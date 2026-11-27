Zgodnie z komunikatem firmy Rheinmetall z 27 listopada 2026 roku, rumuński resort obrony skorzystał z opcji zakupu ostatnich 66 pojazdów bojowych z rodziny Lynx. Zamówienie to stanowi dopełnienie umowy ramowej zawartej w maju 2026 roku, która od początku zakładała pozyskanie łącznie 298 nowoczesnych wozów bojowych. Pierwsza, znacznie większa partia, licząca 232 pojazdy, została zakontraktowana już w momencie podpisywania umowy ramowej. Całkowita wartość kontraktu na same wozy Lynx, jeszcze przed ostatnimi negocjacjami, szacowana była na ponad 3,3 miliarda euro. Ogłoszenie finalizacji zamówienia spotkało się z pozytywną reakcją rynków – akcje Rheinmetall na giełdzie we Frankfurcie zyskały 4% w dniu ogłoszenia.

🇷🇴 Romania has awarded a contract to Rheinmetall under an existing framework agreement for an additional 66 KF-41 Lynx Infantry Fighting Vehicles worth 738 million €. https://t.co/lH4GIeyk44 https://t.co/MpBO3moyZH— Jeff2146🇧🇪 (@Jeff21461) November 27, 2026

Nowoczesna flota dla rumuńskiej armii

Nowe pojazdy znacząco unowocześnią potencjał rumuńskich wojsk lądowych, zastępując przestarzały sprzęt pamiętający jeszcze czasy Układu Warszawskiego. Rumunia obecnie używa MLI-84 i MLI-84M "Jderul" czyli rozwojowej wersji radzieckiego BMP-1, produkowana na licencji. Kadłub został wydłużony, a wóz otrzymał mocniejszy silnik i dodatkowe uzbrojenie w postaci wkm DSzK. Wersja zmodernizowana, MLI-84M, posiada nową wieżę z armatą 25 mm i wyrzutniami ppk Spike. Łącznie w służbie jest ponad 120 tych pojazdów w obu wersjach.

Nowa flota wozów od Rheinmetall będzie składać się z kilku specjalistycznych wariantów, zbudowanych na tej samej, modułowej platformie gąsienicowej Lynx KF41. Jej trzonem będą bojowe wozy piechoty (BWP), ale zamówienie obejmuje również wozy dowodzenia czy pojazdy ewakuacji medycznej. Taka dywersyfikacja pozwoli na kompleksowe wyposażenie brygad zmechanizowanych w pojazdy zdolne do realizacji szerokiego spektrum zadań na współczesnym polu walki.

Zgodnie z ustaleniami, dostawy wszystkich 298 pojazdów Lynx mają rozpocząć się w 2028 roku. Proces przekazywania wozów rumuńskiej armii ma potrwać dwa lata i zakończyć się w 2030 roku.

Inwestycja w bezpieczeństwo w ramach programu SAFE

Zakup wozów Lynx jest realizowany ramach unijnego instrumentu SAFE. Jest to mechanizm tanich kredytów długoterminowych, mający na celu wzmocnienie zdolności obronnych państw członkowskich. Rumunia, z przyznaną pulą ponad 16,6 mld euro, jest drugim po Polsce największym beneficjentem tego programu.

Całkowity pakiet zamówień złożonych przez Rumunię w Rheinmetall w maju 2026 roku opiewa na gigantyczną kwotę 5,7 miliarda euro i obejmuje, oprócz wozów Lynx, także systemy obrony powietrznej Skyranger, które również będą bazować na podwoziu Lynx, amunicję średniokalibrową, w tym programowalną amunicję przeciw dronom, oraz cztery okręty wojenne: dwa patrolowce i dwie jednostki wsparcia dla nurków. Decyzje te wpisują się w strategię systematycznego zwiększania wydatków na obronność, które w Rumunii osiągnęły poziom ok. 2,4% PKB.

Impuls dla rumuńskiej gospodarki i przemysłu

Realizacja tak ogromnego kontraktu wiąże się z potężnymi inwestycjami w rumuński przemysł. Rheinmetall zapowiedział, że zamierza zainwestować kilkaset milionów euro w rozbudowę swoich mocy produkcyjnych w Rumunii. Znaczna część wartości dodanej szacowana na ponad 50% ma powstać lokalnie.

Kluczowe korzyści dla rumuńskiej gospodarki obejmują stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy, włączenie do łańcucha dostaw ponad 200 lokalnych podwykonawców oraz szeroko zakrojony transfer technologii, który wzmocni kompetencje krajowego przemysłu obronnego.

Niemiecki koncern jest już obecny w Rumunii poprzez swoją spółkę zależną Rheinmetall Automecanica z siedzibą w Medias, która od lat działa na lokalnym rynku. Nowe zamówienia będą realizowane również w innych lokalizacjach, co przyczyni się do dalszego rozwoju ekosystemu przemysłowego w kraju.

Rheinmetall obniża cele średnioterminowe

Według informacji Bloomberg Rheinmetall rewiduje w dół średnioterminowe cele i do 2030 r. chce osiągnąć roczny obrót na poziomie 33–37 mld euro (wcześniej 50 mld euro) oraz marżę operacyjną ok. 20%. Firma mówi o „bardziej realistycznej ścieżce rozwoju” i „nowym poziomie konserwatyzmu” po niepowodzeniach w 2026 r., w tym utracie dużego kontraktu marynarki. Po serii wysokich zysków, która zaczęła się wraz z inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 r., ambicje spółki zostały wyhamowane. Kurs akcji spadł o ponad 50% od styczniowego maksimum (1920 euro).

CEO Armin Papperger wskazał, że firma może podpisać duży kontrakt z niemieckimi siłami zbrojnymi na ponad 1000 pojazdów Boxer (projekt Arminius), jeśli zaakceptuje niższą cenę proponowaną przez rząd - negocjacje trwają od miesięcy.

Czym jest KF41 Lynx?

Bojowy wóz piechoty KF41 Lynx, opracowany przez Rheinmetall, to nowoczesny pojazd opancerzony, zaprezentowany w 2018 roku, zaprojektowany z myślą o wysokiej mobilności, ochronie i sile ognia, mający konkurować z pojazdami jak ASCOD czy CV90. Waży około 44-50 ton, ma wymiary 7,7 m długości, 3,6 m szerokości i 3,3 m wysokości, z załogą trzech osób (dowódca, działonowy, kierowca) i miejscem dla ośmiu żołnierzy desantu.

Napędzany silnikiem wysokoprężnym Liebherr o mocy 1140 KM, osiąga prędkość 70 km/h i zasięg 500-600 km, z hydropneumatycznym zawieszeniem zapewniającym mobilność w trudnym terenie. Głównym uzbrojeniem jest armata automatyczna LANCE 2.0 kal. 35 mm (opcjonalnie 30 mm) z amunicją programowalną, wspierana przez wyrzutnię pocisków przeciwpancernych (np. Spike-LR) i karabin maszynowy 7,62 mm. Modułowa wieża LANCE 2.0 oferuje zaawansowane systemy celownicze z trybem „hunter-killer”.

Ochronę zapewnia modułowy pancerz ceramiczno-kompozytowy (STANAG 4569, poziom 5-6), z opcją pancerza reaktywnego, aktywnego systemu ochrony ADS, systemami redukcji sygnatury termicznej i radarowej oraz ochrony NBC. Wyposażony w cyfrowe systemy kierowania ogniem, celowniki termowizyjne, noktowizyjne, radary, kamery 360°, systemy wykrywania laserowego i łączność kompatybilną z NATO, integruje się z systemami zarządzania polem walki i dronami.

Modułowa konstrukcja pozwala na adaptację do ról takich jak wóz dowodzenia czy ambulans, a transportowalność zapewnia kompatybilność z samolotami A400M.