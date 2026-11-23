Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała na platformie X, że do wojska trafiło „kilka tysięcy” celowników HWS EXPS3 wraz z lunetami powiększającymi G33. Nie podała jednak dokładnej liczby urządzeń ani jednostek, do których skierowano dostawę.

Umowę z Griffin Group S.A. Defence sp.k. Agencja Uzbrojenia podpisała 6 października 2026 r. Jej przedmiotem jest dostawa celowników holograficznych EOTech HWS EXPS3 oraz lunet powiększających G33, przeznaczonych dla Wojska Polskiego. Jest to kolejna umowa na dostawy sprzętu optoelektronicznego na potrzeby Sił Zbrojnych RP zawarta ze spółką, a zamawiane celowniki są już wykorzystywane jako wyposażenie dodatkowe karabinków BERYL i GROT.

Umowa w październiku - dostawa już teraz ✅ Konsekwentnie doposażamy polskich żołnierzy pozyskując sprzęt i wyposażenie w programie #Szpej. W październiku podpisaliśmy umowę na dostawę celowników holograficznych HWS EXPS3 wraz z lunetami powiększającymi G33. Już dziś❗️ mamy efekty realizacji tego kontraktu - kilka tysięcy celowników i lunet właśnie dostarczono do wojska. @MON_GOV_PL Dziękuję @AgencjaUzbr— Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) November 23, 2026

Zakres kontraktu

Zamówienie podstawowe obejmuje 22 700 celowników HWS EXPS3 oraz 17 445 lunet powiększających G33. W ramach opcji Agencja Uzbrojenia może dodatkowo pozyskać 10 330 celowników i 2485 lunet. Na dostawę celowników przeznaczono 138,15 mln zł brutto, a na lunety powiększające 69,73 mln zł brutto. Łączna wartość obu kontraktów wynosi 207 882 040,65 zł brutto.

Celowniki holograficzne HWS EXPS3 wykorzystują wiązkę światła, której charakterystyka jest kontrolowana przez wewnętrzny układ optyczny. Rozwiązanie to umożliwia generowanie przestrzennego oraz jego projekcję w postaci widocznego dla strzelca właściwego dla tego typu przyrządu obrazu znacznika celowniczego. Technologia holograficzna pozwala ograniczyć wpływ aberracji optycznych, które w tradycyjnych układach mogą powodować spadek kontrastu i utratę szczegółów obrazu.

EXPS3 może być wykorzystywany w połączeniu z lunetą powiększającą G-33, zapewniającą trzykrotne przybliżenie. Oba urządzenia zostały opracowane przez EOTech LLC jako wzajemnie dopasowany zestaw przeznaczony do integracji z bronią strzelecką. Zastosowane rozwiązania mają zapewniać wysoką transmisję sygnału optycznego, zachowując informacje o obserwowanym obiekcie i ograniczając negatywny wpływ wad charakterystycznych dla układów optycznych.

Realizacja dostaw

Termin realizacji umów upływa 10 grudnia 2027 r. Dostawy mają być prowadzone w latach 2026–2027, a pierwsza transza trafiła do wojska już w listopadzie, czyli niespełna dwa miesiące po podpisaniu kontraktu. To nie jest pierwsze zamówienie na ten typ wyposażenia. W czerwcu 2026 r. Agencja Uzbrojenia zawarła kontrakt na 3650 celowników HWS EXPS3 o wartości 14,98 mln zł, a wcześniej, w 2022 r., zamówiono pierwszą partię ok. 6 tys. celowników holograficznych HWS EXPS3, ponad 2 tys. lunet powiększających G33 oraz kilkudziesięciu dalmierzy laserowych Safran Vectronix Vector IV.