Polski przemysł obronny aktywnie dąży do wzmocnienia współpracy z Litwą, koncentrując się na rozwoju wspólnych przedsięwzięć produkcyjnych. Jak zaznaczył Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w wywiadzie dla Radia Znad Wilii, celem jest „rozwijać z Litwą wspólne projekty produkcyjne i szukać obszarów współpracy, które przyniosą korzyści obu stronom”. To podejście ma na celu nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb obronnych, ale także budowanie długoterminowych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i transferze technologii.

🇵🇱🇱🇹🤝 Polska i Litwa wspólnie o przemyśle obronnym i bezpieczeństwie! 🌍 Wilno jest dziś miejscem spotkania przedstawicieli polskiego i litewskiego sektora obronnego! Trwa Polsko-Litewskie Forum Biznesowe „Obrona i Bezpieczeństwo” (Poland–Lithuania Defence & Security Business Forum). 🏭 W wydarzeniu uczestniczy @AdamLeszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., który zabrał głos podczas oficjalnego otwarcia Forum. 🤝 Wśród uczestników są również przedstawiciele administracji rządowej obu państw, w tym: 🔹 @GGorbacevski – Minister Obrony Narodowej Litwy @Lithuanian_MoD, 🔹 Waldemar Urban – Wiceminister Gospodarki i Innowacji Litwy, 🔹 @KonradGolota – Wiceminister @MAPGOVPL. 🎯 O CZYM ROZMAWIAMY W WILNIE? 🔹 Rozwoju współpracy polskich i litewskich przedsiębiorstw obronnych. 🔹 Wspólnych projektach i europejskich programach obronnych, w tym EDF i EDIP. 🔹 Zwiększaniu zdolności produkcyjnych oraz możliwościach kooperacji przemysłowej. 🔹 Nowoczesnych technologiach, systemach bezzałogowych i rozwiązaniach dla bezpieczeństwa. 🇵🇱 GRUPA PGZ PREZENTUJE SWÓJ POTENCJAŁ! W programie Forum znalazły się wystąpienia przedstawicieli PGZ oraz prezentacje spółek: Huta Stalowa Wola, @PGZ_MESKO_SA, @PITRADWAR_PGZ, @BZE_BELMA_SA, Zakłady Mechaniczne Tarnów, @PGZ_WZE_SA i PCO. 🤝 Ważnym elementem wydarzenia są również spotkania B2B, umożliwiające nawiązywanie kontaktów i poszukiwanie nowych obszarów współpracy między przedsiębiorstwami obu krajów. 💪 PRODUKUJEMY POLSKIE BEZPIECZEŃSTWO! #ProdukujemyPolskieBezpieczeństwo— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) November 26, 2026

Umowa na Pioruny: Kluczowy element współpracy

Jednym z najważniejszych punktów polsko-litewskiej kooperacji jest planowana dostawa nowoczesnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Prezes Leszkiewicz potwierdził, że istnieje już podpisana umowa ramowa między Polską a Litwą w tej sprawie.

„Mamy podpisaną umowę ramową między Polską a Litwą, jeśli chodzi o zakup Piorunów (…). Jeszcze w grudniu w Warszawie z udziałem przedstawicieli resortu obrony Litwy podpiszemy umowę wykonawczą” – poinformował szef PGZ.

Podpisanie tej umowy wykonawczej w grudniu w Warszawie, z udziałem przedstawicieli litewskiego resortu obrony, będzie znaczącym krokiem w realizacji tych planów i wzmocnieniu potencjału obronnego Litwy.

Obecnie w Wilnie odbywa się Forum Biznesowe Sektora Obronnego Litwy i Polski, w którym uczestniczy polska delegacja. W ramach forum, polscy przedstawiciele prowadzą intensywne rozmowy z litewskimi firmami obronnymi oraz odwiedzają zakłady produkcyjne. Celem tych spotkań jest „poszukiwanie możliwości wykorzystania wzajemnych kompetencji, m.in. w optoelektronice i technologii laserowej”. Dzięki temu możliwe będzie identyfikowanie synergii i obszarów, w których oba kraje mogą wspólnie rozwijać innowacyjne rozwiązania.

Od dostawcy do partnera: Wspólna produkcja i miejsca pracy

Adam Leszkiewicz wyraźnie podkreślił zmianę w podejściu do współpracy, odchodząc od tradycyjnej relacji dostawca-klient. „Nie chcemy szukać relacji dostawca-klient, tylko wspólnych projektów i korzyści” – zaznaczył przedstawiciel polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ambitnym celem jest także „rozwijanie produkcji na Litwie i tworzenie tam miejsc pracy”. Takie podejście sprzyja nie tylko transferowi technologii, ale także wzmacnia gospodarki obu państw i buduje wspólny potencjał obronny.

Wśród omawianych obszarów współpracy znajdują się również systemy minowe, w tym system narzutowy Baobab, a także ochrona infrastruktury krytycznej, radary i systemy przeciwdziałania dronom. Polski przemysł obronny wyraża także zainteresowanie wykorzystaniem potencjału litewskich producentów optoelektroniki i laserów, co świadczy o kompleksowym podejściu do budowania partnerstwa.

Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO priorytetem

W rozmowie z wileńską rozgłośnią, prezes Leszkiewicz zaznaczył, że wzajemna współpraca ma służyć nie tylko potrzebom Polski i Litwy, ale także bezpieczeństwu całej wschodniej flanki NATO. Podkreślił również kluczowe znaczenie wsparcia instytucji rządowych oraz wzajemnego zaufania przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. To zaufanie jest fundamentem dla skutecznej i długoterminowej kooperacji w tak strategicznie ważnym sektorze.

Adam Leszkiewicz zwrócił uwagę na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną.

„Staramy się odpowiadać na zagrożenia, które są tu i teraz, ale trzeba zawsze być gotowym na to, że sytuacja będzie się zmieniała, nie zawsze na lepsze. (…) Należy myśleć o wschodniej flance NATO i szukać takich sposobów realizacji zadań, które są przed nami” – podsumował prezes PGZ.

Czym jest Piorun?

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to nowoczesny system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, będący głęboką modernizacją zestawu Grom. Opracowany przez MESKO S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i CRW Telesystem-Mesko, Piorun wyróżnia się zaawansowanym systemem naprowadzania na podczerwień, odpornym na zakłócenia.

Wyposażony w czujnik zbliżeniowy oraz celowniki dzienne i termowizyjne, umożliwia skuteczne działanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Rakieta o masie 10,5 kg osiąga prędkość do 660 m/s i jest zdolna do zwalczania celów poruszających się z prędkością do 400 m/s na kursie spotkaniowym. System został przetestowany w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczył rosyjskie samoloty, śmigłowce i drony.

Swoją skuteczność zestawy przeciwlotnicze Piorun udowodniły w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczyły rosyjskie samoloty, śmigłowce, a nawet pociski manewrujące. System może razić cele na dystansie do 6,5 km i pułapie do 4 km, a dzięki nowoczesnej głowicy samonaprowadzającej na podczerwień i zapalnikowi zbliżeniowemu jest skuteczny przeciwko małym obiektom, takim jak drony. Możliwość prowadzenia ognia w nocy i w trudnych warunkach pogodowych czyni go niezwykle uniwersalnym narzędziem na współczesnym polu walki.

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