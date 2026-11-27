Polska zainaugurowała w Łasku pierwsze krajowe szkolenia dla techników F-35, co jest strategicznym krokiem do pełnej niezależności w obsłudze tych zaawansowanych myśliwców.

Rozwój własnego potencjału szkoleniowego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania gotowości bojowej polskiej floty i zapewnienia ciągłości serwisu bez zagranicznego wsparcia.

W Zamiejscowym Ośrodku Szkolenia Służby Inżynieryjno-Lotniczej (SIL) w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozpoczęły się pierwsze kursy dla personelu technicznego samolotów F-35. To pierwszy tego typu etap szkolenia zorganizowany bezpośrednio w Polsce dla specjalistów odpowiedzialnych za obsługę i utrzymanie myśliwców F-35.

"To niezwykle ważny moment w procesie wdrażania tych maszyn do Sił Zbrojnych RP oraz kolejny krok w budowaniu narodowych zdolności do samodzielnego szkolenia specjalistów odpowiedzialnych za obsługę i utrzymanie najnowocześniejszych samolotów bojowych. Uruchomienie szkolenia w Polsce to strategiczna inwestycja w ludzi, wiedzę i kompetencje, która będzie procentować przez kolejne dekady" - przekazała 32. Baza Lotnictwa Taktycznego.

Jak dodano: "Rozwijanie własnego potencjału szkoleniowego pozwoli stopniowo zwiększać niezależno"ść od zagranicznych ośrodków, zapewniając ciągłość przygotowania personelu oraz wspierając długofalowe utrzymanie gotowości operacyjnej polskiej floty F-35. Nowoczesne samoloty to tylko część zdolności bojowej. Jej fundamentem są odpowiednio przygotowani ludzie i kompetencje rozwijane w kraju".

Kolejne dwa F-35A w Polsce 🇵🇱✈️ W 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku wylądowały kolejne dwa samoloty F-35A, wyprodukowane w zakładach w Cameri. Maszyny są docelowo przeznaczone dla 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. F-35A zwiększają zdolności Sił Zbrojnych RP, zapewniając między innymi interoperacyjność z F-16 oraz systemem PATRIOT. #F35PL #Husarz 🇵🇱— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 26, 2026

F-35 to nie tylko zaawansowana platforma bojowa, ale również system wymagający wysoko wykwalifikowanego personelu naziemnego. Technicy muszą znać procedury obsługi, diagnostyki, konserwacji i przygotowania maszyn do zadań lotniczych, a ich kompetencje bezpośrednio wpływają na dostępność floty oraz tempo osiągania gotowości operacyjnej.

Do tej pory polski personel techniczny był przygotowywany m.in. za granicą. Rozwój szkolenia w Łasku ma stopniowo ograniczać tę zależność i zapewnić ciągłość przygotowania kadr odpowiedzialnych za serwis polskich F-35.

Kolejne myśliwce F-35 trafiają do Polski

W czwartek, 26 listopada 2026 r. do Polski dotarły dwa kolejne myśliwce F-35A, wyprodukowane we włoskich zakładach w Cameri. To już kolejna dostawa tych maszyn w tym roku. Pierwsze trzy egzemplarze F-35, noszące w Polsce nazwę "Husarz", przyleciały do Łasku 22 maja 2026 r. Kolejne dostawy miały miejsce w sierpniu, październiku, a dzisiejszy przylot zwiększa liczbę tych myśliwców w Polsce do dwunastu. Zgodnie z harmonogramem, do końca 2026 r. w kraju ma stacjonować łącznie 14 "Husarzy", a kolejne 12 - do końca 2027 r.

Warto przypomnieć, że pozyskanie samolotów F-35 odbywa się w ramach programu modernizacyjnego "Harpia", którego celem jest zastąpienie przestarzałych, postsowieckich samolotów MiG-29 i Su-22. Umowa na zakup 32 wielozadaniowych samolotów bojowych F-35A Lightning II została podpisana w styczniu 2020 r. Wartość kontraktu opiewa na 4,6 miliarda dolarów i obejmuje, oprócz samych maszyn, kompleksowy pakiet szkoleniowy i logistyczny. Dostawy wszystkich 32 samolotów mają zostać zrealizowane do 2030 r.