Polski system antydronowy. Koszt zestrzelenia FPV poniżej 1 €

Testy systemu Rattlesnake odbyły się w ramach inicjatywy organizowanej przez konsorcjum europejskich firm i organizacji działających w obszarze nowoczesnych technologii zbrojeniowych, pod patronatem Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF). Do udziału wybrano 15 zespołów spośród ponad 250 zgłoszeń. Wydarzenie było skierowane do małych, innowacyjnych firm rozwijających nowe technologie. Wśród prezentowanych rozwiązań znalazły się m.in. technologie dronowe i systemy wykorzystujące laser do zwalczania dronów FPV. – Rattlesnake to system przeznaczony do ochrony pojazdów przed dronami FPV. Łączy system wizyjny wykrywający drony, efektor kinetyczny wykorzystujący metalowe kule oraz wieżyczkę kierującą strumieniem pocisków. Urządzenie ma działać autonomicznie i nie wymagać integracji z pojazdem. Całość mieści się w jednej skrzyni, którą mogą przenosić dwaj żołnierze. System może działać niezależnie od zasilania pojazdu – mówi Portalowi Obronnemu Mateusz Dyrda, CEO firmy Invincible Machines odpowiedzialnej za system.

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Początkowo twórcy planowali montaż rozwiązania na robotach bezzałogowych. Po konsultacjach z ukraińskimi żołnierzami zdecydowali się jednak na platformę w postaci pickupa. Jak wynika z ich doświadczeń, tego rodzaju pojazdy są często wykorzystywane do transportu żołnierzy i zaopatrzenia. System można również zamontować na quadzie.

Podczas testów w bazie wojskowej w Monachium sprawdzano zarówno zestrzeliwanie pojedynczych dronów, jak i śledzenie kilku celów jednocześnie. Udało się śledzić wiele dronów, także podczas ruchu pojazdu i przy dużych prędkościach. Testy przeprowadzano z wykorzystaniem broni pneumatycznej, ponieważ obiekt nie był klasyczną strzelnicą i obowiązywały na nim ograniczenia dotyczące prowadzenia ognia. Obecnie system wykorzystuje wyłącznie detekcję wizyjną, bez radaru. Przy aktualnej konfiguracji zasięg wykrywania dronów wynosi około 70 metrów. – Chcemy zwiększyć go do 150–200 metrów – deklaruje Dyrda. W tym celu rozmawiają z niemiecką firmą produkującą niewielkie radary i przeprowadzili wstępne testy integracji jej rozwiązania z wieżyczką.Jednym z założeń projektu jest niski koszt użycia. Według deklaracji twórców zestrzelenie drona kosztuje mniej niż jedno 1 euro. Skuteczny zasięg ostrzału określono na około 50 metrów. Twórcy podkreślają, że Rattlesnake nie ma zastępować kolejnych warstw obrony przeciwlotniczej. Ma stanowić ostatnią linię ochrony konkretnego pojazdu przed dronami FPV.

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Testy na ukraińskich poligonach i chrzest bojowy

Ważnym elementem rozwoju systemu są konsultacje z ukraińskimi żołnierzami, którzy przekazują twórcom swoje doświadczenia z walki z dronami. Według producentów otrzymują oni sygnały o dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju rozwiązanie. Zainteresowanie wyrażają również podmioty cywilne. Twórcy rozmawiają m.in. z holenderską firmą produkującą pojazdy do ewakuacji medycznej. Wskazują, że takie pojazdy również są narażone na ataki dronów.

Twórcy nie chcą wysyłać systemu na Ukrainę, dopóki nie osiągnie on poziomu pozwalającego na przeprowadzenie miarodajnych testów. Zakładają, że będzie to możliwe na początku przyszłego roku. Wcześniej planują dalsze próby w Europie, w tym w Polsce i Niemczech. Pierwsze testy na Ukrainie mają odbyć się na poligonach, z udziałem ukraińskich żołnierzy i pilotów dronów FPV. Ci ostatni mają spróbować zaatakować wieżyczkę. Celem będzie zarówno uzyskanie opinii, która może zachęcić jednostki wojskowe do kolejnych testów, jak i zebranie informacji potrzebnych do dalszego rozwoju urządzenia.