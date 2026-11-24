Korea Południowa właśnie odebrała pierwszy brazylijski samolot transportowy Embraer C-390 Millennium, znacząco wzmacniając swoje siły powietrzne.

Maszyna, będąca pierwszym tego typu transportowcem w Azji, wylądowała w Seulu i może przewieźć do 26 ton ładunku.

Pierwszy C-390 Millennium dla Republiki Korei przybył do kraju 23 listopada 2026 roku. Samolot o numerze seryjnym 39000013 i tymczasowej rejestracji brazylijskiej PT-ZNA wylądował w bazie w Seulu. Jak informuje Army Recognition, podróż maszyny rozpoczęła się 12 listopada w portugalskiej Alverca. Po drodze samolot zatrzymywał się w Omanie, Indiach oraz na Filipinach, skąd wykonał ostatni etap przelotu do Korei Południowej.

Korea Południowa zamówiła trzy samoloty C-390

Pierwszy C-390 Millennium przejdzie procedury odbiorcze, zanim zostanie formalnie włączony do wyposażenia południowokoreańskich sił powietrznych. Możliwe przekazanie maszyny do służby nastąpi w grudniu 2026 roku. Dostawa dwóch pozostałych samolotów ma zostać zakończona do grudnia 2027 roku. Zakup realizowany jest w ramach programu Large Transport Aircraft II (LTA-II). Południowokoreańska agencja zakupów obronnych DAPA wybrała konstrukcję Embraera 4 grudnia 2023 roku. Tym samym Embraer pokonał konkurencyjne propozycje Lockheed Martina - C-130J-30 Super Hercules oraz Airbusa - A400M.

Wartość całego programu LTA-II wynosi 883 mld wonów. Sam pakiet zakupu trzech samolotów wyceniono na około 710 mld wonów, czyli 470–473 mln dolarów. Obejmuje on nie tylko maszyny, ale również ich dostosowanie do wymagań odbiorcy, szkolenie personelu, części zamienne, wyposażenie naziemne oraz wsparcie logistyczne.

C-390 Millennium dla koreańskich sił powietrznych

Nowe samoloty trafią do 15. Skrzydła Misji Specjalnych, które wykorzystuje obecnie transportowce C-130H/J oraz CN-235. C-390 ma zwiększyć możliwości transportu wojskowego, przewozu sprzętu, realizacji operacji powietrznodesantowych oraz misji specjalnych. Embraer C-390 Millennium może przewozić do 26 ton ładunku, a jego prędkość przelotowa wynosi około 870 km/h. Zależnie od masy transportowanego wyposażenia zasięg maszyny wynosi od około 2000 km przy maksymalnym ładunku. Zasięg sięga 6240 km, a po zastosowaniu dodatkowych zbiorników paliwa może wzrosnąć do 8460 km.

Samolot może transportować m.in. pojazdy opancerzone, śmigłowce, żołnierzy i wyposażenie wojskowe. W konfiguracji pasażerskiej zabiera do 80 żołnierzy, natomiast podczas operacji powietrznodesantowych może przewozić 66 spadochroniarzy z pełnym wyposażeniem. W przypadku ewakuacji medycznej jego pokład może zostać przystosowany do transportu 74 noszy oraz ośmiu członków personelu medycznego. Konstrukcja umożliwia również wykonywanie zrzutów zaopatrzenia. Systemy desantowania pozwalają na dostarczanie ładunków o masie do 19 ton.

Koreańskie firmy w łańcuchu dostaw Embraera

Program zakupu C-390 obejmuje również współpracę przemysłową z południowokoreańskimi przedsiębiorstwami. Kencoa Aerospace uzyskała kontrakt o wartości 61,2 mld wonów na dostawy komponentów, obowiązujący do września 2030 roku. Z kolei ASTG podpisała odrębną umowę wartą 74 mld wonów. Łączna wartość tych kontraktów wynosi 135,2 mld wonów. Współpraca obejmuje produkcję części oraz rozwój krajowych możliwości obsługi, napraw i remontów samolotów. Koreańskie przedsiębiorstwa mogą dzięki temu uczestniczyć nie tylko w utrzymaniu floty własnych sił powietrznych, ale również w dostawach komponentów dla kolejnych odbiorców C-390 na świecie.