U.S. Army chce wysadzić skład materiałów wybuchowych

W Middletown w stanie Iowa dokonano zaskakującego odkrycia. W schronach przechowywane jest 68 beczek z niestabilną substancją – azydkiem ołowiu. To środek wybuchowy stosowany m.in. w detonatorach. Jak informują media, składowisko zawiera aż pięć ton tej substancji.

Z uwagi na ryzyko samoistnego zapłonu i eksplozji wojsko chce przeprowadzić kontrolowane zniszczenie składowiska. Wojskowi ogłosili tę decyzję na portalu X. – Kontrolowana detonacja w zakładzie Iowa Army Ammunition Plant została zaplanowana na środę, 25 listopada 2026 r. Termin przesunięto, aby zapewnić optymalne warunki pogodowe i umożliwić wdrożenie wszystkich środków bezpieczeństwa. – Armia musi przeprowadzić kontrolowaną detonację, aby chronić społeczeństwo przed poważniejszym zagrożeniem, jakim byłaby niekontrolowana eksplozja - poinformował w sobotę Departament Sprawiedliwości.

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Wojskowi ogłosili tę decyzję na portalu X. – Kontrolowana detonacja w zakładzie Iowa Army Ammunition Plant została zaplanowana na środę, 25 listopada 2026 r. Termin przesunięto, aby zapewnić optymalne warunki pogodowe i umożliwić wdrożenie wszystkich środków bezpieczeństwa. Armia Stanów Zjednoczonych wraz z naszymi partnerami z innych agencji pracuje przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom regionu. Kolejne informacje na temat sytuacji zostaną przekazane w najbliższym czasie. Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Amerykanów było i zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem – czytamy w komunikacie.

The controlled detonation at Iowa Army Ammunition Plant is now scheduled on Wednesday, November 25, 2026 to allow for optimal weather conditions and all mitigation measures to be emplaced. The Army and our interagency partners have been working around the clock to safeguard all Americans in the region. Additional details on this situation will be forthcoming. The health and safety of all Americans has and always will be our first priority.— U.S. Army (@USArmy) November 23, 2026

Lokalne władze są bardzo zaniepokojone. Przekonują, że eksplozja może doprowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, a okolicznym mieszkańcom zagraża skażenie ołowiem .

Pierwotnie do wysadzenia miało dojść 20 listopada, jednak decyzję odroczyła decyzja sądu i opór władz stanowych. Wojsko zaleca unikanie zagrożonego obszaru. Wszyscy, którzy nie mogą tego zrobić, powinni pozostać w budynkach, zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć klimatyzację.