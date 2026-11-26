Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, w wywiadzie 25 listopada nazwał wojnę na Ukrainie "wojną zastępczą" i stwierdził, że Władimir Putin wykazuje "wstrzemięźliwość", zgadzając się nie używać broni jądrowej.

Kushner ocenił, że Putin nie jest zainteresowany zawieszeniem broni, a przyszłe porozumienie powinno skupiać się na nowej architekturze bezpieczeństwa i elastycznym podejściu do ustalania granic, które w Europie często się zmieniały.

Zięć Trumpa nazwał Putina "arcymistrzem polityki" i skrytykował prezydenta Zełenskiego za jego postawę wobec Trumpa, sugerując, że od prezydenta USA zależy gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy.

W rozmowie z Matthiasem Doepfnerem, szefem koncernu Axel Springer, do którego należy m.in. portal Politico, Jared Kushner odniósł się do kwestii rosyjskich prowokacji w Europie, w tym wysyłania pocisków do Polski. Odpowiedział, że wojna na Ukrainie jest w praktyce „wojną zastępczą” (proxy war). Według Kushnera, istnieje niewielkie ryzyko eskalacji konfliktu poprzez błąd w ocenie, ale Władimir Putin do tej pory zachowuje powściągliwość.

„Niewiele potrzeba, by przez błąd w ocenie doszło do ogromnej eskalacji. Na razie Putin wykazuje wstrzemięźliwość. Zgodził się nie używać broni jądrowej, co oczywiście jest dużą rzeczą, i zapewnił nas, że nie ma takiego zamiaru” – powiedział Kushner.

Przyszłość granic i architektura bezpieczeństwa: Wizja rozwiązania konfliktu

Kushner zwrócił uwagę na to, że rosyjski przywódca nie zgadza się na zawieszenie broni na Ukrainie, ponieważ nie ma zaufania, że rozejm doprowadzi do trwałego układu pokojowego.

„Bardzo, bardzo mocno o to naciskaliśmy, ale nie wygląda na to, by prezydent Putin był tym zainteresowany. Dlatego powinniśmy skupić się na okresie powojennym” – relacjonował zięć Trumpa.

W jego ocenie, kluczowe jest uzgodnienie przyszłego układu bezpieczeństwa, który pomoże w rozwiązaniu innych kwestii, w tym terytorialnych. Jared Kushner podkreślił historyczną zmienność granic w Europie, sugerując elastyczne podejście do tej kwestii.

„Większość granic w Europie zmieniała się z czasem. (...) Będziemy musieli ustalić jakąś linię. Nie chodzi o sprawiedliwość ani o to, kto ma rację. Chodzi o to, jak zakończyć zabijanie” – zaznaczył.

Ta perspektywa może budzić zaniepokojenie w krajach obawiających się o swoją integralność terytorialną.

Krytyka Europy i Ukrainy: Wpływ na perspektywy pokoju

Amerykański negocjator odniósł się również do postawy Europy wobec Rosji. Mimo że amerykańskim wysłannikom udało się przekonać do rozszerzenia rozmów z Rosją o Europę, Putin „widzi wiele prowokacyjnych wypowiedzi i działań Europy”. Kushner uważa, że Putin postrzega Europę jako niegotową na pokój i dążącą do strategicznej porażki Rosji. Jednocześnie Kushner zapewnił, że w prywatnych rozmowach z partnerami europejskimi przekonuje, iż „przywódcy europejscy chcą pokoju”. W kontekście NATO, Kushner przyznał, że Rosjanie „naprawdę postrzegają NATO jako zagrożenie dla siebie”. Stwierdził, że jeśli prawdziwą intencją NATO jest bycie sojuszem obronnym, to jest szansa na wyjaśnienie dezinformacji w rozmowach. Jego zdaniem, wojna w Ukrainie jest wynikiem „złych decyzji i błędnych ocen dokonanych przez wielu przywódców w ciągu wielu lat”.

Kushner skrytykował również prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zarzucając mu „atakowanie” prezydenta Trumpa po umowie dieslowej z Rosją. Sugerował, że Zełenski powinien okazywać szacunek Trumpowi, ponieważ to od niego zależy, czy Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa. Według Kushnera, Trump „co do zasady zgodził się na takie gwarancje „jeśli będzie właściwa architektura bezpieczeństwa i odpowiednie okoliczności”.

Putin jako „arcymistrz polityki”: Nieoczekiwane pochwały

W wywiadzie dla Axel Springer, Jared Kushner nieoczekiwanie wyraził uznanie dla Władimira Putina, określając go mianem „arcymistrza polityki”. Zięć Trumpa podkreślił, że rosyjski prezydent jest „postacią historyczną” i zawsze „bardzo dobrze przygotowany, robi dużo notatek, (...) bardzo dogłębnie rozumie problemy i ma w nich bardzo zdecydowane poglądy”.

Donald Trump i Mark Rutte na Florydzie. Kluczowe rozmowy o Ukrainie i roli Rosji w obliczu naruszeń

Tymczasem prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotkali się na Florydzie w Mar-a-Lago, aby omówić kluczowe kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego. Głównymi tematami były wojna na Ukrainie, konflikt z Iranem oraz konieczność unikania przez Rosję działań eskalujących konflikt. Spotkanie, które Biały Dom określił jako doniosłe, odbyło się po niedawnym dwukrotnym naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez Rosję.

„Omówiliśmy również, jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu” - czytamy w oświadczeniu. Innym tematem było zwiększanie inwestycji w obronność i przemysł zbrojeniowy w całym NATO.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w środę (25 listopada) w telewizji Fox News, że prezydent USA Donald Trump testuje przywódcę Rosji Władimira Putina.

"Działania prezydenta Trumpa, również podczas spotkania w Shenzhen, także stanowią próbę dla Putina. Jak poważne są jego intencje? Czy jest gotów zasiąść do stołu negocjacyjnego? Czy naprawdę chce zaangażować się w rozmowy? Dlatego utrzymujmy tę presję. Uważam, że przynosi ona efekty i musimy ją nadal wywierać" - powiedział w Fox News sekretarz generalny NATO.

Ocenił, że wysłannicy Trumpa Jared Kushner i Steve Witkoff pracują z ogromnym poświęceniem, aby doprowadzić do zakończenia wojny.

"Oczywiście, kiedy wojna się zakończy – najlepiej na mocy porozumienia pokojowego, a jeśli okaże się to niemożliwe, w drodze długoterminowego zawieszenia broni – musimy zadbać o to, by Ukraina miała zagwarantowane bezpieczeństwo na przyszłość" - dodał.

Jak zaznaczył, istnieją różne sposoby, aby to osiągnąć. Podkreślił, że odpowiedź na pytanie, czy Ukraina powinna do przystąpić NATO, należy wyłącznie do samego Sojuszu.

"Oczywiście istnieją jednak również inne sposoby zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zawarciu porozumienia pokojowego" - kontynuował szef NATO.

Wyraził przekonanie, że najważniejsze jest jednak zagwarantowanie Ukrainie wszystkiego, czego potrzebuje, by nadal skutecznie się bronić i wywierać maksymalną presję na Rosję.

Pytany o środki obrony powietrznej dla Ukrainy, odparł: "Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie kluczowe dane wywiadowcze. Dostarczają również niezbędny sprzęt obronny, za który płacą Kanada i kraje europejskie. Uważam, że to sprawiedliwe rozwiązanie".

"Jeśli chodzi o te zaawansowane pociski przechwytujące PAC-3 do systemów Patriot, Stany Zjednoczone dostarczają je zgodnie z obietnicą"- oznajmił Rutte.

Jak mówił dalej:

"Europa również przekazuje Ukrainie wszystko, co jest w stanie dostarczyć. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy zrobić jeszcze więcej. Wiemy, że zapasy są ograniczone, ale wiem, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa aktywnie analizują, jakie dodatkowe działania można podjąć w tej kwestii" - powiedział szef NATO.