększy zasięg prowadzenia ognia przez śmigłowiec do ponad 25 km" - donosi.

Zakup śmigłowców wpisuje się w szerszą współpracę Izraela z Boeingiem. Jak wskazał Ido Nehushtan, prezes Boeing Israel i generał dywizji w stanie spoczynku, Izrael wcześniej wybrał samoloty tankowania powietrznego KC-46A Pegasus, a także zdecydował o zakupie drugiej eskadry myśliwców F-15IA.