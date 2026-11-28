Pod koniec listopada 2026 roku, po wizycie przedstawicieli Kremla w zakładach lotniczych im. Jurija Gagarina, rosyjska telewizja państwowa wyemitowała materiał, który przykuł uwagę. Na nagraniach widać dwie kluczowe sceny, w hali montażowej widoczny jest fragment kadłuba to element konstrukcyjny pokryty charakterystycznym, żółtozielonym podkładem antykorozyjnym, który jak sugerują rosyjscy obserwatorzy może być fragmentem tylnej części kadłuba prototypu Su-75, oznaczonego jako T-75-1, a na monitorze komputera wyświetlany jest szczegółowy, trójwymiarowy model myśliwca, zgodny z dotychczasowymi wizualizacjami Su-75, z nagłówkiem w języku rosyjskim odnoszącym się do przygotowania dokumentacji projektowej do etapu produkcyjnego.

Chociaż te obrazy są intrygujące, oficjalnie nie potwierdzono, że widoczne elementy są bezpośrednio związane z programem Checkmate. Obecność pojedynczego komponentu nie świadczy o ukończeniu całej maszyny ani o jej rychłej gotowości do testów. Jest to jednak najbardziej namacalny dowód postępu prac od czerwcowej deklaracji Zjednoczonej Korporacji Lotniczej (UAC) o rozpoczęciu budowy prototypu.

Niemniej w czerwcu bieżącego roku rosyjskie państwowe władze lotnicze ogłosiły rozpoczęcie budowy pierwszego latającego prototypu myśliwca Su-75 Checkmate. Dyrektor generalny Zjednoczonej Korporacji Lotniczej (UAC) Wadim Badecha oświadczył, że samolot powstaje zarówno na potrzeby rosyjskiego Ministerstwa Obrony, jak i z myślą o zamówieniach eksportowych.

W maju 2025 roku United Aircraft Corporation rozpoczęła rozmowy o możliwej wspólnej produkcji Su-75 z przemysłem białoruskim. Białoruś od dawna uchodziła za naturalnego klienta – niższe koszty zakupu i eksploatacji, niewielka przestrzeń powietrzna kraju oraz potrzeba przeciwdziałania myśliwcom F-35.

The Sukhoi Su-75 «Checkmate» prototype under construction at the Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (KnAAZ), Russia. https://t.co/6XBdRjCZZv— 笑脸男人 (@lfx160219) November 26, 2026

Sukhoi Su-75 «Checkmate». ✈️🇷🇺 #Sukhoi https://t.co/OlFRu3LhYA— Willy Dequid (@WDequid) November 25, 2026

Su-75 Checkmate – historia programu pełna opóźnień

Program Su-75 Checkmate został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany z wielką pompą podczas Międzynarodowego Salonu Lotniczo-Kosmicznego MAKS w lipcu 2021 roku. Kreowany na tańszą, jednosilnikową alternatywę dla amerykańskiego F-35 i cięższego rosyjskiego Su-57, od początku był projektem nastawionym głównie na eksport. Jednak jego rozwój jest naznaczony serią niedotrzymanych terminów. Pierwotnie pierwszy lot prototypu zapowiadano na 2023 rok, następnie termin przesunięto na 2024, a później na 2025 rok, a w listopadzie 2025 roku główny pilot doświadczalny Suchoja zapowiadał oblot w 2026 roku, co do listopada się nie wydarzyło. Te ciągłe opóźnienia sprawiają, że nawet część rosyjskich komentatorów podchodzi do projektu sceptycznie, zarzucając mu bycie głównie narzędziem do pozyskiwania państwowych funduszy.

Propaganda czy realny postęp?

Nagrania z fabryki, choć skąpe, wystarczyły rosyjskim mediom państwowym do ogłoszenia kolejnego sukcesu rodzimego przemysłu zbrojeniowego. Jednak niezależni analitycy studzą emocje. Wskazują, że program Su-57, starszego brata Checkmate'a, po kilkunastu latach od oblotu wciąż nie osiągnął pełnej gotowości bojowej i jest produkowany w niewielkich seriach. To rzuca cień na zdolność Rosji do szybkiego i efektywnego wdrożenia kolejnego, zaawansowanego technologicznie myśliwca. Zwłaszcza gdy Rosja zmaga ze skutkami sankcji, które bardzo mocno uderzają we wspomnianego Su-57.

Krytyczne głosy pojawiają się nawet w samej Rosji. Inżynierowie z konkurencyjnego biura MiG wyrażali wątpliwości co do konstrukcji aerodynamicznej i stosunku ciągu do masy Su-75. Z kolei prorządowe media, podkreślając emocjonalny wydźwięk najnowszych doniesień, mogą nieświadomie sugerować, że brakuje im twardych faktów na temat realnych postępów. W tym samym czasie Chiny aktywnie zdobywają rynki eksportowe swoim myśliwcem J-10C, który jest już w seryjnej produkcji i kosztuje konkurencyjne 40-50 milionów dolarów.

Specyfikacja techniczna i ambitne cele Su-75

Mimo problemów, na papierze Su-75 Checkmate prezentuje się jako maszyna o imponujących możliwościach, zaprojektowana jako niedrogi myśliwiec piątej generacji. Deklarowane przez producenta parametry to prędkość maksymalna Mach 1.8–2.0, zasięg do 2900 km bez dodatkowych zbiorników paliwa. Silnik ma pochodzić z rodziny AL-51F-1 lub Izdeliye 30 opracowywanej dla Su-57M, choć początkowo możliwy był wariant z rodziny AL-41F1. Według założeń UAC pułap wynosi 16 500 metrów maksymalny udźwig uzbrojenia do 7400 kg, a promień bojowy około 1500 kilometrów, niska wykrywalność stealth dzięki wewnętrznym komorom uzbrojenia mieszczącym do pięciu pocisków powietrze-powietrze, awionika obejmująca zaawansowany radar AESA zdolny do śledzenia wielu celów oraz systemy oparte na sztucznej inteligencji pełniące rolę „drugiego pilota”, a także szacowany koszt zaledwie 25–30 milionów dolarów za sztukę, co ma być głównym atutem na rynkach międzynarodowych. Projekt zakłada również rozwój wersji bezzałogowej, która mogłaby pełnić rolę „lojalnego skrzydłowego” dla maszyn załogowych, takich jak Su-57.

Najnowsze materiały z Komsomolska nad Amurem są ciekawe, choć niejednoznaczną poszlaką. Potwierdzają, że program przeszedł z fazy cyfrowego projektowania do fizycznej produkcji komponentów, choć i to może być sprytny zabieg propagandowy. Jednak droga do oblotu prototypu jest jeszcze długa, zwłaszcza gdy pod uwagę weźmiemy problemy związane z innym projektem, a mianowicie T-14 Armata, który według doniesień medialnych nie jest już brany jako konstrukcja przyszłościowa, a Rosja ma się skupić na rozwoju T-90. Przed konstruktorami stoją kluczowe wyzwania, takie jak integracja silnika (wciąż nieukończonego "Produktu 30"), awioniki, systemów sterowania oraz przeprowadzenie wyczerpujących testów naziemnych.

Tak więc program Su-75 Checkmate pozostaje projektem wysokiego ryzyka, obarczonym problemami technologicznymi, finansowymi i wizerunkowymi spowodowanymi ciągłymi opóźnieniami. Choć Rosja desperacko potrzebuje sukcesu na rynku eksportowym uzbrojenia, przyszłość tego samolotu wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Dopóki samolot nie wzbije się w powietrze i nie udowodni swoich deklarowanych osiągów, będzie postrzegany bardziej jako obietnica niż realna siła na globalnym rynku myśliwców.