Stany Zjednoczone radykalnie przyspieszają program strategicznych bombowców B-21 Raider, uruchamiając nową linię montażową w Kalifornii, by zwiększyć produkcję o 25%.

Miliardowe inwestycje zapewnią błyskawiczne wdrożenie tych zaawansowanych maszyn stealth, które trafią do służby operacyjnej już w 2027 roku.

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Uroczystość rozpoczęcia budowy odbyła się 29 września 2026 roku w zakładach Air Force Plant 42 w Palmdale. Nowy obiekt zapewni około 93 tys. m² dodatkowej powierzchni produkcyjnej, donosi The Aviationist. Inwestycja jest częścią szerszego planu przyspieszenia produkcji B-21 Raider i szybszego przekazywania samolotów jednostkom amerykańskiego lotnictwa.

„To rozpoczęcie budowy oznacza coś więcej niż tylko inwestycję budowlaną. Jest wyrazem trwałego zaangażowania w dostarczenie zdolności, których nasz kraj potrzebuje w tempie wymaganym przez sytuację bezpieczeństwa” - powiedział gen. Dale White, dyrektor ds. kluczowych systemów uzbrojenia i portfela programów podlegającego zastępcy sekretarza wojny USA. Jak podkreślił, B-21 ma fundamentalne znaczenie dla przyszłych zdolności amerykańskiego lotnictwa w zakresie uderzeń dalekiego zasięgu.

B-21 Raider. Produkcja wzrośnie o 25 proc.

Plan zwiększenia rocznych zdolności produkcyjnych o 25 proc. został przedstawiony w lutym 2026 roku. Jego realizację wspiera 4,5 mld dolarów przyznanych w ramach przepisów budżetowych na rok fiskalny 2025. Dodatkowe środki przeznaczono na rozbudowę infrastruktury niezbędnej do zwiększenia tempa produkcji bombowców. Własne środki angażuje również Northrop Grumman. Prezes koncernu Kathy Warden poinformowała w kwietniu 2026 roku, że firma zamierza zainwestować 2,5 mld dolarów w zwiększenie zdolności produkcyjnych programu B-21.

Jak podał serwis The Aviationist, nowa infrastruktura uzupełni istniejące zaplecze montażowe w Palmdale, gdzie już powstają kolejne egzemplarze bombowca. Obecny plan zakupowy Sił Powietrznych USA zakłada pozyskanie co najmniej 100 maszyn. Amerykańscy przedstawiciele sygnalizowali zainteresowanie większą flotą, ale budowa nowej linii montażowej nie oznacza formalnej decyzji o zwiększeniu zamówienia ponad ten poziom.

Pułkownik Nicholas Jordan, dyrektor programu B-21 w biurze Rapid Capabilities Office, zaznaczył, że dotychczasowe prace stworzyły podstawy do odpowiedzialnego przyspieszenia produkcji. Rozbudowa zakładów ma zapewnić odpowiednią infrastrukturę, personel i możliwości przemysłowe do dostarczania bombowców w większym tempie.

Ellsworth przygotowuje się na przyjęcie bombowców

Równolegle z rozbudową zakładów trwa przygotowanie infrastruktury operacyjnej. Pierwsze B-21 Raider mają trafić w 2027 roku do bazy Ellsworth w Dakocie Południowej, która będzie pierwszą główną bazą operacyjną tego typu samolotów. Obecnie bombowiec przechodzi próby w locie w bazie Edwards w Kalifornii. 9 września Siły Powietrzne USA powołały w Ellsworth B-21 Integration Detachment 1. Jednostka ma koordynować i nadzorować złożony proces wprowadzania nowego samolotu do służby. Dowództwo objął podpułkownik Joshua Dawkins, a uroczystości przewodniczył gen. dyw. Ty Neuman, dowódca Eighth Air Force.

Baza musi jednocześnie utrzymywać gotowość operacyjną bombowców B-1B Lancer i przygotować się na przyjęcie nowej maszyny. Prace obejmują budowę obiektów, rozwój łączności, szkolenie załóg oraz przygotowanie zaplecza logistycznego i obsługowego. Celem jest ograniczenie opóźnień podczas przechodzenia na nowy typ samolotu. Gen. Neuman podkreślił, że skala przedsięwzięcia jest ogromna, ale zdobyte doświadczenia mają ułatwić późniejsze wdrażanie B-21 w bazach Whiteman i Dyess. Odpowiednio wczesne przygotowanie infrastruktury, personelu i procedur ma pozwolić uniknąć problemów związanych z wprowadzaniem bombowców do służby.

B-21 Raider - amerykański bombowiec przyszłości

B-21 Raider, czyli najnowszy strategiczny bombowiec Stanów Zjednoczonych został stworzony z myślą o przenikaniu najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej wroga i wykonywaniu precyzyjnych uderzeń w różnych częściach świata. Jedną z jego ważniejszych cech jest technologia stealth sprawiająca, że maszyna staje się mniej widoczna dla radarów przeciwnika.

Bombowiec powstał w układzie latającego skrzydła, co sprawia, że przypomina ikoniczne już bombowce B-2 Spirit. Zgodnie z założeniami Pentagonu, B-21 ma być bombowcem nowej generacji: wysoce sieciocentrycznym, gotowym do współpracy z bezzałogowymi skrzydłowymi (tzw. „loyal wingman”), z otwartą architekturą pozwalającą na szybką integrację nowych systemów

Nazwa maszyny, czyli B-21 Raider to hołd dla uczestników tzw. „Rajdu Doolittle’a” – brawurowego nalotu bombowego na Tokio z kwietnia 1942 roku, przeprowadzonego przez 16 bombowców B-25 startujących z pokładu lotniskowca USS Hornet. Misja, choć symboliczna, miała ogromne znaczenie propagandowe i psychologiczne w czasie II wojny światowej. Nazwa ma podkreślać ducha odwagi i zdolność do przeprowadzania uderzeń w samo serce terytorium przeciwnika.

Pentagon na razie nie ujawnia pełnego katalogu uzbrojenia, ale mówi się, że B-21 ma być zdolny do przenoszenia zarówno bomb konwencjonalnych, jak i jądrowych. Wśród potwierdzonych systemów znajdują się m.in. precyzyjna bomba jądrowa B61-12 oraz nowy pocisk manewrujący dalekiego zasięgu AGM-181 LRSO (Long Range Stand Off), który zastąpi obecnie używane AGM-86B. Raider będzie też zdolny do przenoszenia broni precyzyjnej klasy standoff (np. JASSM-ER) oraz klasycznych bomb kierowanych JDAM. Eksperci spekulują, że maszyna może zostać w przyszłości dostosowana do przenoszenia uzbrojenia hipersonicznego oraz pełnić funkcję platformy dowodzenia dla roju bezzałogowych dronów uderzeniowych.