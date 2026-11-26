Pojazd widoczny na nagraniu, to jeden z 49 czołgów M1A1 AIM, które Australia przekazała Ukrainie. Nagranie pokazuje pojazd poruszający się po błotnistych drogach w terenie wiejskim. Z bliska widać, że lufa działa wciąż wystaje przez otwór w osłonie, a wewnątrz konstrukcji znajdują się żołnierze. Z powietrza czołg sprawia wrażenie dużego, nieforemnego prostokąta na gąsienicach. Modyfikacja zainstalowana na czołgu całkowicie zmieniła jego kontur. Zamiast charakterystycznej sylwetki Abramsa mamy wysoką bryłę, której głównym zadaniem jest utrudnienie życia operatorom rosyjskich dronów FPV.

Taka ochrona nie jest przypadkowa. Wojna na Ukrainie pokazała, że pancerz czołgu jest szczególnie narażony na ataki roju dronów, zwłaszcza tych uderzających z góry i z tyłu, gdzie pancerz jest najcieńszy. W odpowiedzi na to zagrożenie pojazdy zaczęto wyposażać w metalowe klatki oraz tzw. jeżowate kolce.

Kolce te składają się z setek, a czasem nawet tysięcy rozwiniętych stalowych lub aluminiowych lin przemysłowych, prętów zbrojeniowych albo wiązek kabli. Są one przyspawane lub przykręcone do metalowej ramy (klatki) otaczającej wieżę, kadłub, a niekiedy także gąsienice i inne elementy pojazdu. Wystają zazwyczaj na 30–60 cm (czasem dalej) od pancerza. Ich głównym zadaniem jest wymuszenie przedwczesnej detonacji głowicy kumulacyjnej drona FPV w bezpiecznej odległości od kadłuba. Dzięki temu penetracja spada z około 500 mm do ok. 100 mm stali lub mniej. Dodatkowo kolce mogą zaplątywać lub uszkadzać śmigła i kadłub drona, a w przypadku dronów światłowodowych, by przecinać kabel sterujący, powodując utratę kontroli nad maszyną.

W efekcie pojazd jest w stanie przetrwać nawet dziesiątki trafień FPV. Coraz częściej pojawiają się też warianty uzupełnione o dodatkowe siatki lub daszki, chroniące przed zrzutami z większych dronów-bomberów. Całość tworzy coś w rodzaju polowego „jeża”, który znacząco zwiększa szanse przeżycia w środowisku całkowicie nasyconym bezzałogowcami.

W ostatnim czasie mieliśmy dwa przypadki, które pokazywały, że odpowiednio zmodyfikowany czołg, chroniony warstwowymi osłonami i rzemieślniczą pomysłowością załogi, wciąż potrafi stawić czoła masowym atakom z powietrza. Pierwszy z nich jest historia, która rozegrał się w lutym 2026 roku w sektorze operacyjnym 5. Samodzielnej Ciężkiej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy. Bohaterem tamtych wydarzeń stał się czołg Leopard 1A5 należący do 1. Batalionu Czołgów. Wykryta przez rosyjskie lotnictwo rozpoznawcze maszyna stała się celem zmasowanego atakowania. Przez niemal cały dzień rosyjskie siły wysyłały w kierunku unieruchomionego Leoparda kolejne fale dronów uderzeniowych FPV oraz cięższych bezzałogowców typu Molniya. W sumie na ukraiński czołg spadły aż pięćdziesiąt dwa drony kamikadze. Mimo tak niszczycielskiej fali ognia, pancerz nie został przebity, a załoga pod dowództwem oficera o pseudonimie „Spartan” nie tylko ocalała, ale pod osłoną nocy zdołała bez trudu uruchomić silnik i bezpiecznie ewakuować maszynę z zagrożonego rejonu.

Do niemal bliźniaczej, choć osadzonej w innych realiach doszło jesienią 2026 roku podczas udanej ukraińskiej operacji „Vivaldi” w rejonie Łymanu. Szczegóły tego starcia ujawnił znany amerykański analityk wojskowy i były oficer piechoty morskiej Rob Lee, który podczas wizyty na linii frontu rozmawiał bezpośrednio z dowódcami zaangażowanymi w natarcie. Jeden z zachodnich Leopardów biorących udział w przełamaniu rosyjskich linii obronnych stał się priorytetowym celem dla wrogich operatorów dronów. W trakcie dynamicznej walki maszyna przyjęła na siebie czterdzieści pięć bezpośrednich uderzeń dronów FPV. Pomimo nieustannego gradu eksplozji, czołg nie tylko w pełni osłonił życie i zdrowie wszystkich członków załogi, umożliwiając im dokończenie powierzonego zadania bojowego, ale po dziś dzień pozostaje w pełni sprawny i jest regularnie wykorzystywany w operacjach obronnych na tamtym odcinku frontu.

Nagranie pokazuje pojazd poruszający się po błotnistych drogach w terenie wiejskim. Z bliska widać, że lufa działa wciąż wystaje przez otwór w osłonie, a wewnątrz konstrukcji znajdują się żołnierze. Z powietrza czołg sprawia wrażenie dużego, nieforemnego prostokąta na gąsienicach. Modyfikacja całkowicie zmieniła jego kontur. Zamiast charakterystycznej, niskiej sylwetki Abramsa mamy wysoką bryłę, której głównym zadaniem jest utrudnienie życia operatorom rosyjskich dronów FPV. Taka ochrona nie jest przypadkowa. Wojna na Ukrainie pokazała, że klasyczny pancerz czołgu – nawet tak zaawansowanego jak Abrams – nie radzi sobie z tanimi, precyzyjnymi dronami atakującymi z góry i z tyłu. Metalowe klatki wymuszają przedwczesną detonację ładunku kumulacyjnego, a jeżowate kolce mogą uszkadzać lub zrywać kable światłowodowe niektórych dronów, powodując utratę kontroli nad nimi. W efekcie powstaje coś w rodzaju polowego „żółwia”, który ma zwiększyć szanse przetrwania w środowisku całkowicie nasyconym bezzałogowcami.

Skąd wziął się ten Abrams?

Czołg na nagraniu pochodzi z partii 49 maszyn M1A1 AIM, które Australia przekazała Ukrainie. Dostawy zakończyły się w grudniu 2025 roku. Były to pojazdy wycofywane z australijskiej armii w związku z przechodzeniem na nowsze wersje. Wartość całej partii oszacowano na około 245 milionów dolarów australijskich.

Pojazdy trafiły do kilku ukraińskich jednostek. Jedną z nich jest właśnie 1. Oddzielny Pułk Szturmowy im. Dmytra Kociubajło, szerzej znany jako „Da Vinci”. Jednostka wywodzi się z ochotniczego batalionu „Wilki Da Vinci”, który w trakcie wojny został rozbudowany do poziomu pułku. Specjalizuje się w działaniach szturmowych i należy do formacji, które intensywnie wykorzystują ciężki sprzęt w warunkach wysokiego zagrożenia ze strony dronów.

Darowizna ta stanowiła znaczące wzmocnienie ukraińskich sił pancernych, które wcześniej otrzymały 31 Abramsów w wariancie M1A1SA od Stanów Zjednoczonych.

Adaptacja wymuszona przez pole walki

Ukraińscy czołgiści i warsztaty polowe od dawna eksperymentują z dodatkowymi osłonami na zachodnim sprzęcie. W przypadku Abramsa z pułku „Da Vinci” modyfikacja poszła szczególnie daleko. Oprócz metalowej konstrukcji nośnej pojazd otrzymał jeżowate kolce antydronowe, które stały się jednym z charakterystycznych elementów ukraińskich adaptacji. Na innych egzemplarzach tej samej jednostki montowano też pancerz reaktywny Kontakt-1. Celem jest zawsze to samo czyli zmniejszyć skuteczność ataków dronów bez całkowitego unieruchomienia wieży.

Na nagraniu widać, że czołg zachowuje zdolność do jazdy po trudnym terenie. Jednocześnie konstrukcja jest na tyle rozbudowana, że wyraźnie widać priorytet czyli przeżywalność załogi i pojazdu. Należy jednak pamiętać, że takie konstrukcje to zawsze kompromis. Znacząco zwiększają masę i gabaryty pojazdu, co może obciążać zawieszenie i układ napędowy, a także ograniczać pole widzenia załogi oraz prędkość obrotu wieży. Mimo to, w obliczu ciągłego zagrożenia z powietrza, priorytetem staje się przeżywalność. Według różnych statystyk z dostarczonych przez USA i Australię czołgów = 82 sztuk - 33 M1A1SA od USA i 49 M1A1AIM od Australii, Rosjanom udało się skutecznie trafić 25 czołgów. Zniszczonych zostało 10 czołgów, uszkodzonych 15 maszyn, a przejąć i ewakuować udało się 5 uszkodzonych czołgów. Według różnych wyliczeń Ukraina posiada jeszcze około 57 czołgów M1A1SA i M1A1AIM.

W mediach społecznościowych można znaleźć podobne modyfikacje australijskich czołgów Abrams, poniżej Abrams z 225. Samodzielnego Pułku Szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy. Na ten moment wiadomo, że czołgi Abrams znajdują się w służbie pięciu ukraińskich jednostek: warianty M1A1 SA w 47. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej, a warianty M1A1 AIM w 425. Samodzielnym Pułku Szturmowym, 1. Samodzielnym Pułku Szturmowym, 160. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej oraz 225. Samodzielnym Pułku Szturmowym.

Tank crews of the Ukrainian Armed Forces’ 225th Separate Assault Regiment have received former Australian M1A1 AIM Abrams tanks. Abrams tanks are currently known to be in service with five Ukrainian units: M1A1 SA variants with the 47th Separate Mechanized Brigade, and M1A1 AIM variants with the 425th Separate Assault Regiment, 1st Separate Assault Regiment, 160th Separate Mechanized Brigade, and 225th Separate Assault Regiment.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 4, 2026

Czołg Abrams M1A1

Czołg Abrams M1A1 FEP to amerykański czołg podstawowy III generacji używany przez amerykański Korpus Piechoty Morskiej (USMC) charakteryzujący się szeregiem zmian względem starszych wersji w zakresie siły ognia oraz poziomu ochrony załogi. Wóz otrzymał unowocześniony pancerz, zapewne z wkładami ze stopu zubożonego uranu. Jeżeli chodzi o siłę ognia, czołg otrzymał celownik główny z nowym dalmierzem laserowym oraz nowszą kamerę termowizyjną o zakresie przybliżenia nawet 50-krotnie. Uzbrojenie pozostało bez zmian i stanowi je dalej armata M256 kal. 120 mm oraz uzupełniający ją karabin maszynowy M240 oraz M2. Za napęd odpowiada dalej turbina gazowa AGT-1500 o mocy 1500 KM, pozwalający na rozpędzenie czołgu do 70 km/h.