• Jak działa procedura przyjmowania unijnych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej?

• Nowy pakiet ma uderzyć w rosyjskie źródła finansowania wojny, ograniczyć współpracę gospodarczą z Moskwą i utrudnić obchodzenie sankcji.

• Dlaczego kolejne pakiety sankcji są wprowadzane stopniowo, a nie jednorazowo?

Jak w Unii wygląda proces stanowienia sankcji wymierzonych w Federację Rosyjską

Decyzję o przyjęciu 22. pakietu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej podejmuje Rada Unii Europejskiej. Podstawą prawną jest art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej.

Zgodnie z tym projekt Komisji trafi on do opiniowania państw członkowskich. Będzie analizowany przez odpowiednie grupy robocze Rady UE. W toku tych prac mogą być zgłaszane zastrzeżenia, a więc może dojść do zmian w przedstawionym projekcie pakietu sankcyjnego. Aby sankcje zostały przyjęte, potrzebna jest jednomyślna zgoda państw członkowskich.

Sama decyzja polityczna jednak nie wystarcza do wprowadzenia wszystkich sankcji gospodarczych i finansowych. Konieczne jest ponadto rozporządzenie Rady UE, przygotowywane wspólnie przez wysokiego przedstawiciela UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Komisję Europejską. W tym przypadku rozporządzenie przyjmowane jest większością kwalifikowaną, a nie jednomyślnie. Uwaga: poszczególne elementy pakietu mogą być negocjowane oddzielnie. Nie ma obowiązku przyjęcia wszystkich propozycji Komisji jako jednego, nierozłącznego zestawu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że uzgodnienie kolejnego unijnego pakietu sankcji nałożonych na Federację Rosyjską trwa zazwyczaj od kilku tygodni do około półtora miesiąca.

To tyle prawniczej teorii w skrócie. A teraz o tym...

Co Ursula von der Leyen zaproponowała w imieniu Komisji Europejskiej

Wskazała, że byli rosyjscy żołnierze, którzy uczestniczyli w wojnie przeciwko Ukrainie (w komunikacie użyto sformułowania „byli rosyjscy uczestnicy walk w Ukrainie”), nie będą mogli wjeżdżać do UE, gdyż stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Zaproponowane ograniczenia wizowe mają być odpowiedzią na nasilające się w Europie działania osób werbowanych przez rosyjskie służby specjalne, w tym akty sabotażu i ataki fizyczne.

Nowy pakiet ma uderzyć w rosyjskie źródła finansowania wojny, ograniczyć współpracę gospodarczą z Moskwą i utrudnić obchodzenie sankcji.

Komisja chce odciąć od systemu SWIFT (międzynarodowego systemu bezpiecznej wymiany komunikatów między bankami i innymi instytucjami finansowymi) 60 rosyjskich banków. Zaostrzone mają zostać również ograniczenia wobec platform kryptowalutowych wykorzystywanych przez Rosję do obchodzenia sankcji. W tym celu Komisja proponuje powołanie Grupy Specjalnej ds. Sankcji Kryptowalutowych.

Komisja chce również zakazać europejskim firmom świadczenia usług na rzecz rosyjskiego sektora energetycznego, w tym związanych z produkcją i przesyłem energii elektrycznej. Na unijną czarną listę ma trafić ponad 70 kolejnych statków rosyjskiej floty cieni transportujących rosyjską ropę i produkty ropopochodnem pod nierosyjską banderą. Sankcjami mają zostać objęte także tankowce ubezpieczone w Rosji.

Nowe restrykcje dotyczą także sportu i kultury. Zakazany miałby być udział rosyjskich drużyn i sportowców występujących pod rosyjską flagą w wydarzeniach sportowych organizowanych na terenie UE, a także eksponowanie oficjalnych symboli Rosji. Przewidziano ponadto ograniczenie finansowania europejskich organizacji sportowych i kulturalnych przez rosyjskich sponsorów oraz restrykcje dotyczące udziału Rosjan we władzach europejskich federacji sportowych.

Wśród pozostałych propozycji znalazł się zakaz zasiadania obywateli państw UE w organach zarządzających przedsiębiorstw działających w Rosji. Reasumując: Komisja Europejska przedstawiła 22. pakiet sankcji, nie informując jednak, ile konkretnie nowych restrykcji ma on obejmować.

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W przeddzień rosyjskiej inwazji Unia przedstawiła pakiet sankcji

23 lutego 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła pakiet sankcji w odpowiedzi na uznanie przez Federację Rosyjską niepodległości samozwańczych republik w Doniecku i Ługańsku oraz skierowanie rosyjskich wojsk na ich terytorium. Wówczas Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, uznał rosyjskie decyzje za „nielegalne i niedopuszczalne”. Zakomunikowano, że: „UE potwierdza swoje niezachwiane poparcie i zaangażowanie na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach”. Sankcje obejmowały łącznie 555 osób i 52 podmioty.

Ograniczeniami objęto wszystkich 351 deputowanych rosyjskiej Dumy Państwowej, którzy 15 lutego głosowali za apelem o uznanie niepodległości separatystycznych republik. Sankcje nałożono również na 27 kolejnych osób i podmiotów, w tym przedstawicieli władz, oligarchów, banki, wysokich rangą wojskowych oraz osoby odpowiedzialne za działania dezinformacyjne.

Restrykcje oznaczały zamrożenie aktywów, zakaz udostępniania środków finansowych oraz zakaz wjazdu na terytorium UE. Wprowadzono zakaz importu towarów z obszarów niekontrolowanych przez rząd Ukrainy, ograniczenia handlowe i inwestycyjne w wybranych sektorach, zakaz świadczenia usług turystycznych oraz zakaz eksportu określonych towarów i technologii. Wprowadzono również sektorowy zakaz finansowania Federacji Rosyjskiej, jej rządu i banku centralnego. Celem było ograniczenie dostępu rosyjskiego państwa do unijnych rynków kapitałowych i finansowych oraz usług.

W komunikacie Rada UE podkreśliła, że jest gotowa przyjąć kolejne, znacznie szersze sankcje.

Przedostatni, 21. pakiet sankcji Unia ogłosiła 23 lipca 2026 r. Restrykcjami objęto 48 osób i 170 podmiotów. Wprowadzono m.in. ograniczenia dotyczące kolejnych 41 statków tzw. floty cieni. Rozszerzono restrykcje finansowe na 33 rosyjskie instytucje kredytowe i finansowe oraz cztery banki z państw trzecich. Wprowadzono zakaz transakcji z 14 platformami związanymi z kryptowalutami, mającymi siedziby w Gruzji, Panamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Wyspach Marshalla, w Kirgistanie i na Białorusi. Stworzono podstawy prawne do wprowadzenia zakazu wizowego dla żołnierzy i byłych żołnierzy Sił Zbrojnych Rosji…

W komunikacie zacytowano Kaję Kallas, wysoką przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przewodniczącą Rady ds. Zagranicznych: „Z każdą rundą sankcji ograniczamy rosyjską gospodarkę i jej zdolność do przedłużania nielegalnej wojny. Nasz 21. pakiet obejmuje największą liczbę [wpisów na listę sankcyjną] od czterech lat (…)”.

Pełne kalendarium unijnych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej dostępne jest na tej stronie.

Kilka zdań komentarza

Gdy się prześledzi historię unijnych sankcji, to widać wyraźny wzrost ich (potencjalnej i faktycznej) dotkliwości. Wydaje się, że po kilku pakietach, które nie wpłynęły na zmianę rosyjskiej polityki wobec wojny z Ukrainą, Unia powinna uderzyć sankcjami w sposób zmasowany, a nie – jak postrzega to opinia publiczna – „na raty”.

Logika nakazywałaby takie działanie, ale uwarunkowania polityczne niekoniecznie muszą podążać za nią. Unia już stworzyła tyle pakietów, bo wcale nie jest tak prosto uzyskać jednomyślność jej członków, a bez niej propozycje Komisji Europejskiej można odstawić ad acta.

Są gospodarki państw unijnych wspierających Ukrainę, które nadal są powiązane z importem rosyjskich węglowodorów. I nie chodzi tu wyłącznie o Słowację i Węgry, znacząco uzależnione od importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego (Słowacja – 80 proc. ropy, 50 proc. gazu, a Węgry odpowiednio: 90 i 74 proc.). W 2026 r. gaz skroplony „made in Russia” przypływa statkami (na podstawie długoterminowych kontraktów) do Belgii, Holandii, Hiszpanii i Francji. To tylko jeden z kilku przykładów potwierdzających, że wojna wojną, a biznes biznesem.

Dlatego też, jeśli w ciągu kilku miesięcy nie dojdzie do choćby zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, należy spodziewać się 24. pakietu europejskich sankcji. Nie musi on zaostrzać restrykcji. Może być również próbą uszczelnienia już obowiązujących ograniczeń, bo taki właśnie cel wielu dotychczasowych pakietów...