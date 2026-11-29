Skoki z pokładu KC-390

Pierwsze spotkanie odbyło się z dowódcą brazylijskiej brygady, gen. bryg. Ricardo Moussallemem. Polacy poznali następnie system szkolenia i infrastrukturę brazylijskiej szkoły spadochronowej. Najważniejszym punktem dnia były skoki z KC-390 w technice swobodnego spadania MFF (Military Free Fall) i ze spadochronami otwieranymi statyczną linką (Static Line). Żołnierze używali przy tym różnych typów spadochronów. Polscy spadochroniarze wystąpili w Brazylii w nowych mundurach polowych w kamuflażu K03 "Ryś". Wzór zaprezentowano 5 października 2026 roku w Ciechanowie. Zastępuje on używaną od 1993 roku "Panterę" wz. 93, a pierwsze 7,5 tys. kompletów ma trafić do jednostek jeszcze w tym roku.

Według komunikatu 6. BPD wizyta ma zacieśnić współpracę jednostek powietrznodesantowych obu państw. Strony wymieniają doświadczenia w szkoleniu żołnierzy w różnych warunkach atmosferycznych i środowiskach operacyjnych. Rozmowy dotyczą też doskonalenia desantowania ludzi i sprzętu z samolotów C-295 oraz KC-390, budowania interoperacyjności i możliwej wymiany szkoleniowej.

Kolejnym punktem programu była 1ª Divisão de Exército – Divisão Mascarenhas de Moraes. Zaproszenie wystosował dowódca dywizji, gen. dyw. Fabiano Lima de Carvalho. Polska delegacja zwiedziła salę tradycji i obiekty jednostki. Zapoznała się także ze sprzętem brazylijskich spadochroniarzy oraz z historią i współczesnymi zadaniami dywizji.

Brazylijska brygada i dywizja FEB

Brigada de Infantaria Paraquedista stacjonuje w Vila Militar w Rio de Janeiro i podlega Comando Militar do Leste. Wywodzi się ze szkoły spadochronowej Escola de Pára-quedistas, utworzonej dekretem z 26 grudnia 1945 roku. Pierwszą kadrę szkoły stanowili wojskowi przeszkoleni w amerykańskim Fort Benning. Obecną nazwę brygada nosi od 1985 roku. Należy do strategicznych sił szybkiego reagowania Força de Ação Rápida Estratégica i w 2015 roku liczyła ok. 5400 żołnierzy. Jej żołnierze służyli w misjach ONZ, (m.in.) w Angoli, Mozambiku, Timorze Wschodnim i na Haiti.

1ª Divisão de Exército ma siedzibę w Rio de Janeiro i również podlega Comando Militar do Leste. Jej dowódca odpowiada jednocześnie za garnizon Vila Militar. Nazwę Divisão Mascarenhas de Moraes dywizja nosi od 1969 roku. Upamiętnia ona marsz. João Baptistę Mascarenhasa de Moraesa, który dowodził Brazylijskimi Siłami Ekspedycyjnymi (Força Expedicionária Brasileira, FEB) we Włoszech. Brazylijczycy walczyli (m.in.) pod Monte Castello, Montese i Fornovo di Taro, na tym samym froncie co 2. Korpus Polski.

Krakowska brygada i kontekst polski

Krakowska 6. Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego podlega Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. W jej skład wchodzą:

6. Batalion Dowodzenia i 16. Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie,

6. Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach,

18. Bielski Batalion Powietrznodesantowy w Bielsku-Białej,

6. Batalion Logistyczny.

Brygada wywodzi się z 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej sformowanej 15 czerwca 1957 roku. Przy jej tworzeniu wzorowano się na 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej i korzystano z wiedzy jej weteranów. Dywizję przeformowano w brygadę w 1986 roku, a później jednostka działała jako 6. Brygada Desantowo-Szturmowa. Obecną nazwę nosi od 1 lipca 2010 roku i dziedziczy tradycje 1. SBS z lat 1941–1947.

Polscy spadochroniarze na co dzień skaczą z samolotów C-295M. KC-390 jest jedną z opcji rozważanych przez MON jako następca samolotów C-130 Hercules. Embraer pokazał KC-390 w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy 13 marca 2026 roku. Firma podpisała z zakładami porozumienie o współpracy przemysłowej 25 czerwca 2026 roku. Według producenta samolot zamówiło 12 państw, w tym Czechy, Holandia, Austria, Szwecja i Węgry, a w podstawowej konfiguracji zabiera 66 spadochroniarzy. Wizyta w Rio de Janeiro dała więc żołnierzom 6. BPD praktyczne doświadczenie z maszyną, którą Polska może kupić.