Wszystkie czołgi Abrams już na Ukrainie. Kiedy zostaną użyte?

O'Donnell dodał, że wszyscy ukraińscy żołnierze, którzy szkolili się na Abramsach z siłami USA w Niemczech, wrócili do domu. Kijów otrzymał również amunicję i części zamienne do czołgów. "Dotrzymaliśmy warunków umowy" - oświadczył przedstawiciel armii USA na Europę i Afrykę.

Amerykańscy wojskowi twierdzą, że może minąć trochę czasu, zanim Abramsy zostaną skierowane na pole walki, ponieważ dowódcy muszą zdecydować, gdzie i kiedy użyć pojazdów, aby ich wykorzystanie w bitwach z siłami rosyjskimi było jak najskuteczniejsze.

"Czołg Abrams jest cholernie dobrym pojazdem pancernym, ale nie jest panaceum. Ostatecznie liczy się determinacja Ukrainy do osiągnięcia przełomu" - powiedział płk O'Donnell.

Pierwsze Abramsy zostały dostarczone na Ukrainę we wrześniu. Pojazdy te uzupełnią arsenał już posiadanych przez Siły Zbrojne Ukrainy zachodnich czołgów. Ukraińska armia używa już niemieckiego Leoparda-2 i brytyjskiego Challengera-2.

Czołg Abrams M1A1 FEP to amerykański czołg podstawowy III generacji używany przez amerykański Korpus Piechoty Morskiej (USMC) charakteryzujący się szeregiem zmian względem starszych wersji w zakresie siły ognia oraz poziomu ochrony załogi. Wóz otrzymał unowocześniony pancerz, zapewne z wkładami ze stopu zubożonego uranu. Jeżeli chodzi o siłę ognia, czołg otrzymał celownik główny z nowym dalmierzem laserowym oraz nowszą kamerę termowizyjną o zakresie przybliżenia nawet 50-krotnie. Uzbrojenie pozostało bez zmian i stanowi je dalej armata M256 kal. 120 mm oraz uzupełniający ją karabin maszynowy M240 oraz M2. Za napęd odpowiada dalej turbina gazowa AGT-1500 o mocy 1500 KM, pozwalający na rozpędzenie czołgu do 70 km/h.

Generał Polko o Abramsach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Amerykańskie czołgi znalazły się na Ukrainie kilka miesięcy wcześniej, niż się tego spodziewano, i w idealnym czasie, aby mogły zostać wykorzystane w kontrofensywie przeciwko Rosji - skomentowały anonimowe źródła w amerykańskim resorcie obrony w rozmowie z dziennikiem "New York Times" pod koniec września. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow podkreślił w niedawnej rozmowie z amerykańskim portalem militarnym The War Zone, że Abramsy będą musiały zostać zastosowane do przeprowadzenia "bardzo konkretnych, dobrze przygotowanych operacji". W przeciwnym razie, jak uważa Budanow, istnieje ryzyko, że zostaną zniszczone.

Wsparcie dla Ukrainy

Radio Swoboda przypomniało, że od początku wojny Rosji z Ukrainą, Stany Zjednoczone przekazały Kijowowi pomoc wartą około 44 mld dolarów. Pentagon dysponuje jeszcze około 5 mld dolarów, przeznaczonych na pomoc Ukrainie, zatwierdzonych przez Kongres. Jak podał serwis Bloomberg, Biały Dom rozważa złożenie wniosku do Kongresu o uchwalenie dodatkowych 100 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Połączenie tych wydatków w jeden pakiet miałoby pomóc w zaakceptowaniu go przez Kongres, gdzie rośnie opór wobec dalszej pomocy dla Ukrainy.

Latem tego roku Biały Dom zwrócił się do Kongresu o przyznanie dodatkowych 24 mld na pomoc wojskową i finansową dla Kijowa - miało to starczyć na jeden kwartał - jednak plan nie został przyjęty ze względu na opór skrajnej frakcji Partii Republikańskiej i usunięcie ze stanowisku spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego. W rezultacie prace parlamentu są sparaliżowane. Nowy kandydat partii na spikera, Jim Jordan, przeciwnik pomocy Ukrainie, nie uzyskał we wtorek większości głosów

Ile czołgów ma Ukraina, a ile Rosja?

Według różnych szacunków jak podaje portal Oryx, który zajmuje się liczeniem strat po obu stronach konfliktu, Siły Zbrojne Ukrainy dysponują około 1500 czołgami. Według Oryx Ukraina straciła około 550 z 987 czołgów, którymi dysponowała na początku inwazji, i zdołała zdobyć 545 rosyjskich czołgów. Zachodni sojusznicy przekazali do Kijowa około 750 czołgów.

Według niemieckiego instytutu Statista, od sierpnia 2023 roku, Ukraina otrzymała od zachodnich sojuszników ponad 70 czołgów Leopard 2, w tym prawie cały batalion z Polski, a także 14 czołgów Challenger 2 z Wielkiej Brytanii. Inne duże dostawy Leopardów 2 pochodziły z Niemiec (18 sztuk modelu 2A6 ), Hiszpanii (10) i Szwecji (10 pojazdów o oznaczeniu Strv 122, czyli szwedzkiej wersji Leoparda 2). Z Portugalii przyjechały trzy kolejne Leopardy 2A6. Minister Michał Dworczyk w lipcu bieżącego roku, informował że Polska dostarczyła Ukrainie ponad 250 czołgów, chodzi tutaj T-72 w różnych wersjach, PT-91 Twardy, a także Leopardy 2.

Z kolei Rosja straciła ponad 2000 z 3417 czołgów, których użyła do inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Oryx szacuje, że armii rosyjskiej pozostało obecnie około 1400 czołgów. Jednak są to tylko szacunki, większość danych jest nieujawniona lub niejasna.

PM/PAP