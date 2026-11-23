U.S. Army chce wysadzić skład materiałów wybuchowych
W Middletown w stanie Iowa dokonano zaskakującego odkrycia. W schronach przechowywane jest 68 beczek z niestabilną substancją – azydkiem ołowiu. To środek wybuchowy stosowany m.in. w detonatorach. Jak informują media, składowisko zawiera aż pięć ton tej substancji.
Z uwagi na ryzyko samoistnego zapłonu i eksplozji wojsko chce przeprowadzić kontrolowane zniszczenie składowiska. Wojskowi ogłosili tę decyzję na portalu X. – Kontrolowana detonacja w zakładzie Iowa Army Ammunition Plant została zaplanowana na środę, 25 listopada 2026 r. Termin przesunięto, aby zapewnić optymalne warunki pogodowe i umożliwić wdrożenie wszystkich środków bezpieczeństwa. – Armia musi przeprowadzić kontrolowaną detonację, aby chronić społeczeństwo przed poważniejszym zagrożeniem, jakim byłaby niekontrolowana eksplozja - poinformował w sobotę Departament Sprawiedliwości.
Wojskowi ogłosili tę decyzję na portalu X. – Kontrolowana detonacja w zakładzie Iowa Army Ammunition Plant została zaplanowana na środę, 25 listopada 2026 r. Termin przesunięto, aby zapewnić optymalne warunki pogodowe i umożliwić wdrożenie wszystkich środków bezpieczeństwa. Armia Stanów Zjednoczonych wraz z naszymi partnerami z innych agencji pracuje przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom regionu. Kolejne informacje na temat sytuacji zostaną przekazane w najbliższym czasie. Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Amerykanów było i zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem – czytamy w komunikacie.
Lokalne władze są bardzo zaniepokojone. Przekonują, że eksplozja może doprowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, a okolicznym mieszkańcom zagraża skażenie ołowiem .
Pierwotnie do wysadzenia miało dojść 20 listopada, jednak decyzję odroczyła decyzja sądu i opór władz stanowych. Wojsko zaleca unikanie zagrożonego obszaru. Wszyscy, którzy nie mogą tego zrobić, powinni pozostać w budynkach, zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć klimatyzację.