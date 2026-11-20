Nowypojazd bojowy stanowi flagowy efekt kooperacji grupy CSG z tureckim przedsiębiorstwem FNSS,które dostarczyło podwozie gąsienicowe Kaplan, jako bazę dla tej konstrukcji. Projekt ten łączy doświadczenie technologiczne FNSS z zapleczem produkcyjnym i przemysłowym CSG na Słowacji, a także z wieżą HITFACT MkII opracowaną przez spółkę Leonardo.Wykorzystanie gotowych modułów pozwoliło na szybkie opracowanie i stworzenie platformy bojowej, która ma zapewnić rozsądny kompromis pomiędzy kosztami i parametrami.

Siła ognia czołgu podstawowego w lżejszym opakowaniu

CFL-120 Karpat wpisuje się w koncepcję nowoczesnego czołgu średniego, który łączy siłę ognia armaty kalibru 120 mm z wysoką mobilnością oraz niższymi wymaganiami logistycznymi w stosunku do klasycznych czołgów podstawowych. Platformą bazową wozu jest gąsienicowy nośnik FNSS Kaplan, co ogranicza masę całkowitą do 35 ton. Pojazd zaprojektowano z myślą o siłach zbrojnych poszukujących nowoczesnych rozwiązań do wsparcia ogniowego oraz pancernych działań manewrowych, a nie o czołgu podstawowym do uderzeń frontalnych.

W kwestii uzbrojenia wybrana została wieża HITFACT MkII firmy Leonardo. Jak przekonuje Luca Perazzo, zastępca dyrektora zarządzającego systemów obronnych w Leonardo, jest to jedyna na świecie wieża z armatą 120 mm zapewniającą siłę ognia porównywalną z czołgiem podstawowym przy zachowaniu niewielkiej masy i niskiej siły odrzutu. Pozwala to na jej integrację z lekkimi i średnimi platformami gąsienicowymi oraz kołowymi.

HITFACT (ang. Highly Integrated TechnologyFireAgainst Combat Tank) Mk II to druga już generacja modułowych wież załogowej koncernu Leonardo, których uzbrojenie może stanowić gładkolufowa armata 120 mm/L45 lub gwintowana 105 mm/L52. W wieży znajduje się 12 naboi do armaty 120 mm. Reszta przechowywana jest w kadłubie. Dodatkowe uzbrojenie to to 7,62 mm sprzężony karabin maszynowy (po lewej stronie armaty), oraz umieszczone na wieży, obsługiwane ręcznie stanowisko z 7,62 mm karabinem maszynowym albo 12,7 mm ciężkim kaemem M2HB. Nowszą alternatywę stanowi zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Hitrole Mod. L, uzbrojony w 7,62 mm karabin maszynowy lub 40-mm granatnik automatyczny.

Wieża jest wykonana ze spawanych płyt aluminiowych, co zapewnia niską masę. Posiada modułowy pancerz, który chroni trzyosobową załogę, złożoną z dowódcy, celowniczego i ładowniczego. Celowniczy i dowódca posiadają odrębne, cyfrowe systemy obserwacyjno-celownicze, co zapewnia funkcję hunter-killer. Uzbrojenie wyposażone jest w stabilizację, autotracker i inne elementy zintegrowane w ramach nowoczesnego systemu kierowania ogniem.

Słowacka lokalizacja i szersza współpraca z Leonardo

Istotną rolę w programie odgrywa spółka MSM Land Systems z siedzibą w Trenczynie. Jej moce produkcyjne mają zostać wykorzystane do lokalizacji produkcji pojazdu na Słowacji, co otwiera również drogę słowackim poddostawcom do wejścia w międzynarodowy łańcuch dostaw.

Podpisane przez CSG Defence, MSM Land Systems oraz Leonardo porozumienie (MoU) określa ramy długofalowej współpracy w zakresie promocji, sprzedaży oraz produkcji wieży HITFACT MkII na potrzeby programu CFL-120 Karpat. Strony dopuszczają także przyszłe rozszerzenie kooperacji na mocy odrębnej umowy, m.in. o system 30 mm X-GUN opracowany przez Leonardo pod kątem wież średniego kalibru. Kooperacja ta może otworzyć oba podmiomy na nowe rynki i możliwości.

„Podpisanie tego memorandum stanowi ważny kamień milowy w dalszym rozwoju projektu CFL-120 Karpat i kładzie solidne fundamenty pod naszą długofalową współpracę ze spółką Leonardo” – stwierdził Michal Baláž, prezes MSM Land Systems.

Jest to również kolejny elememt rozbudowy oferty Grupy CSG, która posiada zakłady m.in. w Czechach, na Słowacji, w Polsce, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w USA czy w Niemczech. W jej portfolio znajdują się m.in. Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group oraz The Kinetic Group.