Po incydencie z rosyjskimi rakietami, NATO podjęło kluczową decyzję o wzmocnieniu polskiej obrony, reagując na eskalację zagrożeń.

Polska otrzyma do dyspozycji samolot wczesnego ostrzegania AWACS, co znacząco zwiększy zdolności obronne wschodniego skrzydła Sojuszu.

Sprawdź, jakie dalsze kroki zapowiada wiceszef MON.

Incydent z rosyjskimi rakietami: Co wydarzyło się w polskiej przestrzeni powietrznej?

W nocy z 19 na 20 listopada Polska doświadczyła poważnego naruszenia swojej przestrzeni powietrznej, kiedy to trzy rosyjskie pociski manewrujące typu Ch-101, używane podczas zmasowanego ataku na zachodnią Ukrainę, wtargnęły na terytorium kraju. Elementy tych pocisków odnaleziono później w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Incydent ten wywołał natychmiastową reakcję polskich sił zbrojnych, które podniosły w powietrze myśliwce F-16. W operację zaangażowane były również szwedzkie Gripeny, wspierane przez holenderski samolot tankowania powietrznego oraz samoloty wczesnego ostrzegania.

W związku z tym zdarzeniem, sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, określił sytuację jako „niebezpieczną”, wyrażając solidarność Sojuszu z Polską. Minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział, że zwróci się do sojuszników o dodatkowe wsparcie, w tym o kolejne samoloty wczesnego ostrzegania AWACS oraz myśliwce F-35. W poniedziałek rzecznik MSZ, Maciej Wewiór, poinformował również o zamiarze wezwania rosyjskiego ambasadora do resortu w celu złożenia wyjaśnień, co miało nastąpić po zakończeniu procedur po stronie wojska i służb.

NATO reaguje: Samolot AWACS dla Polski i dalsze kroki

W odpowiedzi na rosyjską prowokację, w poniedziałek, 23 listopada br. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, będącej najważniejszym organem decyzyjnym Sojuszu. Podczas briefingu prasowego po spotkaniu, wiceszef MON, Paweł Zalewski, przekazał kluczowe informacje dotyczące dalszych działań. Poinformował, że przedstawił analizę polityczną dotyczącą piątkowych wydarzeń oraz wynikające z nich wnioski. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generał brygady Jarosław Stróżyk, omówił atak z perspektywy wojskowej. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami spotkania rozważano polskie propozycje mające na celu zwiększenie zdolności obronnych, szczególnie w zakresie obrony powietrznej NATO.

Zalewski z zadowoleniem odnotował, że „Część z (propozycji) spotkała się z bardzo pozytywną odpowiedzią. (...) Potwierdzona została decyzja, że (...) do dyspozycji Polski będzie postawiony jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS”. Wcześniej wiceszef MON sygnalizował, że Polska będzie zabiegać w Brukseli o wzmocnienie obrony samolotami dostępnymi w dyspozycji państw NATO. Decyzja o przekazaniu samolotu AWACS jest więc bezpośrednią odpowiedzią na te apele. Zalewski zapowiedział również, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, na którym zostaną rozważone kolejne propozycje Polski dotyczące wzmocnienia obrony. Warto przypomnieć, że flota natowskich AWACS-ów bazuje na samolotach Boeing E-3A Sentry.

Wiceminister @ZalewskiPawel w Kwaterze Głównej #NATO: Do dyspozycji Polski będzie jeden samolot szybkiego ostrzegania #AWACS. To jest bardzo poważna zdolność, która daje nam pogłębioną świadomość sytuacyjną. I to jest natychmiastowa reakcja NATO.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 23, 2026

Solidarność Sojuszu: Jakie stanowisko zajęli ambasadorowie NATO?

Wiceminister Paweł Zalewski podkreślił, że podczas spotkania Rady Północnoatlantyckiej wszyscy ambasadorowie krajów NATO „wyrażali pełną solidarność z Polską w obliczu prowokacji rosyjskich”. Jak relacjonował, nikt spośród sojuszników nie kwestionował intencjonalności działań Rosji. Ambasadorowie mieli pełną świadomość, że piątkowy atak nie był odizolowanym incydentem, lecz stanowił „część większej całości, że to jest część tej eskalacji rosyjskiej wobec NATO”. Zalewski wyraził swoje zadowolenie z jedności Sojuszu, zaznaczając, że wszyscy zabierający głos ambasadorowie państw członkowskich NATO „wyrażali solidarność, pełną solidarność z nami w obliczu tych prowokacji rosyjskich”.

Zgodnie z jego słowami, uczestnicy spotkania zgodzili się, że „Rosjanie w relacjach z NATO posunęli się wyżej na drabinie eskalacyjnej”. Oznacza to, że konieczna jest adekwatna i właściwa odpowiedź wobec Rosji, która nie ma na celu eskalacji, lecz zniechęcenie jej do dalszych ataków poprzez reakcję na tym samym poziomie, na którym działa agresor. Zalewski zaznaczył, że z każdej strony słyszał wyrazy poparcia i zrozumienia dla konieczności zwiększenia zdolności obrony powietrznej NATO.

Polska jako przykład: Dostosowanie regulacji do nowych zagrożeń

Podczas rozmów w Brukseli Paweł Zalewski zwrócił uwagę na to, że Polska już wcześniej dostosowała swoje wewnętrzne przepisy do zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa. Kraj zmienił swoje prawo, umożliwiając dowództwu obrony powietrznej wydawanie pilotom zgody na zestrzeliwanie obiektów naruszających przestrzeń powietrzną. Jak zauważył wiceminister, NATO wciąż utrzymuje standardy związane z okresem pokoju, co może być wyzwaniem w obliczu dynamicznie zmieniających się zagrożeń.

Zalewski podkreślił, że kwestia ta nie była bezpośrednio dyskutowana podczas spotkania, ale jest przedmiotem rozważań. W jego ocenie, Polska dała przykład, w jaki sposób należy uelastycznić lub dostosować regulacje do aktualnych zagrożeń. „my daliśmy NATO przykład, w jaki sposób należy uelastycznić - albo może lepiej, dostosować - regulacje do zagrożeń. Polska tutaj odrobiła swoją lekcję i pokazała, co należy zrobić” – przekonywał wiceminister, wskazując na proaktywną postawę Polski w obliczu eskalacji napięć na wschodniej granicy Sojuszu. Zwiększenie obecności samolotów AWACS w regionie wschodnim NATO jest kluczowe dla monitorowania przestrzeni powietrznej i szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia, co wpisuje się w dążenie do wzmocnienia bezpieczeństwa i obrony Polski i całego Sojuszu.